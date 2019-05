2016 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoni ile sahiplerini buldu. Ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'ın eğlenceli sunumu ile renklenen gecenin kazananları; Game of Thrones, Veep ve The People v. O.J. Simpson: American Crime Story oldu.

Teknik dallarda ödüllerin dağıtıldığı Kreatif Sanatlar Emmy Ödülleri'nin geçtiğimiz hafta düzenlenen seremonisinde tam 9 dalda ödül kazanan Game of Thrones, dün gece de En İyi Drama, En İyi Yönetmen (Drama) ve En İyi Senaryo (Drama) dallarında Emmy kazanarak bu yıl toplam Emmy sayısını 12'ye yükseltti. Böylece iki yıl üst üste En İyi Dizi (Drama) seçilen Game of Thrones, toplam Emmy sayısını 38'e yükselterek yeni bir rekora imza attı.

68.Emmy Ödülleri'nde adayların ve kazananların tam listesi şu şekilde:

En İyi Drama

The Americans

Better Call Saul

Downton Abbey

Game of Thrones

Homeland

House of Cards

Mr Robot



En İyi Erkek Oyuncu / Drama

Kyle Chandler, Bloodline

Rami Malek, Mr Robot

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan

Kevin Spacey, House of Cards



En İyi Kadın Oyuncu / Drama

Claire Danes, Homeland

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Taraji P Henson, Empire

Tatiana Maslany, Orphan Black

Keri Russell, The Americans

Robin Wright, House of Cards



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama

Maggie Smith, Downton Abbey

Lena Headey, Game of Thrones

Emilia Clarke, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Maura Tierney, The Affair

