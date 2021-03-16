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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2015'in en iyi oyunlarından Undertale, bugün Xbox Game Pass'e ekleniyor

    2015 yılında birçok ödül alan rol yapma oyunu Undertale, bugün Xbox'ın sevilen servisi Xbox Game Pass'e ekleniyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    16 Mart 2021, 09:30 (16 sa.)
    1,3b
    2
    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2015'in en iyi oyunlarından Undertale, bugün Xbox Game Pass'e ekleniyor
    Tam Boyutta Gör

    Xbox'ın son dönemde birçok başarılı oyunu eklediği Xbox Game Pass'in yeni üyesi belli oldu. Yayıncılığını ve geliştiriciliğini tobyfox'un yaptığı, 2015 yılında yayınlanan Undertale, Xbox Game Pass kütüphanesine ekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "499 TL değerindeki Outriders, 'çıkış günü' Xbox Game Pass'e eklenecek"

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    2015 yılında yayınlanan başarılı rol yapma oyunu Undertale, bugün Xbox Game Pass'e eklenecek. Undertale,yayınlandığı 2015 yılında The Witcher, Metal Gear Solid V ve Fallout 4 gibi oyunların çıkmasına rağmen adından söz ettirebilmiş bir yapımdı. Özellikle oynanış mekanikleri birçok oyuncunun ilgisini çekmişti. Oynamayan oyuncular için güzel bir fırsat olduğunu belirtmek gerek. 

    Dün akşam saatlerinde de Xbox Game Pass'e, bu yılın beklenen oyunlarından Outriders'ın çıkış gününde sisteme ekleneceği açıklanmıştı. Son zamanlarda Xbox Game Pass'e gerçekten kaliteli yapımlar eklendiğini söylemek gerek. Undertale'in fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Şiddete başvurmaktan başka tercihlerinin de olduğu ilginç ve hoş karakterlerle dolu ve zengin bir RPG dünyasını keşfet. Gülümseyerek dans et, köpek sev, bir şövalyeye en iyi sırrını söyle... Ya da bunları boş verip düşmanlarına terör estir. Tercih senin peki bununla başa çıkabilecek kadar azimli misin?

    Özellikleri:

    • Öldürmen gerekmiyor: Eşsiz muharebe sistemiyle konuşarak tehlikeyi atlatabilirsin.
    • Saldırılarını iyi zamanlayarak fazladan hasar ver ve düşmanların saldırılarından kuş bakışı silah oyunlarına benzeyen tarzda kaç.
    • Kendine has tarzı bulunan orijinal çizim ve oyun müziği.
    • Esprinin ön plana çıktığı ruhlu ve karakter açısından zengin bir hikâye.


    https://www.gematsu.com/2021/03/undertale-coming-to-xbox-one-on-march-16
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    oly1786 (caner nebi) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar neler neler yapıyorlar, hala PS5 'in yarısı satabiliyorlar.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C ctntas 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu aralar akıyo
    Yanıtla
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    oly1786 (caner nebi) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar neler neler yapıyorlar, hala PS5 'in yarısı satabiliyorlar.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Ana amaç konsol satmak değil aslında. Gamepass ekosistemine üye kazandırmak. Microsoft için oyuncu kitlesi = PC+Konsol.
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    esmerbuyucu (E. B.) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    2021'de God of War'ı Game Pass'e ekleyeceğiz deselerdi belki daha fazla satarlardı, ne de olsa karşı tarafta hayal satıyor
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