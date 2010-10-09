2012 Focus ST'nin Ayrıntıları Belli Oldu

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Ford otomobil severleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Markanın kompakt sınıftaki yeni modeli Focus III ayrıntılandırılmış olsa da Focus'un 'GTI Savaşçısı' versiyonu olan ST ile ilgili kesin bilgiler ve yeni resimler 2010 Mondial de L'Automobile World Premieres ile birlikte ortaya çıktı.

Öngörüleri yanıltmayacak şekilde 2.0 litre hacminde,4 silindirli ve 250 beygir güç üreten turbo motora sahip olan Focus ST, standart Focus'tan 1 cm daha alçak konumlandırılmış. 19 inch jantlara sahip lastikler üzerinde hareket edecek ST'nin motorunun maksimum torku ise tam olarak 360 nm!

2.0 litre hacmindeki Ecoboost motoru SVT ve Team RS tarafından tuning edilmiş Focus ST'de bu tuning sayesinde CO2 salınımı da %20 düşürülmüş. Standart olarak 6 ileri manuel vitesli otomobilde aynı zamanda otomatik vites de opsiyonlar listesinde olacak. ( Çift kavrama olup olmayacağı ise henüz belli değil.)

Otomobilin süspansiyon ve yüksek performanslı fren sisteminin ayrıntıları tam olarak bilinmese de ST logosuna yakışacak özelliklerde olacağı düşünülüyor. Ayrıca ST, Ford'un 'Torque Vectoring Control System' adını verdiği ve yeni geliştirdiği sistem sayesinde virajları sanki rayda gidiyormuşcasına alacak!

Recaro koltuklar, ST logolu direksiyon, yağ ve turbo basınç göstergeleriyle ST'nin iç mekanı da ciddi anlamda sportif.

Ford'un ilk global yüksek performanslı modeli olan Focus ST 2012 model olarak piyasaya çıkacak, aracın fiyatı ise henüz belli değil.