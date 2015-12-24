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2015 yılının en iyi mobil oyunları

2015 yılının en iyileri listemizde sıra mobil oyunlara geldi. Yıl boyu sizlerle paylaştığımız en yeni mobil oyunların en iyilerine şimdi gelin hep birlikte karar verelim.
3 yıl
4,7b
1
10
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2015 yılında mobil içerik mağazalarına farklı kategorilerde bir çok yeni oyun yüklendi. Kimisi grafik kalitesi ile öne çıkan oyunlardan kimisi de çoklu oyuncu yetenekleri ile kitleleri peşinden sürüklemeyi başardı. Bu oyunlardan dikkat çekici olanlarını bir araya getirmeye ve en iyiye birlikte karar vermeye çalışalım istedik.

Yazının devamında bir anket bulacaksınız. Anketten favori mobil oyununuzu oylayarak yılın en iyisine karar vereceğiz. Seçenekler arasında bu senenin en iyisi dediğiniz mobil oyun mevcut değilse yorumlardan ileterek kendi favori seçiminizi paylaşıp listeye dahil olmasını sağlayabilirsiniz.
















2015 yılının en iyi mobil oyunları Oy Ver 199 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  
Diğer değerlendirmeler: 


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esmerbuyucu 3 yıl
Lara croft go'dan oyumu kullandım.
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mahsur kalan adam 3 yıl
monument valley ile lara croft go arasında kaldım ama monument valley ayrıca overkill nedir ya kalk ateş et eğil ilerleme diye birşey yok bi de coop yapmışlar
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kadirirdem 3 yıl
Bunları deniyecem dead effect 2 güzel ama az puan almış sanki...
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Ali.Cevik 3 yıl
Soccer Hero... Hemen hemen kusursuz ve çok zevkli bir oyun...
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DarkHellKnightX 3 yıl
Hitman GO'yu 0.1$ dan almıştım. Gerçekten süper bir oyundu. Lara Croft GO da çok güzel görünüyor ama acelem yok. Hitman GO gibi 0.1$ a falan düşerse alırım.
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Grkwnxs 3 yıl
Monument valley gerçekten çok iyi
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Fenomenon 3 yıl
Lara croft indirimde, enpara ile 1,8 TL oluyor. Alınır mi sizce??
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ukilavuz 3 yıl
Agar verdim
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Mr.Hahn13 3 yıl
Fallout shelter bence yılın mobil oyunudur hatta Fallout 4 ten daha iyi bir çıkış yaptı
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oyun, dead effect 2 ve
12 etiket daha Lara Croft Go monument valley mobil oyun shadowmatic agar.io prune afterpulse Warhammer 40 000: Freeblade Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
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