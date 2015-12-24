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2015 yılında mobil içerik mağazalarına farklı kategorilerde bir çok yeni oyun yüklendi. Kimisi grafik kalitesi ile öne çıkan oyunlardan kimisi de çoklu oyuncu yetenekleri ile kitleleri peşinden sürüklemeyi başardı. Bu oyunlardan dikkat çekici olanlarını bir araya getirmeye ve en iyiye birlikte karar vermeye çalışalım istedik.
Yazının devamında bir anket bulacaksınız. Anketten favori mobil oyununuzu oylayarak yılın en iyisine karar vereceğiz. Seçenekler arasında bu senenin en iyisi dediğiniz mobil oyun mevcut değilse yorumlardan ileterek kendi favori seçiminizi paylaşıp listeye dahil olmasını sağlayabilirsiniz.
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Yazının devamında bir anket bulacaksınız. Anketten favori mobil oyununuzu oylayarak yılın en iyisine karar vereceğiz. Seçenekler arasında bu senenin en iyisi dediğiniz mobil oyun mevcut değilse yorumlardan ileterek kendi favori seçiminizi paylaşıp listeye dahil olmasını sağlayabilirsiniz.
2015 yılının en iyi mobil oyunları Oy Ver 199 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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