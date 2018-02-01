Audi Q2'nin yeni rakibi DS 3 Crossback kış testinde görüntülendi

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DS’in ilk premium SUV modeli DS 7 Crossback’in kısa bir süre önceki çıkışından sonra, Audi Q2 modeline rakip olarak çıkarılan ve elektrikli motorlarla kolayca uyum sağlayabilen yeni Compact Modular Platform (CMP) üzerine oturtulan yepyeni bir model geliyor.

DS 3 Crossback adını alan ve 2019 yılında yollara çıkması beklenen bu modelin fiyatı £20,000 civarında olacak. Elektrikli motor seçeneğinin de yer alacağı aracın yelpazesine bu seçenek 2019’un sonlarında eklenecek. DS 3 Crossback modeli bu özelliğiyle markanın elektrikli araç pazarına ilk adımı olacak. Ayrıca, bu model şirketin gelecek büyüme planları için de merkez görevi görecek.

2025'e kadar her yıl yeni bir araç

DS’in gelecek planları arasında 2025 yılına kadar her yıl yeni bir model piyasaya sürmek yer alıyor. Ayrıca her bir modelin elektrikli bir versiyona sahip olması da hedefleniyor. CMP tabanlı araçlar tamamen elektrikli araçlara dönüştürülürken, 7 Crossback gibi daha büyük modeller ise hibrit motor kullanacak.

Şirket yeni tasarımını 7 Crossback modeli ile gün yüzüne çıkarmış oldu. Peşinden gelen 3 Crossback’in de bu aracın tasarımından fazlasıyla esinleneceği düşünülüyor. Bu esintiler arasında ince farlar ve geniş ağızlı ön ızgara yer alabilir.

DS’in beklentisi, 3 Crossback modelinin 3 hatchback modelini geride bırakarak markanın en çok satan modeli olması yönünde.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2019-ds-3-crossback