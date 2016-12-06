2016 yılında internette en çok hangi oyunları aradık?

1 Kasım - 30 Ocak tarihleri arasında Türk oyunseverlerin en çok aradıkları bilgisayar oyunlarını araştıran Yandex’in açıklamasına göre tüm dünyada büyük ses getiren yapımların etkisi ülkemizde de net şekilde görülüyor.

Buna göre piyasaya sürüldüğü 2015'ten bu yana en çok konuşulan isimler arasında yer alan ve Michael De Santa, Trevor Philips ve Franklin Clinton isimli karakterlerin hayali yerleşim yerleri Los Santos ve San Andreas’taki maceralarının konu alındığı Grand Thefy Auto V listenin bir numarasında yer alıyor.

İlk ve tek Türk yapımı MMOFPS oyunu ünvanına sahip olan ve Üsküdar, İstanbul Metrosu, Kuzey Irak ve Trabzon-Uzungöl gibi haritalarıyla beğeni toplayan Zula ise GTA V’in hemen ardından ikincilik koltuğunda yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise tüm dünyada en çok tercih edilen futbol oyunlarından FIFA 17 geliyor. Genel tabloya bakıldığında aksiyon-macera, simülasyon, FPS, strateji ve araba yarışı gibi oyun türlerinin daha çok tercih ediliği görülüyor.

İşte Yandex arama sonuçlarına göre 2016'nın en popüler 20 bilgisayar oyunu:

Grand Theft Auto V Zula EA Sports – FIFA Serisi Need for Speed League of Legends Pro Evolution Soccer (PES) 2017 Mortal Kombat Hitman Call of Duty Modern Warfare Battlefield 1 Overwatch Far Cry Priminal Football Manager 2016 American Truck Simulator NBA 2K16 Battlefield 4 Mafia III Medal of Honor Rainbow Six Siege Portal 2