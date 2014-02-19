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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2013 MacBook Air'daki uyanma problemleri için yazılım güncellemesi yolda

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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2013 MacBook Air'daki uyanma problemleri için yazılım güncellemesi yolda
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2013 model MacBook Air kullanıcılarına müjdeli haber; Son zamanlarda sıkça dillendirilen MacBook Air’ın uyku modu sonrası hata vermesiyle ilgili sorun için güncelleme yolda.

MacRumors’un Apple’ın resmi servis sağlayıcıları’ndan birinden edindiği son bilgilere göre Apple, yakın zamanda yayınlayacağı yazılım güncellemesi ile 2013 model MacBook Air’ların uyku modundan uyandırılmasından hemen sonra ortaya çıkan çökme, siyah ekran ya da donma gibi problemlere sebep olan sorunları giderecek.

Güncellemenin ne zaman yayınlanacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte; OS X 10.9.2 ile birlikte yayınlanması kuvvetle muhtemel duruyor.

Apple’la ilgili birçok internet forumunda kullanıcıların dile getirdiği ve onlarca sayfalık konularda konuşulan soruna göre, uyku modunda bir süre kalan 2013 model MacBook Air’ın uyandırılmasından hemen sonra sistemde çökme, donma ya da siyah ekranda kalma gibi sorunlar ortaya çıkıyor; bu sorunlar ancak hard reset atılması ile aşılabiliyor.


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turyunus 5 yıl
eksiler eksiler son sorunsuz olsun diye al sonra bunlar ne ya lütfen mantıklı olalım
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Cicihost 5 yıl
Uykuya aldıktan sonra ilk 5 saniye içerisinde uyandırılmazsa böyle bir sorun yaşanmaz.

Sabit disk üzerinde uyku için ayrılmış bölümde işlem yaparken bilgisayar uyandırıldığında uyku ile uykuda olmayan bir durum arasında kalıyor. Ancak bildiğim kadarıyla sorun sadece Macbook Air'e özgü değil, Macbook Pro makinelerde de olması gerekiyor.

Benim için çok büyük bir sorun değil ancak çözülürse tabiki güzel olur
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darkbluestaz 5 yıl
Cok sukur gelsin artik su guncelleme!!!

Ayrica mavericks den oncede oluyodu
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janparey 5 yıl
sen 1 sene boyunca her boyutta tek cihaz çıkart onlara odaklan yine de bunun gibi büyük sorunlar ortaya çıksın.yazık
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turyunus 5 yıl
benim anlamadığım her şey kapalı olsun sistemi apple yönetsin en iyisi çıkar diyorsunuz ama androidden pc den bide onca telefona pc ye port edilmesine rağmen bu sorunlar sorunlar sorunlar
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VstyLe 5 yıl
Dun sogutucunun ustunden yere dustu bugunde bunun haberini aldim psikolejimi siz dusunuz.
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