Radar cezasına itirazda yeni dönem: Radar kalibrasyon bilgisi talep edilebilecek

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Trafik radarları (hız kameraları)tarafından yazılan cezalara itiraz yoluyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), radar cezasına itirazlarda cihazın kalibrasyon bilgisinin vatandaşla paylaşılmasını tavsiye etti.

Yaşanan bir olayda hız cezasıyla karşılaşan bir vatandaş, hız ihlalini ortaya koyan herhangi bir belgenin ceza tutanağının ekinde sunulmadığını belirterek, cezanın iptali için sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu. Vatandaşın talebi "Radar cihazının kalibrasyonunun güncel olduğu" gerekçesiyle reddedildi. Radar cihazının türü, modeli, seri numarası ve kalibrasyonuna ilişkin bilgi ve belgeleri emniyetten talep etti ancak olumsuz yanıt aldı.

Başvurucuyu haklı bulan Kamu Denetçiliği Kurumu, "cezanın kesildiği radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin bilgi ve belgelerin, kamu güvenliğini zedeleyebilecek nitelikteki hususlar hariç tutularak başvurana bildirilmesi" yönünde İçişleri Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Multimedya ekranı cezaları geri çekildi: Yeni yönetmelik geliyor 10 sa. önce eklendi

Kamı Denetçiliği Kurumu, “radar cihazına ilişkin bilgi ve belgelerin, "yalnızca yargı mercilerince talep edilebileceği" gerekçesiyle başvurana verilmemesinin Anayasa'da güvence altına alınan bilgi edinme hakkı ile bağdaşmadığını vurguladı.

KDK kararında şu ifadelere yer verildi:

“Başvurana doğrudan uygulanan idari para cezasının hukuka uygunluğunu denetleyebilmesi için radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin asgari bilgilerin kendisiyle paylaşılması gerekmektedir. Kalibrasyon belgelerinde yer alan cihaz seri numarası, teknik ölçüm değerleri veya görevli personele ilişkin bilgiler gibi kamu güvenliğini ilgilendirebilecek unsurların ayıklanması veya maskelenmesi suretiyle başvurana asgari düzeyde bilgi verilmesi mümkündür. Bu imkan varken talebin tümden reddedilmesi, bilgi edinme hakkının özüne dokunan ölçüsüz bir müdahale niteliği taşımaktadır.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Radar cezasına itirazda yeni dönem: Kalibrasyon bilgisi verilecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: