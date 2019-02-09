Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 Steam Ödülleri'nin kazananları belli oldu: İşte yılın en iyisi

2018 Steam Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Yılın Oyunu ödülünü PlayerUnknown's Battlegrounds kazandı. İşte 2018'de Steam'e damgasını vuran oyunların tamamı:
3 ay
4,2b
1
13
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Valve, Steam Ödülleri 2018'in kazananlarını nihayet açıkladı. Sekiz farklı kategoride düzenlenen yarışmada kazananları Steam kullanıcılarının oyları belirledi. Ödüllere şöyle bir baktığımızda çok da fazla bir sürprizin olmadığını görüyoruz.

2018 Steam Ödülleri'nin en çok merak edilen kısmı elbette Yılın Oyunu (GOTY) kategorisiydi. Bu yılın adayları Monster Hunter: World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2, Assassin's Creed: Odyssey ve PlayerUnknown's Battlegrounds'dı. PUBG tüm bu yapımlar arasından sıyrılıp Yılın Oyunu ödülünü kazanmayı başardı.

Steam Ödülleri'nin kazananlarına genel anlamda baktığımızda yalnızca Assassin's Creed Odyssey'nin 2018'de yayınlanmış olduğunu görüyoruz. Diğerleri ise genellikle 3-4 yıllık yapımlar. Bu da ilginç bir nokta olarak dikkat çekiyor.

Steam Ödülleri 2018 sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yılın Oyunu

Playerunknown’s Battlegrounds
Monster Hunter: World
Kingdom Come: Deliverance
Hitman 2
Assassin’s Creed Odyssey

Yılın VR oyunu

The Elder Scrolls 5: Skyrim VR
VRChat
Beat Saber
Fallout 4 VR
Superhot VR

Aşk ile Devam Ettirilen

Dota 2
Grand Theft Auto 5
No Man’s Sky
Path of Exile
Stardew Valley

En İyi Ortam

The Witcher 3: Wild Hunt
Subnautica
Shadow of the Tomb Raider
Far Cry 5
Dark Souls 3

Arkadaşlarla Daha İyi

Counter-Strike: Global Offensive
Rainbow Six Siege
Payday 2
Dead by Daylight
Overcooked 2

En İyi Alternatif Tarih

Wolfeinstein 2: The New Colossus
Assassin’s Creed Odyssey
Hearts of Iron 4
Sid Meier’s Civilization 6
Fallout 4

