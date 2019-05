2017 Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı

Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, bu yıl 69. kez sahiplerini bulacak. 17 Eylül'de düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak olan 69. Emmy Ödülleri için yarışacak adaylar, bu akşam düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Bu yıl normalden daha geç başlayan Game of Thrones'un yer almadığı 69. Emmy Ödülleri'nde ön plana çıkan diziler; Westworld, This is Us, Stranger Things ve Atlanta oldu. Bu yıl en çok adaylık kazanan diziler ise tam 22 dalda ödüle aday gösterilen Westworld ve Saturday Night Live oldu.

Kanallarda ise her yıl olduğu gibi bu yıl da HBO liderliği kimseye bırakmadı. Bu yıl Westworld, Veep, The Night of Of ve Big Little Lies gibi başarılı dizilere imza atan Amerikan kablolu kanalı, tam 110 adaylık kazandı. Onu 91 adaylık kazanan Netflix izledi. Son yıllarda orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Netflix, böylece dizi konusunda kendisini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Netflix ve Amazon'dan sonra Hulu da Emmy Ödülleri'nde kendisine yer bulmayı başardı. Beğeni toplayan The Handmaid's Tale ile çıkış yapan Hulu, bu yıl 18 adaylık elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

69. Emmy Ödülleri'nde ödül için yarışacak adayların tam listesi şu şekilde:

En İyi Drama

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

House of Cards

Stranger Things

This Is Us

Westworld



En İyi Kadın Oyuncu / Drama

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Claire Foy, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Keri Russell, The Americans

Evan Rachel Wood, Westworld

Robin Wright, House of Cards



En İyi Erkek Oyuncu / Drama

Sterling K. Brown, This Is Us

Anthony Hopkins, Westworld

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan

Kevin Spacey, House of Cards

Milo Ventimiglia, This Is Us

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama

Uzo Aduba, Orange Is the New Black

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Chrissy Metz, This Is Us

Thandie Newton, Westworld

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama

Jonathan Banks, Better Call Saul

Ron Cephas Jones, This Is Us

David Harbour, Stranger Things

Michael Kelly, House of Cards

John Lithgow, The Crown

Mandy Patinkin, Homeland

Jeffrey Wright, Westworld



En İyi Kadın Konuk Oyuncu / Drama

Cicely Tyson, How to Get Away With Murder

Laverne Cox, Orange Is the New Black

Shannon Purser, Stranger Things

Alison Wright, The Americans

Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale

Ann Dowd, The Leftovers



En İyi Erkek Konuk Oyuncu / Drama

Ben Mendelsohn, Bloodline

BD Wong, Mr. Robot

Hank Azaria, Ray Donovan

Brian Tyree Henry, This Is Us

Gerald McRaney, This Is Us

Denis O’Hare, This Is Us

En İyi Komedi

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep



En İyi Kadın Oyuncu / Komedi

Pamela Adlon, Better Things

Jane Fonda, Grace and Frankie

Allison Janney, Mom

Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Lily Tomlin, Grace and Frankie



En İyi Erkek Oyuncu / Komedi

Anthony Anderson, Black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Zach Galifianakis, Baskets

Donald Glover, Atlanta

William H. Macy, Shameless

Jeffrey Tambor, Transparent

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi

Vanessa Bayer, Saturday Night Live

Anna Chlumsky, Veep

Kathryn Hahn, Transparent

Leslie Jones, Saturday Night Live

Judith Light, Transparent

Kate McKinnon, Saturday Night Live



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi

Louie Anderson, Baskets

Alec Baldwin, Saturday Night Live

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt

Ty Burrell, Modern Family

Tony Hale, Veep

Matt Walsh, Veep

En İyi Kadın Konuk Oyuncu / Komedi

Wanda Sykes, Black-ish

Carrie Fisher, Catastrophe

Becky Ann Baker, Girls

Angela Bassett, Master of None

Melissa McCarthy, Saturday Night Live

Kristen Wiig, Saturday Night Live



En İyi Erkek Konuk Oyuncu / Komedi

Matthew Rhys, Girls

Riz Ahmed, Girls

Lin-Manuel Miranda, Saturday Night Live

Dave Chappelle, Saturday Night Live

Tom Hanks, Saturday Night Live

Hugh Laurie, Veep

En İyi Mini Dizi

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

Genius

En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi

Carrie Coon, Fargo

Felicity Huffman, American Crime

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan

Reese Witherspoon, Big Little Lies



En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi

Riz Ahmed, The Night Of

Benedict Cumberbatch, Sherlock: The Lying Detective

Robert DeNiro, The Wizard of Lies

Ewan McGregor, Fargo

Geoffrey Rush, Genius

John Turturro, The Night Of



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi

Judy Davis, Feud: Bette and Joan

Laura Dern, Big Little Lies

Jackie Hoffman, Feud: Bette and Joan

Regina King, American Crime

Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies

Shailene Woodley, Big Little Lies



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi

Bill Camp, The Night Of

Alfred Molina, Feud: Bette and Joan

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

David Thewlis, Fargo

Stanley Tucci, Feud: Bette and Joan

Michael K. Williams, The Night Of

