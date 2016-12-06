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2016 yılında internette en çok hangi oyunları aradık?

2016 yılının en çok aranan bilgisayar oyunlarını araştıran Yandex’in yayınladığı rapora göre bu senenin en popüler oyunları belli oldu. Açıklanan listede Türk imzası taşıyan bir yapım da yer alıyor.
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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1 Kasım - 30 Ocak tarihleri arasında Türk oyunseverlerin en çok aradıkları bilgisayar oyunlarını araştıran Yandex’in açıklamasına göre tüm dünyada büyük ses getiren yapımların etkisi ülkemizde de net şekilde görülüyor.
Buna göre piyasaya sürüldüğü 2015'ten bu yana en çok konuşulan isimler arasında yer alan ve Michael De Santa, Trevor Philips ve Franklin Clinton isimli karakterlerin hayali yerleşim yerleri Los Santos ve San Andreas’taki maceralarının konu alındığı Grand Thefy Auto V listenin bir numarasında yer alıyor.
İlk ve tek Türk yapımı MMOFPS oyunu ünvanına sahip olan ve Üsküdar, İstanbul Metrosu, Kuzey Irak ve Trabzon-Uzungöl gibi haritalarıyla beğeni toplayan Zula ise GTA V’in hemen ardından ikincilik koltuğunda yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise tüm dünyada en çok tercih edilen futbol oyunlarından FIFA 17 geliyor. Genel tabloya bakıldığında aksiyon-macera, simülasyon, FPS, strateji ve araba yarışı gibi oyun türlerinin daha çok tercih ediliği görülüyor.
İşte Yandex arama sonuçlarına göre 2016'nın en popüler 20 bilgisayar oyunu: 
  1. Grand Theft Auto V 
  2. Zula 
  3. EA Sports – FIFA Serisi 
  4. Need for Speed 
  5. League of Legends 
  6. Pro Evolution Soccer (PES) 2017 
  7. Mortal Kombat 
  8. Hitman 
  9. Call of Duty Modern Warfare 
  10. Battlefield 1 
  11. Overwatch 
  12. Far Cry Priminal 
  13. Football Manager 2016 
  14. American Truck Simulator 
  15. NBA 2K16 
  16. Battlefield 4 
  17. Mafia III 
  18. Medal of Honor 
  19. Rainbow Six Siege 
  20. Portal 2 

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sercankadioglu 2 yıl
gtaaaaa
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hamza1912 2 yıl
Arkadaşlar konumuz değil ama bir soruma yanıt arıyorum dsmart internet kullanıyorum 2 ay önce bilgisayarıma truva atı girdi pc yi kurcaladım dns adresim değişmiş otomatiğe aldım bende format attım diskte ne var neyok sildim bu 2 aydır ayın 10 uncu gününde internetimin %80 ini kullandığım mesajı geliyor acaba hacker bilgilerimi ele geçirip internetimi sömürmeye devam ediyor mudur ne yapmalıyım
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Physicist_Emre 2 yıl
Battlefield 1 Sıralamasını hakketmiyor.
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aygunn 2 yıl
I love GTA
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fyfyfy1453 2 yıl
ya sacma sapan cs cakması diyordum millet oynarken görüp zulaya. tesadüfen oynadım. Baya sardı. Bağımlılık yaptı. cs den daha cek eğlendirdi beni. sizi bilmem ama :D
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BekirTemel 2 yıl
şu zulanın haritaları dikkatimi çekti steama gelmişken bir bakayım
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