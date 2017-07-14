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2017 Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı

2017 Emmy Ödülleri için adaylar bugün düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Game of Thrones'un yokluğunda ön plana çıkan diziler Westworld, Stranger Things, This is Us ve Atlanta oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, bu yıl 69. kez sahiplerini bulacak. 17 Eylül'de düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak olan 69. Emmy Ödülleri için yarışacak adaylar, bu akşam düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.
 
Bu yıl normalden daha geç başlayan Game of Thrones'un yer almadığı 69. Emmy Ödülleri'nde ön plana çıkan diziler; Westworld, This is Us, Stranger Things ve Atlanta oldu. Bu yıl en çok adaylık kazanan diziler ise tam 22 dalda ödüle aday gösterilen Westworld ve Saturday Night Live oldu.
 
Kanallarda ise her yıl olduğu gibi bu yıl da HBO liderliği kimseye bırakmadı. Bu yıl Westworld, Veep, The Night of Of ve Big Little Lies gibi başarılı dizilere imza atan Amerikan kablolu kanalı, tam 110 adaylık kazandı. Onu 91 adaylık kazanan Netflix izledi. Son yıllarda orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Netflix, böylece dizi konusunda kendisini bir kez daha kanıtlamış oldu.
 
Netflix ve Amazon'dan sonra Hulu da Emmy Ödülleri'nde kendisine yer bulmayı başardı. Beğeni toplayan The Handmaid's Tale ile çıkış yapan Hulu, bu yıl 18 adaylık elde ederek büyük bir başarıya imza attı.
 
69. Emmy Ödülleri'nde ödül için yarışacak adayların tam listesi şu şekilde:
En İyi Drama
Better Call Saul
The Crown
The Handmaid’s Tale
House of Cards
Stranger Things
This Is Us
Westworld

En İyi Kadın Oyuncu / Drama
Viola Davis, How to Get Away With Murder
Claire Foy, The Crown
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Keri Russell, The Americans
Evan Rachel Wood, Westworld
Robin Wright, House of Cards

En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Sterling K. Brown, This Is Us
Anthony Hopkins, Westworld
Bob Odenkirk, Better Call Saul
Matthew Rhys, The Americans
Liev Schreiber, Ray Donovan
Kevin Spacey, House of Cards
Milo Ventimiglia, This Is Us
 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama
Uzo Aduba, Orange Is the New Black
Millie Bobby Brown, Stranger Things
Ann Dowd, The Handmaid’s Tale
Chrissy Metz, This Is Us
Thandie Newton, Westworld
Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama
Jonathan Banks, Better Call Saul
Ron Cephas Jones, This Is Us
David Harbour, Stranger Things
Michael Kelly, House of Cards
John Lithgow, The Crown
Mandy Patinkin, Homeland
Jeffrey Wright, Westworld
 
En İyi Kadın Konuk Oyuncu / Drama
Cicely Tyson, How to Get Away With Murder
Laverne Cox, Orange Is the New Black
Shannon Purser, Stranger Things
Alison Wright, The Americans
Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale
Ann Dowd, The Leftovers

En İyi Erkek Konuk Oyuncu / Drama
Ben Mendelsohn, Bloodline
BD Wong, Mr. Robot
Hank Azaria, Ray Donovan
Brian Tyree Henry, This Is Us
Gerald McRaney, This Is Us
Denis O’Hare, This Is Us
En İyi Komedi
Atlanta
Black-ish
Master of None
Modern Family
Silicon Valley
Unbreakable Kimmy Schmidt
Veep

En İyi Kadın Oyuncu / Komedi
Pamela Adlon, Better Things
Jane Fonda, Grace and Frankie
Allison Janney, Mom
Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt
Julia Louis-Dreyfus, Veep
Tracee Ellis Ross, Black-ish
Lily Tomlin, Grace and Frankie

En İyi Erkek Oyuncu / Komedi
Anthony Anderson, Black-ish
Aziz Ansari, Master of None
Zach Galifianakis, Baskets
Donald Glover, Atlanta
William H. Macy, Shameless
Jeffrey Tambor, Transparent
 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi
Vanessa Bayer, Saturday Night Live
Anna Chlumsky, Veep
Kathryn Hahn, Transparent
Leslie Jones, Saturday Night Live
Judith Light, Transparent
Kate McKinnon, Saturday Night Live

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi
Louie Anderson, Baskets
Alec Baldwin, Saturday Night Live
Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt
Ty Burrell, Modern Family
Tony Hale, Veep
Matt Walsh, Veep
 
En İyi Kadın Konuk Oyuncu / Komedi
Wanda Sykes, Black-ish
Carrie Fisher, Catastrophe
Becky Ann Baker, Girls
Angela Bassett, Master of None
Melissa McCarthy, Saturday Night Live
Kristen Wiig, Saturday Night Live

En İyi Erkek Konuk Oyuncu / Komedi
Matthew Rhys, Girls
Riz Ahmed, Girls
Lin-Manuel Miranda, Saturday Night Live
Dave Chappelle, Saturday Night Live
Tom Hanks, Saturday Night Live
Hugh Laurie, Veep
2017 Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı
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En İyi Mini Dizi
Big Little Lies
Fargo
Feud: Bette and Joan
Genius
The Night Of

En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Carrie Coon, Fargo
Felicity Huffman, American Crime
Nicole Kidman, Big Little Lies
Jessica Lange, Feud: Bette and Joan
Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan
Reese Witherspoon, Big Little Lies

En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Riz Ahmed, The Night Of
Benedict Cumberbatch, Sherlock: The Lying Detective
Robert DeNiro, The Wizard of Lies
Ewan McGregor, Fargo
Geoffrey Rush, Genius
John Turturro, The Night Of

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Judy Davis, Feud: Bette and Joan
Laura Dern, Big Little Lies
Jackie Hoffman, Feud: Bette and Joan
Regina King, American Crime
Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies
Shailene Woodley, Big Little Lies

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Bill Camp, The Night Of
Alfred Molina, Feud: Bette and Joan
Alexander Skarsgard, Big Little Lies
David Thewlis, Fargo
Stanley Tucci, Feud: Bette and Joan
Michael K. Williams, The Night Of

http://deadline.com/2017/07/2017-emmy-nominations-list-all-nominees-1202127795/ Yorum Yaz
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Artizt 2 yıl
En İyi Mini Dizi'de The Night Of almalı bence her ne kadar Fargo'nun 3.sezonu çok iyi olsa da.
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Turin Turambar. 2 yıl
Bob odenkirk ve bcs favorim çünkü bitek onu izledim xd
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Iphigeneia 2 yıl
The Handmaid's Tale ve This is Us umarım ödül alır. Çok iyi yapımlar gerçekten. Bu seneki favori dizilerimden.
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Yenibirmesajvar 2 yıl
Better Call Saul ödül alamasa bile Bob mutlaka ödülü almalı.Gerçekten haketti
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Serdar 2 yıl
Hiç haberim olmayan bir organizasyon. Teşekkürler DH, artık haberim var.
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theJuDGe_41 2 yıl
Drama kategorisinde en iyi erkek ve kadın ödüllerini WestWorld'ün almasını bekliyorum. Anthony Hopkins oyunculuk anlamında döktürmüştü. Evan Rachel Wood ise aydınlanmaya çalışan bir robot nasıl olacalsa tıpkı o şekilde oynadı.

Stranger Things çok poh pohlandı ancak her hangi bir kategoride ödül alacağını düşünmüyorum
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Red_devil33 2 yıl
2017 emmy ölücüleri diye okudum
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JrMakyol 2 yıl
Bob Odenkirk ve Jonathan Banks için ödül bekliyorum.
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Mr.Legend 2 yıl
Keri Rusell ve Matthew Rhys i görmek sevindirdi beni, The Americans çok sevdiğim bir dizi
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