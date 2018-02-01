Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi Q2'nin yeni rakibi DS 3 Crossback kış testinde görüntülendi

DS'in elektrikli araç pazarındaki ilk deneyimi olarak 2019'da yollara çıkacak olan DS 3 Crossback, doğrudan Audi Q2 modelinin rakibi olacak. Tasarım olarak 7 Crossback'tan esinlenmesi bekleniyor.
1 yıl
1,8b
1
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Audi Q2'nin yeni rakibi DS 3 Crossback kış testinde görüntülendi
Tam Boyutta Gör
 

DS’in ilk premium SUV modeli DS 7 Crossback’in kısa bir süre önceki çıkışından sonra, Audi Q2 modeline rakip olarak çıkarılan ve elektrikli motorlarla kolayca uyum sağlayabilen yeni Compact Modular Platform (CMP) üzerine oturtulan yepyeni bir model geliyor.

DS 3 Crossback adını alan ve 2019 yılında yollara çıkması beklenen bu modelin fiyatı £20,000 civarında olacak. Elektrikli motor seçeneğinin de yer alacağı aracın yelpazesine bu seçenek 2019’un sonlarında eklenecek. DS 3 Crossback modeli bu özelliğiyle markanın elektrikli araç pazarına ilk adımı olacak. Ayrıca, bu model şirketin gelecek büyüme planları için de merkez görevi görecek.

2025'e kadar her yıl yeni bir araç 

DS’in gelecek planları arasında 2025 yılına kadar her yıl yeni bir model piyasaya sürmek yer alıyor. Ayrıca her bir modelin elektrikli bir versiyona sahip olması da hedefleniyor. CMP tabanlı araçlar tamamen elektrikli araçlara dönüştürülürken, 7 Crossback gibi daha büyük modeller ise hibrit motor kullanacak.

Şirket yeni tasarımını 7 Crossback modeli ile gün yüzüne çıkarmış oldu. Peşinden gelen 3 Crossback’in de bu aracın tasarımından fazlasıyla esinleneceği düşünülüyor. Bu esintiler arasında ince farlar ve geniş ağızlı ön ızgara yer alabilir. 

DS’in beklentisi, 3 Crossback modelinin 3 hatchback modelini geride bırakarak markanın en çok satan modeli olması yönünde.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2019-ds-3-crossback Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Windows Defender, 1 Mart itibariyle scareware yazılımlara göz açtırmayacak 1 yıl Bitcoin'in ticaret hacmi bir ayda yüzde 27 eridi 1 yıl 50 milyon Türk vatandaşının kimlik bilgilerini satan çete yakalandı 1 yıl Spectre ve Meltdown'u kullanan zararlı yazılımlar çığ gibi büyüyerek geliyor 1 yıl Renault Trucks önümüzdeki yıl elektrikli kamyon üretimine başlıyor 1 yıl KODAKCoin'e ilgi büyük: 40.000'den fazla yatırımcı başvurdu 1 yıl Mac'lerde iPad uygulamalarını çalıştırmak mümkün oluyor 1 yıl Galaxy S9'un piyasa çıkış tarihi ve fiyatı [Sızıntı] 1 yıl 2018 Hyundai Kona'nın satış fiyatı belli oldu 1 yıl Elon Musk 5 gün içinde 20.000 alev makinesi siparişi aldı 1 yıl Google artık uçuş gecikmelerini tahmin edecek 1 yıl CS:GO fanı 60.000 dolara silah skini aldı 1 yıl Rusya’nın Star Wars filmlerinden çıkma Don-2N radar sistemi havadan görüntülendi 1 yıl Türkiye’nin nüfusu 80 milyonu aştı 1 yıl Çinli Ulefone çentik tasarımlı telefonunu MWC 2018 fuarına getiriyor 1 yıl Huawei P20 serisi 27 Mart'ta tanıtılacak! 1 yıl Yonga pazarının yeni lideri Samsung 1 yıl Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu yıl bitmeden geliyor 1 yıl McLaren 570S Spider'a Novitec dokunuşu 1 yıl Facebook hem kullanıcı sayısını hem de gelirlerini arttırdı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Audi Q2'nin yeni rakibi DS 3 Crossback kış testinde görüntülendi Sonraki Dün akşamki 'Süper Kanlı Mavi Ay'dan muhteşem kareler 1 yıl Pisano girişimi oluşturduğu yatay hiyerarşi ile şirketlere örnek olma yolunda 1 yıl iPhone SE 2 bu yıl gelmeyebilir 1 yıl Microsoft, Opera'da Edge tarayıcısının reklamını göstermeye başladı 1 yıl Alcatel IDOL 5 incelemesi "Yeni IDOL'ümüz mü?" 1 yıl Araç sicil ve tescil işlemleri artık noterlerde yapılacak 1 yıl Filmlerdeki otonom paket taşıyıcı araçlar 2022'de gerçek oluyor 1 yıl Mesajlaşma uygulaması Line kripto para pazarına giriyor 1 yıl 2019 Ford Focus Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmayacak 1 yıl Yeteri kadar üretmiyoruz: 2017’de enerji ithalatı önemli derecede arttı 1 yıl 530 milyon dolarlık kripto para çalan hackerlar borsa arayışında 1 yıl Jaguar I-Pace için hızlı şarj özelliğinin detayları doğrulandı 1 yıl Instagram'a gönderileri zamanlama özelliği geliyor 1 yıl Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santralinin yapımına başlandı 1 yıl Renault Zoe'ya üç farklı yerden "En İyi" ödülü geldi 1 yıl Facebook kripto para reklamlarına yasak getirdi 1 yıl Samsung 2017'yi rekor kârla kapattı 1 yıl Dell kendisini %80'ine sahip olduğu VMware'a satabilir 1 yıl Yurt dışı alışverişlerinde gümrük vergisi sınırı bir kez daha düşürülüyor 1 yıl Bugünkü "Süper Kanlı Mavi Ay" olayını NASA'nın canlı yayınıyla takip edin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim