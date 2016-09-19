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2016 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

68.Emmy Ödülleri dün gece düzenlenen seremoni ile sahiplerini buldu. Gecenin kazananları Game of Thrones, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story ve Veep oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,7b
1
20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoni ile sahiplerini buldu. Ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'ın eğlenceli sunumu ile renklenen gecenin kazananları; Game of Thrones, Veep ve The People v. O.J. Simpson: American Crime Story oldu.
Teknik dallarda ödüllerin dağıtıldığı Kreatif Sanatlar Emmy Ödülleri'nin geçtiğimiz hafta düzenlenen seremonisinde tam 9 dalda ödül kazanan Game of Thrones, dün gece de En İyi Drama, En İyi Yönetmen (Drama) ve En İyi Senaryo (Drama) dallarında Emmy kazanarak bu yıl toplam Emmy sayısını 12'ye yükseltti. Böylece iki yıl üst üste En İyi Dizi (Drama) seçilen Game of Thrones, toplam Emmy sayısını 38'e yükselterek yeni bir rekora imza attı.
68.Emmy Ödülleri'nde adayların ve kazananların tam listesi şu şekilde:
En İyi Drama
The Americans
Better Call Saul
Downton Abbey
Game of Thrones
Homeland
House of Cards
Mr Robot

En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Kyle Chandler, Bloodline
Rami Malek, Mr Robot
Bob Odenkirk, Better Call Saul
Matthew Rhys, The Americans
Liev Schreiber, Ray Donovan
Kevin Spacey, House of Cards

En İyi Kadın Oyuncu / Drama
Claire Danes, Homeland
Viola Davis, How to Get Away With Murder
Taraji P Henson, Empire
Tatiana Maslany, Orphan Black
Keri Russell, The Americans
Robin Wright, House of Cards

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama
Maggie Smith, Downton Abbey
Lena Headey, Game of Thrones
Emilia Clarke, Game of Thrones
Maisie Williams, Game of Thrones
Maura Tierney, The Affair
Constance Zimmer, UnREAL

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama
Jonathan Banks, Better Call Saul
Ben Mendelsohn, Bloodline
Peter Dinklage, Game of Thrones
Kit Harington, Game of Thrones
Michael Kelly, House of Cards
Jon Voight, Ray Donovan

En İyi Kadın Konuk Oyuncu / Drama
Laurie Metcalf, Horace and Pete
Molly Parker, House of Cards
Ellen Burstyn, House of Cards
Allison Janney, Masters of Sex
Margo Martindale, The Americans
Carrie Preston, The Good Wife

En İyi Erkek Konuk Oyuncu / Drama
Max von Sydow, Game of Thrones
Reg E. Cathey, House of Cards
Mahershala Ali, House of Cards
Paul Sparks, House of Cards
Hank Azaria, Ray Donovan
Michael J. Fox, The Good Wife
2016 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
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En İyi Komedi
black-ish
Master of None
Modern Family
Silicon Valley
Transparent
Unbreakable Kimmy Schmidt
Veep

En İyi Kadın Oyuncu / Komedi
Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt
Julia Louis-Dreyfus, Veep
Laurie Metcalfe, Getting On
Tracee Ellis Ross, black-ish
Amy Schumer, Inside Amy Schumer
Lily Tomlin, Grace and Frankie

En İyi Erkek Oyuncu / Komedi
Anthony Anderson, black-ish
Aziz Ansari, Masters of None
Will Forte, The Last Man on Earth
William H Macy, Shameless
Thomas Middleditch, Silicon Valley
Jeffrey Tambor, Transparent

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi
Niecy Nash, Getting On
Kate McKinnon, SNL
Gaby Hoffmann, Transparent
Allison Janney, Mom
Judith Light, Transparent
Anna Chlumsky, Veep

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi
Louie Anderson, Baskets
Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine
Keegan-Michael Key, Key & Peele
Ty Burrell, Modern Family
Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt
Tony Hale, Veep
Matt Walsh, Veep

En İyi Konuk Kadın Oyuncu / Komedi
Tina Fey & Amy Poehler, Saturday Night Live
Melissa McCarthy, Saturday Night Live
Amy Schumer, Saturday Night Live
Christine Baranski, The Big Bang Theory
Laurie Metcalf, The Big Bang Theory
Melora Hardin, Transparent

