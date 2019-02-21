2018 Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 8.’si düzenlenen Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri (Mobile Photography Awards) sahiplerini buldu. 65 ülkeden 7 binden fazla çalışmanın katıldığı yarışmada ödüller 19 kategoride verildi.

Sony marka telefonuyla yukarıdaki fotoğrafı çeken Polonyalı fotoğrafçı Dominika Koszowska, yarışmanın büyük ödülünü kazandı. Yarışmanın adından da anlaşılacağı üzere yalnızca telefon ile çekilen fotoğraflar arasından seçim yapıldı. Kazananları MPA jürisi belirledi.

Mobil fotoğrafçılığın en prestijli yarışmalarından biri olan Mobile Photography Awards yarışmasının kazananlarını haberdeki galeriden görüntüleyebilirsiniz.