2018 Steam Ödülleri'nin kazananları belli oldu: İşte yılın en iyisi

Valve, Steam Ödülleri 2018'in kazananlarını nihayet açıkladı. Sekiz farklı kategoride düzenlenen yarışmada kazananları Steam kullanıcılarının oyları belirledi. Ödüllere şöyle bir baktığımızda çok da fazla bir sürprizin olmadığını görüyoruz.
2018 Steam Ödülleri'nin en çok merak edilen kısmı elbette Yılın Oyunu (GOTY) kategorisiydi. Bu yılın adayları Monster Hunter: World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2, Assassin's Creed: Odyssey ve PlayerUnknown's Battlegrounds'dı. PUBG tüm bu yapımlar arasından sıyrılıp Yılın Oyunu ödülünü kazanmayı başardı.
Steam Ödülleri'nin kazananlarına genel anlamda baktığımızda yalnızca Assassin's Creed Odyssey'nin 2018'de yayınlanmış olduğunu görüyoruz. Diğerleri ise genellikle 3-4 yıllık yapımlar. Bu da ilginç bir nokta olarak dikkat çekiyor.
Steam Ödülleri 2018 sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Yılın Oyunu
Playerunknown’s Battlegrounds
Monster Hunter: World
Kingdom Come: Deliverance
Hitman 2
Assassin’s Creed Odyssey
Yılın VR oyunu
The Elder Scrolls 5: Skyrim VR
VRChat
Beat Saber
Fallout 4 VR
Superhot VR
Aşk ile Devam Ettirilen
Dota 2
Grand Theft Auto 5
No Man’s Sky
Path of Exile
Stardew Valley
En İyi Ortam
The Witcher 3: Wild Hunt
Subnautica
Shadow of the Tomb Raider
Far Cry 5
Dark Souls 3
Arkadaşlarla Daha İyi
Counter-Strike: Global Offensive
Rainbow Six Siege
Payday 2
Dead by Daylight
Overcooked 2
En İyi Alternatif Tarih
Wolfeinstein 2: The New Colossus
Assassin’s Creed Odyssey
Hearts of Iron 4
Sid Meier’s Civilization 6
Fallout 4
Bir Makine ile Yaşanan En Büyük Eğlence
Euro Truck Simulator 2
Rocket League
Nier:Automata
Factorio
Space Engineers
En İyi Geliştirici
CD Projekt Red
Ubisoft
Bethesda
Rockstar Games
Digital Extremes
Square Enix5
Capcom
Paradox Interactive
Bandai Namco
Klei Entertainment
https://store.steampowered.com/steamawards?snr=1_4_4__100 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2018 Steam Ödülleri'nin en çok merak edilen kısmı elbette Yılın Oyunu (GOTY) kategorisiydi. Bu yılın adayları Monster Hunter: World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2, Assassin's Creed: Odyssey ve PlayerUnknown's Battlegrounds'dı. PUBG tüm bu yapımlar arasından sıyrılıp Yılın Oyunu ödülünü kazanmayı başardı.
Steam Ödülleri'nin kazananlarına genel anlamda baktığımızda yalnızca Assassin's Creed Odyssey'nin 2018'de yayınlanmış olduğunu görüyoruz. Diğerleri ise genellikle 3-4 yıllık yapımlar. Bu da ilginç bir nokta olarak dikkat çekiyor.
Steam Ödülleri 2018 sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Yılın Oyunu
Playerunknown’s Battlegrounds
Monster Hunter: World
Kingdom Come: Deliverance
Hitman 2
Assassin’s Creed Odyssey
Yılın VR oyunu
The Elder Scrolls 5: Skyrim VR
VRChat
Beat Saber
Fallout 4 VR
Superhot VR
Aşk ile Devam Ettirilen
Dota 2
Grand Theft Auto 5
No Man’s Sky
Path of Exile
Stardew Valley
En İyi Ortam
The Witcher 3: Wild Hunt
Subnautica
Shadow of the Tomb Raider
Far Cry 5
Dark Souls 3
Arkadaşlarla Daha İyi
Counter-Strike: Global Offensive
Rainbow Six Siege
Payday 2
Dead by Daylight
Overcooked 2
En İyi Alternatif Tarih
Wolfeinstein 2: The New Colossus
Assassin’s Creed Odyssey
Hearts of Iron 4
Sid Meier’s Civilization 6
Fallout 4
Bir Makine ile Yaşanan En Büyük Eğlence
Euro Truck Simulator 2
Rocket League
Nier:Automata
Factorio
Space Engineers
En İyi Geliştirici
CD Projekt Red
Ubisoft
Bethesda
Rockstar Games
Digital Extremes
Square Enix5
Capcom
Paradox Interactive
Bandai Namco
Klei Entertainment
https://store.steampowered.com/steamawards?snr=1_4_4__100 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
metro oyunu konusunda ise dağıtımcısı parayı tercih etti. hem de en adi şekilde yaparak. resmen steami keriz yerine koydu. 2 ay kadar oyunun ana sayfada reklamını yaptırttı ve ön siparişe çıkarttı. çıkmasına 2 hafta kala 1 yıl boyunca epic store' a özgü kalacak diye kelek attılar.
başka oyunları örnek gösterseler eyvallah haklısınız derim de, bu 3 oyun için aynı düşünceyi paylaşamam. diğer marketler de biraz keseyi açsın kendi marketlerinin kalitesini steam seviyesine getirsin.
epic store' da daha yorum bölümü yok. gelecek deniyor ama geleceği söylenen sistemde oyunun yapımcısı yorum bölümünü keyfi kapatabilecek deniyor. müşteriye yönelik iyi özellik yok. fiyat düşük olacak dendi sadece abd için geçerli oldu. metro oyunu avrupa bölgesinde hala aynı fiyat. unreal grafik motorunun lisans bedeli oyunun dağıtımcısı deep silver firmasının kasasına gitti.
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