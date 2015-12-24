2015 yılının en iyi mobil oyunları Shadowmatic Lara Croft GO Agar.io Prune Monument Valley Afterpulse Warhammer 40,000: Freeblade Overkill 3 Dead Effect 2 Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Oy Ver 199 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2015 yılının en iyi mobil oyunları Shadowmatic Lara Croft GO Agar.io Prune Monument Valley Afterpulse Warhammer 40,000: Freeblade Overkill 3 Dead Effect 2 Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Anket Sonlandı 199 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2015 yılının en iyi mobil oyunları 7% Shadowmatic 13 oy 19% Lara Croft GO 38 oy 18% Agar.io 35 oy 1% Prune 1 oy 34% Monument Valley 68 oy 4% Afterpulse 7 oy 2% Warhammer 40,000: Freeblade 3 oy 5% Overkill 3 10 oy 4% Dead Effect 2 7 oy 9% Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) 17 oy 199 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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2015 yılında mobil içerik mağazalarına farklı kategorilerde bir çok yeni oyun yüklendi. Kimisi grafik kalitesi ile öne çıkan oyunlardan kimisi de çoklu oyuncu yetenekleri ile kitleleri peşinden sürüklemeyi başardı. Bu oyunlardan dikkat çekici olanlarını bir araya getirmeye ve en iyiye birlikte karar vermeye çalışalım istedik.Yazının devamında bir anket bulacaksınız. Anketten favori mobil oyununuzu oylayarak yılın en iyisine karar vereceğiz. Seçenekler arasında bu senenin en iyisi dediğiniz mobil oyun mevcut değilse yorumlardan ileterek kendi favori seçiminizi paylaşıp listeye dahil olmasını sağlayabilirsiniz.