Constance Zimmer, UnREAL



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama

Jonathan Banks, Better Call Saul

Ben Mendelsohn, Bloodline

Peter Dinklage, Game of Thrones

Kit Harington, Game of Thrones

Michael Kelly, House of Cards

Jon Voight, Ray Donovan



En İyi Kadın Konuk Oyuncu / Drama

Laurie Metcalf, Horace and Pete

Molly Parker, House of Cards

Ellen Burstyn, House of Cards

Allison Janney, Masters of Sex

Margo Martindale, The Americans

Carrie Preston, The Good Wife



En İyi Erkek Konuk Oyuncu / Drama

Max von Sydow, Game of Thrones

Reg E. Cathey, House of Cards

Mahershala Ali, House of Cards

Paul Sparks, House of Cards

Hank Azaria, Ray Donovan

Michael J. Fox, The Good Wife

Tam Boyutta Gör

En İyi Komedi

black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Transparent

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep



En İyi Kadın Oyuncu / Komedi

Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Laurie Metcalfe, Getting On

Tracee Ellis Ross, black-ish

Amy Schumer, Inside Amy Schumer

Lily Tomlin, Grace and Frankie



En İyi Erkek Oyuncu / Komedi

Anthony Anderson, black-ish

Aziz Ansari, Masters of None

Will Forte, The Last Man on Earth

William H Macy, Shameless

Thomas Middleditch, Silicon Valley

Jeffrey Tambor, Transparent



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi

Niecy Nash, Getting On

Kate McKinnon, SNL

Gaby Hoffmann, Transparent

Allison Janney, Mom

Judith Light, Transparent

Anna Chlumsky, Veep



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi

Louie Anderson, Baskets

Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine

Keegan-Michael Key, Key & Peele

Ty Burrell, Modern Family

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt

Tony Hale, Veep

Matt Walsh, Veep



En İyi Konuk Kadın Oyuncu / Komedi

Tina Fey & Amy Poehler, Saturday Night Live

Melissa McCarthy, Saturday Night Live

Amy Schumer, Saturday Night Live

Christine Baranski, The Big Bang Theory

Laurie Metcalf, The Big Bang Theory

Melora Hardin, Transparent



En İyi Konuk Erkek Oyuncu / Komedi The AmericansBetter Call SaulDownton AbbeyHomelandHouse of CardsMr RobotKyle Chandler, BloodlineBob Odenkirk, Better Call SaulMatthew Rhys, The AmericansLiev Schreiber, Ray DonovanKevin Spacey, House of CardsClaire Danes, HomelandViola Davis, How to Get Away With MurderTaraji P Henson, EmpireKeri Russell, The AmericansRobin Wright, House of CardsLena Headey, Game of ThronesEmilia Clarke, Game of ThronesMaisie Williams, Game of ThronesMaura Tierney, The AffairConstance Zimmer, UnREALJonathan Banks, Better Call SaulPeter Dinklage, Game of ThronesKit Harington, Game of ThronesMichael Kelly, House of CardsJon Voight, Ray DonovanLaurie Metcalf, Horace and PeteMolly Parker, House of CardsEllen Burstyn, House of CardsAllison Janney, Masters of SexCarrie Preston, The Good WifeMax von Sydow, Game of ThronesReg E. Cathey, House of CardsMahershala Ali, House of CardsPaul Sparks, House of CardsMichael J. Fox, The Good Wifeblack-ishMaster of NoneModern FamilySilicon ValleyTransparentUnbreakable Kimmy SchmidtEllie Kemper, Unbreakable Kimmy SchmidtLaurie Metcalfe, Getting OnTracee Ellis Ross, black-ishAmy Schumer, Inside Amy SchumerLily Tomlin, Grace and FrankieAnthony Anderson, black-ishAziz Ansari, Masters of NoneWill Forte, The Last Man on EarthWilliam H Macy, ShamelessThomas Middleditch, Silicon ValleyNiecy Nash, Getting OnGaby Hoffmann, TransparentAllison Janney, MomJudith Light, TransparentAnna Chlumsky, VeepAndre Braugher, Brooklyn Nine-NineKeegan-Michael Key, Key & PeeleTy Burrell, Modern FamilyTituss Burgess, Unbreakable Kimmy SchmidtTony Hale, VeepMatt Walsh, VeepMelissa McCarthy, Saturday Night LiveAmy Schumer, Saturday Night LiveChristine Baranski, The Big Bang TheoryLaurie Metcalf, The Big Bang TheoryMelora Hardin, Transparent

Peter Scolari, Girls

Bob Newhart, The Big Bang Theory

Tracy Morgan, Saturday Night Live

Larry David, Saturday Night Live

Bradley Whitford, Transparent

Martin Mull, Veep

Peter MacNicol, Veep

Tam Boyutta Gör

En İyi Mini Dizi

American Crime

Fargo

The Night Manager

The People v. OJ Simpson

Roots Bob Newhart, The Big Bang TheoryTracy Morgan, Saturday Night LiveLarry David, Saturday Night LiveBradley Whitford, TransparentMartin Mull, VeepPeter MacNicol, VeepAmerican CrimeFargoThe Night ManagerRoots

En İyi TV Filmi

A Very Murray Christmas

All the Way

Confirmation

Luther

Sherlock: The Abominable Bride



En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi

Kirsten Dunst, Fargo

Felicity Huffman, American Crime

Audra McDonald, Billie Holiday: Lady Day at Emerson’s Bar & Grill

Sarah Paulson, The People v. O.J. Simpson

Lili Taylor, American Crime

Kerry Washington, Confirmation



En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi

Bryan Cranston, All The Way

Benedict Cumberbatch, Sherlock: The Abominable Bride

Idris Elba, Luther

Cuba Gooding Jr, The People v. O.J. Simpson

Tom Hiddleston, The Night Manager

Courtney B. Vance, The People v. O.J. Simpson



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi

Melissa Leo, All The Way

Regina King, American Crime

Sarah Paulson, American Horror Story: Hotel

Kathy Bates, American Horror Story: Hotel

Jean Smart, Fargo

Olivia Colman, The Night Manager



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi

Jesse Plemons, Fargo

Bokeem Woodbine, Fargo

Hugh Laurie, The Night Manager

Sterling K. Brown, The People v. O.J. Simpson

David Schwimmer, The People v. O.J. Simpson

John Travolta, The People v. O.J. Simpson