2018 Mercedes-AMG GT4 modeli Cenevre Fuarı öncesi yakalandı

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Geçtiğimiz yıl düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda dört kapılı AMG GT konseptini sahneye çıkaran Mercedes, bunun gelecek üretim modelinin tasarımı açısından bir ön gösterim olarak görülebileceğinin altını çizmişti. Karşımıza çıkan bu görüntüler ise şirketin ne kadar haklı olduğunu kanıtlar nitelikte.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda kendini gösterecek yeni AMG GT4’ün prototipi bir süredir test ediliyor. Gelen bu görüntüler de aracın İsveç’te yapılan kış testleri sırasında yakalandı.

Aslına bakılırsa AMG GT4 ismi yalnızca proje aşamasında geçerli olacak. AMG şefi Tobias’ın belirttiğine göre üretim aracı GT4 olarak adlandırılmayacak. Peki o zaman ismi ne olacak? Bunun için Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nı beklemek zorundayız.

"Bitmiş halini bazı insanlara gösterdim"

Yukarıda da belirttiğim gibi dört kapılı yeni AMG modeli 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak. Araç kamuflajlı olsa da geçen yılki konseptin tasarımını devam ettirdiği açıkça görülebiliyor. Zira Tobias Moers da “Aracın bitmiş halini bazı insanlara gösterdim ve konsepte bu kadar yakın olmasına çok şaşırdılar.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Prototipin iç tarafına baktığımızda ise yeni tanıtılan 2018 A Serisine oldukça benzer bir tasarımla karşılaşıyoruz. Benzer tasarımda ve tuş düzenine sahip bir direksiyon, hava çıkışları ve yan yana konumlandırılmış yatay ekranlar göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

İki kapılı AMG GT Coupe modelinden bazı tasarım ipuçlarına sahip olsa da, kaputun alt kısmında ise daha çok şimdiki E Serisi ailesinden esinlenecek. Bu motorlar arasında E63’ün V8 bi-turbo motoru da yer alacak.

Hibrit versiyonu gelir mi?

Yeni AMG GT4’ün hibrit versiyona sahip olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir onay yok. Ancak, konsept aracı Mercedes’in EQ Power+ markası altında tanıtıldığı için bir plug-in hybrid versiyon beklemek çok da abes olmaz.

AMG GT4 modeli üretim aşamasını tamamladığında doğrudan Audi A7 Sportback, BMW 6 Serisi Gran Coupe ve Porsche Panamera gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya olacak.

https://www.carmagazine.co.uk/spy-shots/mercedes-benz/four-door-mercedes-amg-gt4-spyshots-and-details/