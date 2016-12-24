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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"2017'de telefon fiyatlarında ciddi artış olacak"

Kurdaki artış, gelmesi muhtemel yeni ÖTV düzenlemesi derken yeni yılda telefon fiyatlarında da artış yaşanması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama da sektörel bir dernekten geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasında yeni bir ÖTV düzenlemesinin beklendiğini daha önceki özel videomuzda sizlerle paylaşmıştık. Kur kaynaklı zam da buna eklenince 2017 için telefon fiyatlarında artış öngörüsü, sektörün en çok konuştuğu başlıklar arasında.
Konuyla ilgili bir açıklama da kısaca MOBİSAD olarak bildiğimiz Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi'den geldi. Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada Ekşi, bir süredir fiyatlara yansıtılmayan, ama yılbaşından itibaren uygulanması kaçınılmaz hale gelecek olan kur kaynaklı zam ve ÖTV'deki olası artışla cep telefonu fiyatlarında ciddi yükselişe şahit olunacağını söylemiş.
Vergisiz fiyatı 1TL olan bir telefonun ülkemizde 190TL'nin altında satılamayacağını söyleyen Ekşi, devletin vergi artışı yerine kayıtdışının önüne geçerek bu yılkinden daha fazla vergi geliri edeceğini ifade ediyor. Yayınladığımız videodaki hesaplarımıza benzer bir tablo çizen Ekşi,  ÖTV'deki artış gibi düzenlemelerin özellikle ekonomik cihazları vurduğunu ve tüketicilerin o seviyedeki telefonları alabilmek için daha fazla bütçe ayırması gerektiğini söylüyor.

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/cep-telefonu-fiyatlari-artacak-iddiasi/713239 Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Yeni Türkiye'de sıradan bir gün.
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12 Angry Men 2 yıl
İstikrar sürsün halk sürünsün.
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Batumatu 2 yıl
Ya biz ölelim mi ne yapalım ya? Abi bizden ne istiyorlar ya. Kazandığımız zaten 3-5 kuruş.
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DH Misafiri 2 yıl
1600 tl maaşla çalışan 3 aylık çırağım galaxy S8 telefonu nasıl alırım hesapları yapıyor.
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snomask 2 yıl
Üretmeden birim maliyeti 190TL ne demektir? Hindistan'da bile 3$'a telefon satılırken ekonominin büyüyen deliğini kim kapatacak tabi...
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hgurbuz50 2 yıl
ohhhhhhhhhh :)
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DH Misafiri 2 yıl
Eh be yazıklar olsun be bu kadar yüzsüzlük aç gözlülük olmaz doymadılar gitti
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DH Misafiri 2 yıl
Büyük güne Hazırlık bunlar 2023... :D :D :D
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LorneMalvo 2 yıl
Yarın telefon almaya gidiyorum.
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Virtual Reality 2 yıl
Bu ülkede, devlet sizin iyi yaşamanız için değil, siz devletin iyi yaşaması için varsınız. Devlet çalışanlarının ve devlet büyüklerinin geliri, yaşam kalitesi düşerse, sorumlusu sizsiniz. Ayağınızı denk alın, laga luga yapmayın.
Ya devlet başa ya kuzgun leşe
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RX 480 2 yıl
Uzun uzun yorum yazmayacağım.
ALLAH BELANIZI VERSIN
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SiyahPapyon 2 yıl
Desenize bu zaman ayfon 6S'imi güzel fiyata okuturum.Teşekkürler Tayyip amca teşekkürler Ali amca
Bu Halka her şey müstehaktır.
Ayfon konusundada ciddiyim
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