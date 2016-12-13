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2017 yılı trafik zammı oranı belli oldu: işte güncel cezalar

Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2017 itibariyle uygulanacak trafik cezası zam oranını belirledi. %3,83 olarak belirlenen zam oranın ardından trafik cezalarının güncellenmiş hali yazımızda.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2017 yılı trafik zammı oranı belli oldu: işte güncel cezalar
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Resmî Gazete’de yayınlanarak belirlenen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak trafik cezaları belli oldu. %3,83 olarak uygulanacak zam oranın ardından en düşük ceza 75TL oldu. Taşıma sınırının üstünde yolcu alan araç sürücülerine 75 lira ceza verilecek. Hız sınırını %10'dan fazla aşmanın cezası ise 207 lira oldu.

2017 yılı güncel trafik cezaları: 

  • Yetkisi olmadığı halde plaka basmak 10 bin 383 lira,
  • Karayollarına tehlike oluşturacak şekilde çöp atmak, trafik işaretlerine zarar vermek veya işaretlere müdahale etmek 427 lira,
  • Plakası ve tescil belgesi olmadan karayoluna çıkmak 876 lira
  • Ruhsatsız araç kullanmak ve plakayı monte edilmesi gereken yerlerin dışında bir yere takmak 95 lira
  • Yönetmeliğe aykırı plaka takmak 427 lira
  • Hatalı okunmaya sebep olacak veya okunamayacak şekilde deforme edilmiş plaka takmak 92 lira
  • Tescilli aracı plakasız kullanmak 763 lira
  • Sahte plaka takmak 5 bin 191 lira
  • Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksilerde ise taksimetre bulundurmayanlar 427 lira
  • Takograf ve taksimetre cihazlarını bozuk olarak kullananlara veya bozulmasına kasti olarak sebep olanlara 6 bin 660 lira
  • Araç muayenesinin süresini geçirenlere 95 lira
  • Muayene istasyonları işletme şartlarına uymaz ya da gerektiği şekilde araçları muayene etmez ise ilkinde 6 bin 989, ikincisinde 11 bin 658, üçüncüsünde 23 bin 318 lira,
  • Ehliyetsiz araç kullananlara 763 lira,
  • Kırmızı ışıkta geçenlere 206 lira,
  • Seyir halinde cep veya araç telefonu kullananlara 95 lira,
  • Özel araçlarda 0,5 promil, ticari araçlarda ise 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullananlara ilkinde 876, ikincisinde bin 98, üç veya daha fazla seferde ise bin 763 lira,
  • Engelli yerine araç park edenlere 109 lira,
  • Hız sınırını %10'dan fazla aşanlara 207, %30’dan falza aşanlara 427 lira,
  • Dönüş kurallarına uymayan sürcülere 95 lira,
  • Hatalı sollama yapanlara 206 lira,
  • Takip mesafesine uymayanlara 95 lira,
  • Radar tespit cihazı kullananlara 763 liradan 2 bin 658 liraya kadar para cezası uygulanacak.
Kesilen para cezasını tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödeyen sürücülere ise tutar üzerinden %25 oranında indirim yapılıyor. 

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Virinom 2 yıl en beğenilen YA-KU-ZA
YA-KU-ZA

sahte plaka, ehliyetsiz araba kullanma, engelli parka park etme, kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanmaya şimdikinin iki katı ceza koyup diğerlerini düşürsünler
adamın karısı hamile hasta hız hastaneye yetiştirecek 50 ile mi gitsin