En İyi Konuk Erkek Oyuncu / Komedi
Peter Scolari, Girls
Bob Newhart, The Big Bang Theory
Tracy Morgan, Saturday Night Live
Larry David, Saturday Night Live
Bradley Whitford, Transparent
Martin Mull, Veep
Peter MacNicol, Veep
2016 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
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En İyi Mini Dizi
American Crime
Fargo
The Night Manager
The People v. OJ Simpson
Roots
En İyi TV Filmi
A Very Murray Christmas
All the Way
Confirmation
Luther
Sherlock: The Abominable Bride

En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Kirsten Dunst, Fargo
Felicity Huffman, American Crime
Audra McDonald, Billie Holiday: Lady Day at Emerson’s Bar & Grill
Sarah Paulson, The People v. O.J. Simpson
Lili Taylor, American Crime
Kerry Washington, Confirmation

En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Bryan Cranston, All The Way
Benedict Cumberbatch, Sherlock: The Abominable Bride
Idris Elba, Luther
Cuba Gooding Jr, The People v. O.J. Simpson
Tom Hiddleston, The Night Manager
Courtney B. Vance, The People v. O.J. Simpson

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Melissa Leo, All The Way
Regina King, American Crime
Sarah Paulson, American Horror Story: Hotel
Kathy Bates, American Horror Story: Hotel
Jean Smart, Fargo
Olivia Colman, The Night Manager

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Jesse Plemons, Fargo
Bokeem Woodbine, Fargo
Hugh Laurie, The Night Manager
Sterling K. Brown, The People v. O.J. Simpson
David Schwimmer, The People v. O.J. Simpson
John Travolta, The People v. O.J. Simpson

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AfrikalıGençYetenek 3 yıl en beğenilen
Kevin Spacey veya Bob Odenkirk orada dururken, Rami Malek anca en iyi çaycı falan olur. Yazık olmuş.
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1 Avatar
ahmet. 3 yıl
Test
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unpop 3 yıl
bence bunu Kirsten almalıydı

-->
En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Kirsten Dunst, Fargo

Sarah Paulson da çok iyi ama ona da AHS Hostel deki rolu icin verselerdi ne şiş yanardı ne kebap
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Dodge 3 yıl
Şu alsaydı bu alsaydı demek istemiyorum ama Kevin Spacey, House of Cards'daki rolüyle fazlasıyla hak ediyor bu ödülü.
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N. Chomsky 3 yıl

Courtney B. Vance, The People v. O.J. Simpson

Kesinlikle ödülü en fazla hak eden kişi buydu. Dizideki oyunculuğu mükemmeldi. Öte yandan en iyi mini dizide American Crime Story'nin yanı sıra Fargo da ödülü alabilirdi.
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Turin Turambar. 3 yıl
Ergenler ağlamasın diye vermişler rami ye breaking bad odul alınca bile ağlıyolardı
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AfrikalıGençYetenek 3 yıl en beğenilen
Kevin Spacey veya Bob Odenkirk orada dururken, Rami Malek anca en iyi çaycı falan olur. Yazık olmuş.
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DinoCrocetti 3 yıl
Bloodline izlemedigim için biraz ön yargılı yorum yapıyor olabilirim ama bence jonathan banks almalıydı.
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AndaCakan 3 yıl
en iyi erkek oyuncuyu Kevin Spacey hakediyordu yazık oldu
2 Yanıt Yanıtla +2
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0MG90 3 yıl
Mr. Robot nasıl ödül alıyor Allah aşkına. İzlediğim en saçma dizi. Başrol psikopatın teki her şey kafasında olup bitiyor, böyle bir dizi çekiyorlar birde.
How To Get Away With Murder'ın kazanmasını isterdim ama orada aday olması bile yeter.
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kav1nsky 3 yıl
Tatiana Maslany sonunda aldı
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CooL_ROMEO 3 yıl
Mr. Robot bekleniyordu zaten. Diziyi tek başına taşıyor adam
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herakles24 3 yıl
Tatiana Maslany, Orphan Black
mükenmel bir performansı var hak etmişti fazlasıyla
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mu5tafa 3 yıl
Billions aday bile olamamış. Güzel dizi halbuki.
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olağan_şüpheli 3 yıl
oj simpson bakmak lazım.
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