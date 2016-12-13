2017 yılı trafik zammı oranı belli oldu: işte güncel cezalar

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Resmî Gazete’de yayınlanarak belirlenen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak trafik cezaları belli oldu. %3,83 olarak uygulanacak zam oranın ardından en düşük ceza 75TL oldu. Taşıma sınırının üstünde yolcu alan araç sürücülerine 75 lira ceza verilecek. Hız sınırını %10'dan fazla aşmanın cezası ise 207 lira oldu.

2017 yılı güncel trafik cezaları:

Yetkisi olmadığı halde plaka basmak 10 bin 383 lira,

10 bin 383 lira, Karayollarına tehlike oluşturacak şekilde çöp atmak, trafik işaretlerine zarar vermek veya işaretlere müdahale etmek 427 lira,

Plakası ve tescil belgesi olmadan karayoluna çıkmak 876 lira

Ruhsatsız araç kullanmak ve plakayı monte edilmesi gereken yerlerin dışında bir yere takmak 95 lira

ve plakayı monte edilmesi gereken yerlerin dışında bir yere takmak 95 lira Yönetmeliğe aykırı plaka takmak 427 lira

Hatalı okunmaya sebep olacak veya okunamayacak şekilde deforme edilmiş plaka takmak 92 lira

Tescilli aracı plakasız kullanmak 763 lira

Sahte plaka takmak 5 bin 191 lira

5 bin 191 lira Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksilerde ise taksimetre bulundurmayanlar 427 lira

Takograf ve taksimetre cihazlarını bozuk olarak kullananlara veya bozulmasına kasti olarak sebep olanlara 6 bin 660 lira

Araç muayenesinin süresini geçirenlere 95 lira

95 lira Muayene istasyonları işletme şartlarına uymaz ya da gerektiği şekilde araçları muayene etmez ise ilkinde 6 bin 989, ikincisinde 11 bin 658, üçüncüsünde 23 bin 318 lira,

Ehliyetsiz araç kullananlara 763 lira,

763 lira, Kırmızı ışıkta geçenlere 206 lira,

206 lira, Seyir halinde cep veya araç telefonu kullananlara 95 lira,

Özel araçlarda 0,5 promil, ticari araçlarda ise 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullananlara ilkinde 876, ikincisinde bin 98, üç veya daha fazla seferde ise bin 763 lira,

Engelli yerine araç park edenlere 109 lira,

109 lira, Hız sınırını %10'dan fazla aşanlara 207, %30’dan falza aşanlara 427 lira,

207, %30’dan falza aşanlara 427 lira, Dönüş kurallarına uymayan sürcülere 95 lira,

Hatalı sollama yapanlara 206 lira,

yapanlara 206 lira, Takip mesafesine uymayanlara 95 lira,

95 lira, Radar tespit cihazı kullananlara 763 liradan 2 bin 658 liraya kadar para cezası uygulanacak.

Kesilen para cezasını tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödeyen sürücülere ise tutar üzerinden %25 oranında indirim yapılıyor.