Senin karın hamile ve hastaneye yetiştirmeye çalışsan gelecek olan 200TL cezayı mı düşünürsün?
YA-KU-ZAsahte plaka, ehliyetsiz araba kullanma, engelli parka park etme, kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanmaya şimdikinin iki ka...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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Barerkican 2 yıl
Kırmızı ışıkta geçenlere 206 lira
ışıklara güvenmeyin, 200 liralık canımız var, 50 kere sağa sola bakıp sonra geçin..
Yanıtla +39
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emre1393 2 yıl
Seyir halinde cep veya araç telefonu kullananlara 95 lira,
Engelli yerine araç park edenlere 109 lira,
Takip mesafesine uymayanlara 95 lira,
bu cezalar çok ama çok az, ne kadar ufak detaylar gibi dursa da mesela;
-engelli yerine park etmek tamamen hayvanlıktır, izahı olamaz.
-takip mesafesi de aslında hayat ile ölüm arasındaki net mesafedir, sonra tırın altına girip kafaları yoldan toplarsınız.
-seyir halinde cep telefonu kullanmayanı artık görmüyorum istanbulda, hadi kendini düşünmüyorsun, çevrendeki insanları falan düşün bari, en ufak dikkatsizlik birilerinin canını alabilir.
gerçi ülkede hukuk bitmiş, denetim bitmiş, insan hayatına verilen değer sıfır iken trafik kurallarını takan kim.
edit: ilk yazdığımda satır başı yapmama rağmen yazılar bitişik çıkmış.
Seyir halinde cep veya araç telefonu kullananlara 95 lira,Engelli yerine araç park edenlere 109 lira,Takip mesafesine uymayanlara 95 lira,bu cezal...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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Senkei 2 yıl
adeletli olan gelir seviyesine göre ceza verilmesidir. zengine bu cezalar tırıvırı çerezdir.
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ZaferBiryol 2 yıl
Egzoz sesi patlatanları da boş geçmesinler.Mahallede var bir tane böyle bir tip.En sonunda kendi adeletimi uygulamak zorunda kalcam.
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caldexter 2 yıl
Yolda polis kalmadı ki kim hangi cezayı kesecek. Her sabah köprü bağlantı yolunda kaynakçı ve emniyet şeritçi servisler yüzünden en az yarım saat kaybediyoruz.
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gcb1903 2 yıl
Fakirin sigarasına, çayına, internetine, elektriğine abanacağına vergiyi işte buna aban. Bu magandalar 1000 lira bile ceza kessen o emniyet kemerini takmayacak, hız sınırına uymayacak, kırmızı da geçecek, telefonla konuşacak zaten.
Bari haklı yere kesmiş ol. Fukara vatandaşın sigarasında ise vebal var anca.
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cocainbar 2 yıl
Turkiyede trafigi duzenlemek istiyorsan bazi cezalar caydirici olacakki ise yarasin. Mesela emniyet kemeri takmayana en az 500 olmali, emniyet seridini ihlal edene yine ayni, yaya ya yol vermeyene yine yuklu ceza veirlmeli vs vs.
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pyschoo 2 yıl
Hollandada yasan bir turk olarak bu cezalar cok dusuk bencede.Arac seyir halinde telefon kullanmak 220 euro kirmizi isikdan gecmek 280 euro ters yone girmek 130 euro yanlis park etmek 90 euro sakat yerine park etmek 360euro gereksiz yere korna calmak 350 euro sinyal vermemek 130 varda var :)hollanda avrupada ceza fiyatlarinda vergilerde en yuksek ulke
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raiser34 2 yıl
Birdahaki sefere Çorum Osmancık denen lanet yerden geçerken plakayı okunmaycak hale getireceğim. Polis durdurursa da 90 küsür lirayı öderim. Bu ne ya 412 412 412. Sizlere de öneririm. Plakayı tamamen çamur yapalım arabayı da az pislettik mi tamamdır
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kadirirdem 2 yıl
Maşallah güzel paralar bazıları daha fazla da olabilir büyük önem taşıyanlar var.
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next.gen 2 yıl
Cezeların hepsi en azından ikinci sefer için x 10 olmalı
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Entropi Canavarı 2 yıl
Artık takip edilsin şu cezalar ya.
Varlar ama uygulamaları az. Engelli yerine bugün insanımız çok rahat şekilde park edebiliyor.
Lütfen uygulaması da olsun bunların.
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