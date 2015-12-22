Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2015'te Türkiye'de Steam üzerinden en çok satılan oyunlar

2015'te Türkiye'de Steam üzerinden en çok satılan oyunların listesi yayınlandı. İşte Steam Spy'dan gelen rakamlara göre Türkiye'deki oyun satış istatistikleri raporu:
3 yıl
7,5b
1
27
Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Önce The Witcher 3'ün satışları, daha sonra geçtiğimiz gün yayınladığımız Steam istatistiklerinden sonra Türkiye'deki oyun pazarının durumuyla ilgili sunumlarımız devam ediyor. Her ne kadar %100 doğruluğa sahip olmasa da oyun basınında Steam istatistikleriyle ilgili en çok kullanılan ve güvenilen kaynak olan Steam Spy'dan Türkiye'deki oyun satış istatistikleriyle ilgili yeni bir rapor aldık.

Aşağıdan da görebileceğiniz görselde Steam üzerinde Türk oyuncuların Nisan ve Aralık ayı aralığında en çok satın aldığı oyunlar listeleniyor. Birinci sırada karşımıza çıkan Counter Strike: Global Offensive, 180 bine yakın satışla beraber ülkemizde yapılan ortalama oyun satışlarının çok daha üzerinde yerini alıyor. Çıkışından üç yıl sonra bile böyle bir sonuç edilmesi gerçekten ülkemizdeki oyunculuk için önemli bir başarı.

Bunun haricinde başlangıç Türkiye adına çok yüksek bir satış verisiyle yapılsa da, daha sonrasında H1Z1'le beraber 100.000'in altı seviyeye iniyoruz. Listeye şöyle bir baktığımızda çıkışı üzerinden dört sene geçen ve sadece tek kişilik oynanışa odaklanan The Elder Scrolls V: Skyrim'in satışlarının epey olumlu seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde 12. sırada beş senelik Türk oyunumuz Mount & Blade: Warband'ı ve 15. sırada da Türkçe dil desteğiyle güncellenen The Witcher 2'yi görüyoruz.

İlgili rapora aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var, görselde yer alan satış verileri sadece bu sene içerisinde, Nisan - Aralık ayı aralığında yapılan satışları temsil ediyor. Karşılaştırma yapmak adına dünya genelinde yapılan satışlara da ikinci görselden göz atabilirsiniz.
2015'te Türkiye'de Steam üzerinden en çok satılan oyunlar

2015'te Türkiye'de Steam üzerinden en çok satılan oyunlar
 
Bu yazı Bölüm Sonu Canavarı sayfasındaki dostlarımız tarafından hazırlanmıştır.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-2015te_Turkiyede_Steam_Uzerinden_En_Cok_Satilan_Oyunlarin_Listesi_Yayinlandi-82329.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
suvari25

Euro trucka çok şaşırdım. benim de sevdiğim fakat vakit ayıramadığım bir oyun. Millet olarak seviyoruz demekki :D Kepçe simulator olsa o da yok satar :D


Multiplayer tarafında baya Türk ile karşılaştım ve bu sonucu bekliyordum açıkcası
ayrıca:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

suvari25Euro trucka çok şaşırdım. benim de sevdiğim fakat vakit ayıramadığım bir oyun. Millet olarak seviyoruz demekki :D Kepçe simulato...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suvari25 3 yıl
Euro truck'a çok şaşırdım. benim de sevdiğim fakat vakit ayıramadığım bir oyun.
Millet olarak seviyoruz demekki :D Kepçe simulator olsa o da yok satar :D
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike 3 yıl
CS aşkımız hiç bitmeyecek anlaşılan.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RavenDF 3 yıl
arkadaşlar steama para yükledim ancak pro olmadım neden?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barcelona 3 yıl
Nasıl bir para indirmişler korkudan hesap etmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
bkaakco
ETS 2ye şaşırmadım. Gerçekten parasını hak eden bir oyun(simulasyon) ayrıca.

Simulasyon mu? ETS mi?
Hocam size tavsiyem "King of the Roads" isimli kamyon oyununu oynayın, ondan sonra ETS'yi oynayın, hangisi daha gerçekçi, hangisi simulasyon karar verin.
ETS devamlı kendini tekrarlayan, belli bir süre sonra sıkan bir oyun.
KOTR'da ise kamyonların sürüş keyfinden tutun da yolda başınıza gelen aksiyonlarla cezbediyor. Aklıma gelenleri sayayım;
-Kırsalda kamyonu sürerken eşkıyaların senden para istemesi veya mallarına-kamyona zarar veririm demesi,
-polisin hız ve kırmızı ışık ihlalindeki çevirmesinde rüşvet verme seçeneği,
-yolda kalırsan (benzin bittiğinde veya kamyon arızasında) telsizle piyasadaki kamyonlardan yardım isteyebiliyorsun,
-kendi şirketini kurup, filoya ek kamyon ve sürücü alabiliyorsun,
kısaca aklıma gelenler bunlar. Oyun biraz eski tarihli ama oyun zevki ve gerçeklik konusunda ETS'ye bin basar. Denemenizi tavsiye ederim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
urazs 3 yıl
Bu kadar ruhsuz, sıfır yaratıcılık içeren saçma sapan bir oyunun yıllardır yurt insanını ve genelde dünya insanını böyle hapsetmiş olması ne kadar yavan bir dünyada ve ülkede yaşadığımızı gösteriyor.
Nedir abi Counter Strike allah aşkına ya, nedir?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylmzsngl 3 yıl
Şu CS'den neden vazgeçemiyoruz anlamıyorum :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 3 yıl
Sonbahar da tatil vs indirim gunlerindeki satislar ne kadardi acaba merak ettim. Ortalama 30usd den satsa 1 oyunu asagi yukari 1 milyar usd gibi bir satis rakami cikiyor ortaya..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl WB
WB

