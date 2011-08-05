2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nın bazı etkinlikleri 3D olarak yayınlanacak

Avatar ile önce sinema salonlarına sonra da evlerimize girmeye başlayan 3D teknolojisi artık büyük spor organizasyonlarında da tercih edilir hale geldi. Ülkemiz de dahil farklı ülkelerin popüler futbol maçları, 2010 Dünya Kupası, 2011 Wimbledon finalleri son dönemlerde 3D olarak yayınlanan organizasyonlardan.





3D teknolojisinin henüz tüketiciler tarafından yeterince benimsenmediği eleştirileri yapılırken yatırımlar ise hız kesmeden devam ediyor. 3D’nin imkanlarından sonuna kadar faydalanacak olan sonraki organizasyon 2012 Londra Olimpiyat Oyunları olacak.





EVS yayın ekipmanları şirketinden Luc Doneux olimpiyatların ana etkinliklerinden bir kısmının 3D olarak 10 kanaldan yayınlanması konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Olimpiyat oyunlarının yayın haklarını elinde bulunduran Olimpik Yayın Servisi resmi bir açıklama henüz yapmadı.





Dünya çapında şu ana kadar 40 adet TV kanalı 3D yayın yapıyor ve Olimpik Yayın Servisi de bugüne kadar pek çok 3D içerik yayınladı.





3D teknolojisinin küresel olarak daha fazla yaygınlaşması adına sinema kadar spor organizasyonları da büyük önem taşıyor.