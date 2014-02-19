2013 MacBook Air'daki uyanma problemleri için yazılım güncellemesi yolda

2013 model MacBook Air kullanıcılarına müjdeli haber; Son zamanlarda sıkça dillendirilen MacBook Air’ın uyku modu sonrası hata vermesiyle ilgili sorun için güncelleme yolda.

MacRumors’un Apple’ın resmi servis sağlayıcıları’ndan birinden edindiği son bilgilere göre Apple, yakın zamanda yayınlayacağı yazılım güncellemesi ile 2013 model MacBook Air’ların uyku modundan uyandırılmasından hemen sonra ortaya çıkan çökme, siyah ekran ya da donma gibi problemlere sebep olan sorunları giderecek.

Güncellemenin ne zaman yayınlanacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte; OS X 10.9.2 ile birlikte yayınlanması kuvvetle muhtemel duruyor.

Apple’la ilgili birçok internet forumunda kullanıcıların dile getirdiği ve onlarca sayfalık konularda konuşulan soruna göre, uyku modunda bir süre kalan 2013 model MacBook Air’ın uyandırılmasından hemen sonra sistemde çökme, donma ya da siyah ekranda kalma gibi sorunlar ortaya çıkıyor; bu sorunlar ancak hard reset atılması ile aşılabiliyor.