Sonbahar da tatil vs indirim gunlerindeki satislar ne kadardi acaba merak ettim. Ortalama 30usd den satsa 1 oyunu asagi yukari 1 milyar usd gibi bir satis rakami cikiyor ortaya..

Tam yazacaktım ordan biri çarpıp toplasın ciroyu hesaplasın diye. Sen kabalama bir hesap yapmışsın bile...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
ETS2 sasirtmadi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
Hala oyuna para veren mi var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Csgo askimiz hala bitmeyecek anlaşılan euro trock ilginç geldi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Euro Truck
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7496 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
steam, oyun ve
3 etiket daha Zamazingo Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Meizu'dan 20 milyon akıllı telefon satışı 3 yıl 2015 yılının en iyi mobil uygulamaları 3 yıl Yeni McLaren 675LT Spider kısa sürede tükendi! 3 yıl Boston Dynamics'den yılın en ilginç videosu geldi 3 yıl 2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları 3 yıl Müzik servisi Rdio kapandı 3 yıl Björk'dan sanal gerçeklik uygulaması 3 yıl GoPro Video Kanalı Xbox’ dan sonra Playstation’da 3 yıl 4-inç ekranlı iPhone'un çıkış tarihi netleşiyor 3 yıl Google hesaplarına parolasız giriş mümkün hale geliyor 3 yıl SpaceX'in tarih yazdığı anlara fotoğraflar ile göz atın 3 yıl App Store'da uygulama ve oyunlar için "0,59TL" kampanyası 3 yıl Sanal gerçeklik için mıknatıs ile parmak takibi 3 yıl WhatsApp'a görüntülü görüşme desteği 3 yıl Aqua Computer, Skylake işlemcilere yönelik olarak bir ara parça geliştirdi 3 yıl Razer'dan Leviathan kablosuz ses sistemi serisine minik üye 3 yıl LeTV Max Pro ultrasonik parmak izi okuyucu ile gelebilir 3 yıl AMD, oyun geliştirmeyi GPUOpen girişimi ile kolaylaştırıyor 3 yıl Evernote Scannable Döküman Tarama Uygulaması "En hızlı döküman tarama" 3 yıl Apple mağazaları, engelli müşterilere yönelik aksesuar satışlarına başlıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2015'te Türkiye'de Steam üzerinden en çok satılan oyunlar Sonraki Vulkan arayüzü son hazırlıklarını yapıyor 3 yıl Microsoft, Talko'yu satın aldı 3 yıl Samsung işitme cihazı pazarına giriş yapıyor 3 yıl Samsung, Galaxy S6 Marshmallow güncellemesi için beta sürecini başlattı 3 yıl BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı 3 yıl Lexus'dan ilginç bir konsept daha: Buz tekerlek 3 yıl Microsoft'un giriş seviyesindeki yeni savaşçısı Lumia 650 gün yüzüne çıktı 3 yıl China Mobile, Galaxy S7'nin Mart ayında duyurulacağını doğruladı 3 yıl Yasaklanan web siteleri artık "451" hatası verecek 3 yıl Deniz temizliği için basit ancak etkili çözüm: Seabin 3 yıl BMW ve Nissan araç şarj istasyonları için iş birliği yapıyor 3 yıl Samsung "SideSync" Marshmallow desteği aldı 3 yıl Brother ile Türkiye yazıcı pazarını konuştuk 3 yıl LG akıllı televizyonlarına webOS 3.0 geliyor 3 yıl Tesla'dan Spotify Premium hediyesi 3 yıl Yeni nesil LG V10, firmanın kendi yonga seti ile gelebilir 3 yıl Facebook'un iOS uygulamasına "Live Photos" desteği 3 yıl Google'ın otonom aracını Ford üretebilir 3 yıl SpaceX, Falcon 9 ile başarılı olarak dikey iniş gerçekleştirdi 3 yıl Zeptolab, uygulama içi satın alımlarda yenilikçi bir sistem deniyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim