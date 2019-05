2015'te Türkiye'de Steam üzerinden en çok satılan oyunlar

İlgili rapora aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var, görselde yer alan satış verileri sadece bu sene içerisinde, Nisan - Aralık ayı aralığında yapılan satışları temsil ediyor. Karşılaştırma yapmak adına dünya genelinde yapılan satışlara da ikinci görselden göz atabilirsiniz.

Bu yazı Bölüm Sonu Canavarı sayfasındaki dostlarımız tarafından hazırlanmıştır.

Önce The Witcher 3'ün satışları, daha sonra geçtiğimiz gün yayınladığımız Steam istatistiklerinden sonra Türkiye'deki oyun pazarının durumuyla ilgili sunumlarımız devam ediyor. Her ne kadar %100 doğruluğa sahip olmasa da oyun basınında Steam istatistikleriyle ilgili en çok kullanılan ve güvenilen kaynak olan Steam Spy'dan Türkiye'deki oyun satış istatistikleriyle ilgili yeni bir rapor aldık.Aşağıdan da görebileceğiniz görselde Steam üzerinde Türk oyuncuların Nisan ve Aralık ayı aralığında en çok satın aldığı oyunlar listeleniyor. Birinci sırada karşımıza çıkan Counter Strike: Global Offensive, 180 bine yakın satışla beraber ülkemizde yapılan ortalama oyun satışlarının çok daha üzerinde yerini alıyor. Çıkışından üç yıl sonra bile böyle bir sonuç edilmesi gerçekten ülkemizdeki oyunculuk için önemli bir başarı.Bunun haricinde başlangıç Türkiye adına çok yüksek bir satış verisiyle yapılsa da, daha sonrasında H1Z1'le beraber 100.000'in altı seviyeye iniyoruz. Listeye şöyle bir baktığımızda çıkışı üzerinden dört sene geçen ve sadece tek kişilik oynanışa odaklanan The Elder Scrolls V: Skyrim'in satışlarının epey olumlu seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde 12. sırada beş senelik Türk oyunumuz Mount & Blade: Warband'ı ve 15. sırada da Türkçe dil desteğiyle güncellenen The Witcher 2'yi görüyoruz.