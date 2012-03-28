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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2016 yılında 700 milyon NFC uyumlu telefon satılmış olacak

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçmişi çok eskiye dayanmayan ancak yılın yükselen trendleri arasında gösterilen yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi ile ilgili yapılan bir araştırma NFC yongası taşıyan telefonların ilerleyen yıllarda katlanarak artacağını öngörüyor.

Berg Insight tarafından yapılan araştırmaya göre 2011 yılında 30 milyon ünite NFC yongalı telefon satıldı. NFC yongalı telefonlar toplam 40 modele sahip. Yıllık büyüme oranı yüzde 87.8 olan NFC yongalı telefonların 2016 yılında ise 700 milyon üniteye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Temassız ödeme sistemlerinin yanında havalimanı check-in ve güvenlik işlemleri gibi pek çok alana yayılan NFC teknolojisi, firmalar tarafından da çok hızlı benimseniyor. Her yıl daha çok model piyasaya çıkıyor ve kullanıcı sayısı giderek artıyor.

Araştırma ayrıca standart telefonların da WiFi, Bluetooth, GPS ve GLONASS gibi kablosuz bağlantı ve navigasyon fonksiyonları kazanarak akıllı telefonlara daha çok yaklaşacağını öngörüyor. 

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k@llone 7 yıl en beğenilen
İnsanlara çip olarak yerleştirilmesi düşünülen teknolojinin ilk ayağı olarak telefonlara yerleştirilmesi işlemi başarıyla tamamlanıyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Artık bildiğin Fm radyo gibi her telefonda olmaya başlıyıcak.. Bu bir nevi 2016 yılına kadar üretilen telefonlar olabilir.:)
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createemir 7 yıl
En önemlisi güvenlik. Önce güvenlik alanında çalışmalar yapsınlar
Yoksa NFC'nin ömrü az gibi..
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söny 7 yıl
Türkiye kullancıların pek umrunda olmaz sahsen benimde olmucağı gibi
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erfc20 7 yıl ekrem71
ekrem71









Geçmişi çok eskiye dayanmayan ancak yılın yükselen trendleri arasında gösterilen yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi ile ilgili yapılan bir araştırma NFC yongası taşıyan telefonların ilerleyen yıllarda katlanarak artacağını öngörüyor.



Berg Insight tarafından yapılan araştırmaya göre 2011 yılında 30 milyon ünite NFC yongalı telefon satıldı. NFC yongalı telefonlar toplam 40 modele sahip. Yıllık büyüme oranı yüzde 87.8 olan NFC yongalı telefonların 2016 yılında ise 700 milyon üniteye ulaşacağı tahmin ediliyor.



Temassız ödeme sistemlerinin yanında havalimanı check-in ve güvenlik işlemleri gibi pek çok alana yayılan NFC teknolojisi, firmalar tarafından da çok hızlı benimseniyor. Her yıl daha çok model piyasaya çıkıyor ve kullanıcı sayısı giderek artıyor.



Araştırma ayrıca standart telefonların da WiFi, Bluetooth, GPS ve GLONASS gibi kablosuz bağlantı ve navigasyon fonksiyonları kazanarak akıllı telefonlara daha çok yaklaşacağını öngörüyor. 


nfc derken açılımını yapsak
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k@llone 7 yıl en beğenilen
İnsanlara çip olarak yerleştirilmesi düşünülen teknolojinin ilk ayağı olarak telefonlara yerleştirilmesi işlemi başarıyla tamamlanıyor.
1 Yanıt Yanıtla +4
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istanbul2007 7 yıl k@llone
k@llone
İnsanlara çip olarak yerleştirilmesi düşünülen teknolojinin ilk ayağı olarak telefonlara yerleştirilmesi işlemi başarıyla tamamlanıyor.

Bende kendi kendimi yiyordum son yillarda sadece benmi boyle dusunuyorum diye benim gibi dusunen birini gormek rahatlatti. bana gorede teknolojideki bu gelisimlerin farkli amaclari var. bunun ne gibi bir zarari var diye dusunebilir bazilari kontrol mekanizmasi adaletli insanlarin degil sacma sapan idaelleri olanlarin elinde oldugu icin ccekincelerim var.
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