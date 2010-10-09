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2012 Focus ST'nin Ayrıntıları Belli Oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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2012 Focus ST'nin Ayrıntıları Belli Oldu
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Ford otomobil severleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Markanın kompakt sınıftaki yeni modeli Focus III ayrıntılandırılmış olsa da Focus'un 'GTI Savaşçısı' versiyonu olan ST ile ilgili kesin bilgiler ve yeni resimler 2010 Mondial de L'Automobile World Premieres ile birlikte ortaya çıktı.

Öngörüleri yanıltmayacak şekilde 2.0 litre hacminde,4 silindirli ve 250 beygir güç üreten turbo motora sahip olan Focus ST, standart Focus'tan 1 cm daha alçak konumlandırılmış. 19 inch jantlara sahip lastikler üzerinde hareket edecek ST'nin motorunun maksimum torku ise tam olarak 360 nm!

2.0 litre hacmindeki Ecoboost motoru SVT ve Team RS tarafından tuning edilmiş Focus ST'de bu tuning sayesinde CO2 salınımı da %20 düşürülmüş. Standart olarak 6 ileri manuel vitesli otomobilde aynı zamanda otomatik vites de opsiyonlar listesinde olacak. ( Çift kavrama olup olmayacağı ise henüz belli değil.)

Otomobilin süspansiyon ve yüksek performanslı fren sisteminin ayrıntıları tam olarak bilinmese de ST logosuna yakışacak özelliklerde olacağı düşünülüyor. Ayrıca ST, Ford'un 'Torque Vectoring Control System' adını verdiği ve yeni geliştirdiği sistem sayesinde virajları sanki rayda gidiyormuşcasına alacak!

Recaro koltuklar, ST logolu direksiyon, yağ ve turbo basınç göstergeleriyle ST'nin iç mekanı da ciddi anlamda sportif.

Ford'un ilk global yüksek performanslı modeli olan Focus ST 2012 model olarak piyasaya çıkacak, aracın fiyatı ise henüz belli değil.


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DH Misafiri 8 yıl
tasarımı mükemmel olmuş dicektim ama arka farları çok leş.
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FatalERROR! 8 yıl
Tasarım güzel ama sağ arka farı tamamlayan bir çizgi var ben onu benzin kapağı diye düşündüm çünkü solda yok; O kısım hiç güzel olmamış.
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neilchris 9 yıl
biraz OPEL kokuyo ne dersiniz?..ozellikle konsol...bknz "astra".
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x-rayted 9 yıl

neilchris

biraz OPEL kokuyo ne dersiniz?..ozellikle konsol...bknz "astra".


Normaldir..Çünkü bunu tasarlayan zat-ı muhterem yıllarca Opelde çalışıp ömrü hayatıbnda ilk kez zaman zaman golften satılarak en başarılı olmuş bir önceki kasa Astrayı (ki hala üretiliyor) tasarlayan Martin Smith beyfendi..Kendisi Opelden Forda transfer olup tasarım şefi olmuştur.
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drkayzer 9 yıl
kokpit heyecan verici olmuş inşallah fiyatı da öyle olmaz
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demircibu 9 yıl
iç tasarım güzel olmuş ben beğendim
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milyondabir 9 yıl
cok guzel is basarmıs ford yine .
alırsın bir ford olursun lord misali
acaba ne olur bunun fiyatı bellimi fiyat acaba
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Metin* 8 yıl
Buna focus değilde Fiesta ST desek daha iyi olurmuş
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easymen 9 yıl
Atalarımız ne demiş alırsın bir ford olursun bir lord :)
içi güzel dışı kötü bir kasa olmuş hadi hayırlısı elektirikli araçlarla ilgili vergi indirimi bekleniyor bu konuda çalışmalar var haberinizin olsun
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Inalough 9 yıl
alırsın ford olursun lord
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ertantasa 9 yıl
Donanımhaber yukarıdaki arkadaşlara katılıyorum.Sitenin ismine ve benim bugüne kadar anladığım amacından saptığı düşünüyorum.Bu tarz haberleri en azından anasayfada görmeyelim.
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x2yk 9 yıl
Ha bu arada Ford Focus ST 2012 yılına göre gayet güzel olmuş. Filmlerdeki arabaları görmeye başlıyoruz artık vay be teknoloji olarak güzel bir çağ da yaşıyorum :)))
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x2yk 9 yıl
Ben OverClocKing arkadaşa katılıyorum. Bir ara N2O ile çalışan traktör'ün bile haberi yapıldı kim bilir daha benim görmediğim ne haberler çıktı. Benim için sorun değil araçlarla ilgim vardır, ön sayfa da bu haberleri görünce bir bakasım geliyor. Ama tabi bu sitenin de donanım ve yazılım üzerine kurulduğunu da bilmiyor değilim demek zaman içerisinde bir takım değişiklikler olabiliyor. Bir de şu açıdan bakarsak artık araçlarda da bilgisayar teknolojisi ile hibrit teknolojisi ile donatıldığı için bu da bilgisayar donanım sektörüne giriyor o yüzden bu haberleri burada gördüğümüzü düşünüyorum. Arkadaşı haklı görüyorum ama bu haberlerin burada yayınlanması benim için gayet güzel ben burada görmesem ford focus'un yeni modeli anca reklam da ya da gözümle görmüş olurdum. Saygılar...
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Duratorq 9 yıl
Bazı arkadaşlar ana sayfadaki otomobil haberlerinden rahatsız olmuşlar ancak donanımhaber sadece donanım ve elektronik ile ilgili haber sitesi değil, bilim ve teknoloji kategorisi altında otomobil teknolojisi bölümü de bulunmakta. Teknoloji sitesi olması nedeniyle de yeni teknoloji otomobiller ile ilgili haberlere elbet yer verilecektir donanımhaber ana sayfasında.
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shanke 9 yıl
Arabalarda bir teknoloji ürünüdür ve burasıda bir teknoloji sitesi olduğundan böyle güzel cihazların haberlerinin gösterilmesi gayet doğal canım kardeşim!!!!
Foruma kayıtlı üyelierin %70i araçlara meraklıdır bence gayet güzel bir haber!
Araçta çok seksi özellikle içi ve arka kasa çok hoşuma gitti ama öncen leon,astra vs güncel kasa arabaları anımsattı bana yanlışmıyım?
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firtikk 9 yıl
Unutmayın ki bu forumda otomobil,motorsiklet,mizah ve farklı bir çok başlık var:)) ayrıca konu dışı bölümü,adı üstünde..
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