Bir Makine ile Yaşanan En Büyük Eğlence

Euro Truck Simulator 2
Rocket League
Nier:Automata
Factorio
Space Engineers

En İyi Geliştirici

CD Projekt Red
Ubisoft
Bethesda
Rockstar Games
Digital Extremes
Square Enix5
Capcom
Paradox Interactive
Bandai Namco
Klei Entertainment
https://store.steampowered.com/steamawards?snr=1_4_4__100 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
b@d0 3 ay en beğenilen
En yüksek hipnoz etkisi : Euro Truck Simulator 2
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XanthiN 3 ay
2019 muhtemelen Steam’in düşüş yılı olacak.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan_0 3 ay
En gevşek firma: Ubisoft
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Blasterreal 3 ay
PUBG = çöp
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Pubg ye yılın en iyi oyunu.İnsanların zevklerine bir şey demem yanlış anlamasın kimse Ama Pubg ye yılın oyunu demek saçmalık.Bu gidişle artık Hikayesi olmayan olsa da yavan olup bir yenilik olmayan bir dönem bekliyor sanki umarım öyle olmaz umarım bu furya kaybolur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 3 ay
fallout 76 ve cod oyunlarının steam dışına gitmesi steamin politikasından değil, eğer öyle olsaydı başka platformda satışı olurdu. onlardaki amaç eğer oyunlar beğenilmezse hem yorumlarda görünmesini engellemek hem de iade sürecini baltalamak.
metro oyunu konusunda ise dağıtımcısı parayı tercih etti. hem de en adi şekilde yaparak. resmen steami keriz yerine koydu. 2 ay kadar oyunun ana sayfada reklamını yaptırttı ve ön siparişe çıkarttı. çıkmasına 2 hafta kala 1 yıl boyunca epic store' a özgü kalacak diye kelek attılar.
başka oyunları örnek gösterseler eyvallah haklısınız derim de, bu 3 oyun için aynı düşünceyi paylaşamam. diğer marketler de biraz keseyi açsın kendi marketlerinin kalitesini steam seviyesine getirsin.
epic store' da daha yorum bölümü yok. gelecek deniyor ama geleceği söylenen sistemde oyunun yapımcısı yorum bölümünü keyfi kapatabilecek deniyor. müşteriye yönelik iyi özellik yok. fiyat düşük olacak dendi sadece abd için geçerli oldu. metro oyunu avrupa bölgesinde hala aynı fiyat. unreal grafik motorunun lisans bedeli oyunun dağıtımcısı deep silver firmasının kasasına gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 3 ay
steam listeleri ciddiye alınır gibi değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 3 ay
En azından en iyi geliştirici ve en iyi ortam ödülleri witcher'a gitti. Buna da şükür
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 ay
Yılın oyunu PUBG :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 3 ay
Ödüllerin hepsi mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
b@d0 3 ay en beğenilen
En yüksek hipnoz etkisi : Euro Truck Simulator 2
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JosefStone 3 ay
Subnautica yerine abzu olabilirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan_0 3 ay
En gevşek firma: Ubisoft
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4155 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, steam ve
6 etiket daha steam ödülleri steam ödülleri 2018 Oyunlar Yazılım Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Huawei ülkemizdeki ilk Deneyim Mağazası’nı İzmir’de açtı 3 ay Netflix'in iOS versiyonuna akıllı indirme özelliği geldi 3 ay Windows 10'da Windows 95 nostaljisi yaşatan uygulamanın yeni sürümü çıktı 3 ay Xiaomi Mi 9'un tasarımı Mi 6'nın tasarımcısının imzasını taşıyacak 3 ay Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan ameliyatı, MWC 2019'da yapılacak 3 ay Sony Xperia XA3'ün nasıl bir ekranla geleceği ortaya çıktı 3 ay DDoS saldırıları geçen yıla oranla azaldı 3 ay Google Chrome tarayıcısının Android versiyonu için karanlık mod testlerine başlandı 3 ay Huawei Türkiye'deki ilk deneyim mağazasını açtı, yerinde gördük 3 ay Raspberry Pi ilk satış mağazasını açtı 3 ay Samsung, yeni giyilebilir cihazlarını Galaxy S10 ile tanıtacak 3 ay Aquaman dünyasında geçen korku filmi duyuruldu: The Trench 3 ay Kullanıcı sayısı pek artmayan Twitter gelirlerini arttırmayı başardı 3 ay MIT, mideye insülin enjekte eden akıllı hap geliştirdi 3 ay Uber’in bisiklet hizmeti, araç hizmetinin kullanımını etkiliyor 3 ay Spotify, reklam engelleyici kullanan ücretsiz hesapları kapatacağını açıkladı 3 ay AMD Navi mimarisi Ekim ayına sarktı 3 ay Samsung Galaxy S10e "Kanarya Sarısı" rengiyle ortaya çıktı 3 ay Koca bir ömrü BitLife ile metin tabanlı yaşayın 3 ay Xiaomi’den dört tarafı kavisli ekrana sahip telefon patenti 3 ay GÖRÜNTÜLENEN 2018 Steam Ödülleri'nin kazananları belli oldu: İşte yılın en iyisi Sonraki Google giriş seviyesi telefonlara da şifreleme sunacak 3 ay GTX 1660 Ti’ın özellikleri sızdı, Rus alışveriş sitesinde göründü 3 ay Asus Zenfone 6’nın ilk görüntüsü internete düştü 3 ay Richard Branson: "Temmuz ayında uzaya çıkıyorum" 3 ay Samsung Galaxy M30'un teknik özellikleri belli oldu 3 ay Aamir Khan'lı Vivo V15 Pro reklamları yayınlandı 3 ay Skype'ın görüntülü arama özelliğine, bulanık arka plan seçeneği geliyor 3 ay 2019 Opel Corsa'nın tasarımına dair ilk ipucu görseli paylaşıldı 3 ay Apex Legends, 3 gün içerisinde 10 milyon oyuncuya ulaştı 3 ay Nokia CECA Bölgesi Başkanı: “Türkiye bizim için önemli” 3 ay Apple izinsiz ekran kaydı alan uygulamaları yasaklayacak 3 ay AMD Radeon 7 ile Ultra Detay Division 2 deneyimi 3 ay 2019 Mazda MX-5'in 30. yıla özel versiyonu tanıtıldı 3 ay Group FaceTime açığını bulan gence Apple’dan burs 3 ay Huawei P30 ve P30 Pro detaylı görselleri sızdırıldı 3 ay Woody Allen, film anlaşmalarından caydığı gerekçesiyle Amazon’a dava açtı 3 ay Fortnite hesap birleştirme aracı yayınlandı 3 ay Kurum içi iletişimde devrim yaratan uygulama: Daikin Mobile 3 ay Red Dead Redemption 2 oyunu 3 ayda 23 milyon sattı 3 ay Essential Phone 2'nin taslak çizimleri ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim