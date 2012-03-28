2016 yılında 700 milyon NFC uyumlu telefon satılmış olacak





Geçmişi çok eskiye dayanmayan ancak yılın yükselen trendleri arasında gösterilen yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi ile ilgili yapılan bir araştırma NFC yongası taşıyan telefonların ilerleyen yıllarda katlanarak artacağını öngörüyor.





Berg Insight tarafından yapılan araştırmaya göre 2011 yılında 30 milyon ünite NFC yongalı telefon satıldı. NFC yongalı telefonlar toplam 40 modele sahip. Yıllık büyüme oranı yüzde 87.8 olan NFC yongalı telefonların 2016 yılında ise 700 milyon üniteye ulaşacağı tahmin ediliyor.





Temassız ödeme sistemlerinin yanında havalimanı check-in ve güvenlik işlemleri gibi pek çok alana yayılan NFC teknolojisi, firmalar tarafından da çok hızlı benimseniyor. Her yıl daha çok model piyasaya çıkıyor ve kullanıcı sayısı giderek artıyor.





Araştırma ayrıca standart telefonların da WiFi, Bluetooth, GPS ve GLONASS gibi kablosuz bağlantı ve navigasyon fonksiyonları kazanarak akıllı telefonlara daha çok yaklaşacağını öngörüyor.