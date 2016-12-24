"2017'de telefon fiyatlarında ciddi artış olacak"

Akıllı telefon dünyasında yeni bir ÖTV düzenlemesinin beklendiğini daha önceki özel videomuzda sizlerle paylaşmıştık. Kur kaynaklı zam da buna eklenince 2017 için telefon fiyatlarında artış öngörüsü, sektörün en çok konuştuğu başlıklar arasında.

Konuyla ilgili bir açıklama da kısaca MOBİSAD olarak bildiğimiz Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi'den geldi. Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada Ekşi, bir süredir fiyatlara yansıtılmayan, ama yılbaşından itibaren uygulanması kaçınılmaz hale gelecek olan kur kaynaklı zam ve ÖTV'deki olası artışla cep telefonu fiyatlarında ciddi yükselişe şahit olunacağını söylemiş.

Vergisiz fiyatı 1TL olan bir telefonun ülkemizde 190TL'nin altında satılamayacağını söyleyen Ekşi, devletin vergi artışı yerine kayıtdışının önüne geçerek bu yılkinden daha fazla vergi geliri edeceğini ifade ediyor. Yayınladığımız videodaki hesaplarımıza benzer bir tablo çizen Ekşi, ÖTV'deki artış gibi düzenlemelerin özellikle ekonomik cihazları vurduğunu ve tüketicilerin o seviyedeki telefonları alabilmek için daha fazla bütçe ayırması gerektiğini söylüyor.

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/cep-telefonu-fiyatlari-artacak-iddiasi/713239