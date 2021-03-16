2015'in en iyi oyunlarından Undertale, bugün Xbox Game Pass'e ekleniyor

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Xbox'ın son dönemde birçok başarılı oyunu eklediği Xbox Game Pass'in yeni üyesi belli oldu. Yayıncılığını ve geliştiriciliğini tobyfox'un yaptığı, 2015 yılında yayınlanan Undertale, Xbox Game Pass kütüphanesine ekleniyor.

Ayrıca Bkz. "499 TL değerindeki Outriders, 'çıkış günü' Xbox Game Pass'e eklenecek"

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2015 yılında yayınlanan başarılı rol yapma oyunu Undertale, bugün Xbox Game Pass'e eklenecek. Undertale,yayınlandığı 2015 yılında The Witcher, Metal Gear Solid V ve Fallout 4 gibi oyunların çıkmasına rağmen adından söz ettirebilmiş bir yapımdı. Özellikle oynanış mekanikleri birçok oyuncunun ilgisini çekmişti. Oynamayan oyuncular için güzel bir fırsat olduğunu belirtmek gerek.

Dün akşam saatlerinde de Xbox Game Pass'e, bu yılın beklenen oyunlarından Outriders'ın çıkış gününde sisteme ekleneceği açıklanmıştı. Son zamanlarda Xbox Game Pass'e gerçekten kaliteli yapımlar eklendiğini söylemek gerek. Undertale'in fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Şiddete başvurmaktan başka tercihlerinin de olduğu ilginç ve hoş karakterlerle dolu ve zengin bir RPG dünyasını keşfet. Gülümseyerek dans et, köpek sev, bir şövalyeye en iyi sırrını söyle... Ya da bunları boş verip düşmanlarına terör estir. Tercih senin peki bununla başa çıkabilecek kadar azimli misin?

Özellikleri:

Öldürmen gerekmiyor: Eşsiz muharebe sistemiyle konuşarak tehlikeyi atlatabilirsin.

Saldırılarını iyi zamanlayarak fazladan hasar ver ve düşmanların saldırılarından kuş bakışı silah oyunlarına benzeyen tarzda kaç.

Kendine has tarzı bulunan orijinal çizim ve oyun müziği.

Esprinin ön plana çıktığı ruhlu ve karakter açısından zengin bir hikâye.

https://www.gematsu.com/2021/03/undertale-coming-to-xbox-one-on-march-16

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