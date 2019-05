2018 Steam Ödülleri'nin kazananları belli oldu: İşte yılın en iyisi

https://store.steampowered.com/steamawards?snr=1_4_4__100

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Valve, Steam Ödülleri 2018'in kazananlarını nihayet açıkladı. Sekiz farklı kategoride düzenlenen yarışmada kazananları Steam kullanıcılarının oyları belirledi. Ödüllere şöyle bir baktığımızda çok da fazla bir sürprizin olmadığını görüyoruz.2018 Steam Ödülleri'nin en çok merak edilen kısmı elbette Yılın Oyunu (GOTY) kategorisiydi. Bu yılın adayları Monster Hunter: World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2, Assassin's Creed: Odyssey ve PlayerUnknown's Battlegrounds'dı. PUBG tüm bu yapımlar arasından sıyrılıp Yılın Oyunu ödülünü kazanmayı başardı.Steam Ödülleri'nin kazananlarına genel anlamda baktığımızda yalnızca Assassin's Creed Odyssey'nin 2018'de yayınlanmış olduğunu görüyoruz. Diğerleri ise genellikle 3-4 yıllık yapımlar. Bu da ilginç bir nokta olarak dikkat çekiyor.Steam Ödülleri 2018 sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Monster Hunter: WorldKingdom Come: DeliveranceHitman 2Assassin’s Creed OdysseyVRChatBeat SaberFallout 4 VRSuperhot VRDota 2No Man’s SkyPath of ExileStardew ValleySubnauticaShadow of the Tomb RaiderFar Cry 5Dark Souls 3Counter-Strike: Global OffensivePayday 2Dead by DaylightOvercooked 2Wolfeinstein 2: The New ColossusHearts of Iron 4Sid Meier’s Civilization 6Fallout 4Euro Truck Simulator 2Nier:AutomataFactorioSpace EngineersUbisoftBethesdaRockstar GamesDigital ExtremesSquare Enix5CapcomParadox InteractiveBandai NamcoKlei Entertainment