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2018'in en güvenilir 15 otomobil markası açıklandı

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Consumer Reports, 2018'in en güvenilir otomobil markalarının listesini yayınladı. Listeye giren tüm marka ve modelleri haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
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66
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD'de faaliyet gösteren Consumer Reports'u, tüketicilerle ilgili araştırmalar ve raporlar yayınlayan şeffaf bir kuruluş olarak tanımlayabiliriz. Belli süreçler içinde tüketicilerin en güvendiği markaları raporlayan bu kuruluş, 2018 yılının en güvenilir 15 otomobil markasını yayınladı.
Tüketicilerle yapılan yıllık anketler sonucu derlenen bu liste için 500 bin otomobil verisi toplandığı belirtiliyor. Otomobillerin performansından, yol tutuşuna, konforuna ve sağlamlığına kadar tüm detayların ele alındığı bu listeye göre 2018'in en güvenilir 15 otomobil marka ve modeli şu şekilde:

2018'in en güvenilir 15 otomobil modeli

1- Lexus (78 Puan)
En güvenilir modeli: Lexus GX
2- Toyota (76 Puan)
En güvenilir modeli: Toyota Prius C
3- Mazda (69 Puan)
En güvenilir modeli: Mazda MX-5 Miatab
4- Subaru (65 Puan)
En güvenilir modeli: Subaru Crosstek
5- Kia (61 Puan)
En güvenilir modeli: Kia Sedona
6- Infiniti (61 Puan)
En güvenilir modeli: Infiniti Q60
7- Audi (60 Puan)
En güvenilir modeli: Audi Q5
8- BMW (58 Puan)
En güvenilir modeli: BMW i3
9- Mini (57 Puan)
En güvenilir modeli: Mini Countryman
10- Hyundai (57 Puan)
En güvenilir modeli: Hyundai Santa Fe XL
11- Porsche (54 Puan)
En güvenilir modeli: Porsche 911
12- Genesis (52 Puan)
En güvenilir modeli: Genesis G80
13- Acura (51 Puan)
En güvenilir modeli: Acura ILX
14- Nissan (51 Puan)
En güvenilir modeli: Nissan Maxima
15- Honda (50 Puan)
En güvenilir modeli: Honda Fit

http://uk.businessinsider.com/most-reliable-car-brands-2018-consumer-reports-2018-10/#2-toyota-76-14 Yorum Yaz
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alaz1903 6 ay en beğenilen
Yanız listeden tok kapı sesi alamadım. Genç emisyon avcıları rahatsız

Ha şimdi birileri gelir ve "Audi q5 ve Porsche 911 vw gruba ait" der bindiği polo ve golf'ü bu sınıfa dahil edip mutlu olur.
Not: Haberde hata var Mazda Mx5 Miata 69 puan olacak.
Yanız listeden tok kapı sesi alamadım. Genç emisyon avcıları rahatsızHa şimdi birileri gelir ve "Audi q5 ve Porsche 911 vw gruba ait" der bindiğ...
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lojistisyen 6 ay etusch
etusch

Bu ara lean start up isimli bir kitap okuyorum. Yazar Toyota'nın kendi sınıfında dünyanın en iyi seri üretim planlamasına sahip olduğunu söylüyor.

Yıllaaardır böyle

Üniversitelerde ders olarak okutuluyor toyota üretim sistemi. Şu an diğer markaların da kullandığı birçok üretim, tedarik yönetimi sistemi toyota tarafından bulundu. Fordun da katkısı çok büyüktür bunun yanında.
etuschBu ara lean start up isimli bir kitap okuyorum. Yazar Toyota'nın kendi sınıfında dünyanın en iyi seri üretim planlamasına sahip o...
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etusch 6 ay mathematician_01
Listede mercedes yok çünkü bunlar mersoyu ilgili konuda geçmişler.
Sen olayı mersedes karşılaştırmaya dahil edilmedi şeklinde anlamaya çalışıyorsun. Ayrıca bunun japonculuk ile alakası yok. Nasıl işçilik konfor gibi şeylerde almanlar bi seviyeye yakaladıyda japonlar da sağlamlık uzun ömür sorunsuzluk konularında yakaladılar. Bunu kabul etmek lazım. Etmemek de gerçekleri değiştirmez.
Ayrıca en üstte lexus var merso ile karşılaştıracaksan bunu karşılaştıracaksın. Tabi şöyle bişey de var adam burda güvenilirlik demiş sen çıkmış konfor yol tutuş diyorsun. Artık böyle şeyleri bırakın
Listede mercedes yok çünkü bunlar mersoyu ilgili konuda geçmişler.Sen olayı mersedes karşılaştırmaya dahil edilmedi şeklinde anlamaya çalışıyorsun. Ayrı...
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otomobiluzmanı 6 ay
Listede ilk 5 Japon ve Volvo yok ayrıca Audi de biraz altlarda kalmış bence.
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Melodychups 6 ay
Amerikada çift kavrama neden tutmuyorsa bu anketin cevabı da burada, neden dsg 10 yıl garanti veriyorsa cevabı aynı. Adamlar 1 lt az yaksın şekil yapayım vs derdinde değiller. İşçiliğinin muazzam pahalı olduğu (saç traşı dahil) bir ülkede minimum masraf burada ki tek kriter. Neden 2. El arabalar bedava gibi sanıyorsunuz tamir masrafı kendinden pahalı oluyor çünkü
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Harun 6 ay
Dünyanın en değerli ve güvenilir otomotiv markası yine Toyota.... Bugüne kadar aynı markayı tekrar satın almayan ben de toyotadan çok memnunum.
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Baymakli_Dondurma 6 ay
Jeep grand cherooke serisi kullanmış arkadaşlar varsa eğer nasıldır acaba bu araç güvenlik, performans, sağlamlık konusunda?
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orcnd 6 ay
listeyi bakınca ülke olarak ne kadar fakir oldığumuzu gördüm.
dieselgate olayından sonra bu listeye vw'ın girme ihtimali zaten yoktu.
listedeki araçların çoğu aile aracı. devasa boyuttaki jipler ve mpv ler.
buna rağmen aralarında dizel yok hep v6 benzinli motorlar. dev hacimler.
bu listedeki çoğu araç istanbulda merkezindeki sokaklara sığmaz.
burada 0-100'ü 11 saniye olan aracıyla hızlı gittiğini sanan insanlar var.
amerikada adamlar devasa aile aracıyla 0-100'e 8 saniyede çıkıyor.
insanın canı sıkılıyor böyle haberler görünce.
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sarge61 6 ay orcnd
Audi de dieselgate'e VW ile aynı oranda karıştı. Zaten ikisi aynı firma. Bu durumda nasıl listeye girmişse artık saçmalık.
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onurcandmt 6 ay
Kia'nin rio ve picanto modelleri euro ncap den en dusuk alan araclar arasinda Yilin en guvenilir araclari icinde nasil oluyorlar. Sadece amerika pazarina gore yapilmis olsa bile listenin dogru oldugunu dusunmuyorum. Olmasi gereken bir cok arac yok. Dalga gecilen VW arteon bile euro ncap de sinifinin en basarili otomobillerinden biri ve amerika pazarina hitap ediyor. Yanlis ve yanli bir liste gibi geliyor bana...
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bulentcandan 6 ay onurcandmt
Yukarıda alchol06 konuyu çok net açıklamış. İngilizce'de her anlam için bir kelime vardır genellikle. Haberde bahsedilen konu 'reliability'nin Türkçe karşılığı 'dayanıklılık, güvenilirlik' olur. Sizin bahsettiğiniz konu 'safety' yani 'güvenlik, emniyet, salamet' konusudur.
Konu araçlardaki güvenlik konusu değil, sadece müşterilerin hangi modeli daha çok dayanıklı, sağlam, problemsiz seçtiğiyle ilgilidir.
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alcohol06 6 ay
Consumer reports'da yıllardır japon otomobilleri ipi göğüsler, japon otomobillerinin üretim sistemi daha az kompleks ve düzenli, araçlar daha problemsiz, garanti-satış sonrası destek gibi konularda daha iyiler. Consumer reports ilk olarak bunlara bakar, konuda cellalenenler olmuş hemen Merso nerede Volvo nerede falan diye, bu araçlardan müşteri beklentisi çok yüksek ve sorunsuz falan da değiller. Mercedes bir derece de Volvo'nun sorunsuzluk sicili pek temiz değildir öyle. BMW ve Audi'de farklı değiller, hele ki garanti dolduktan sonra bunların hiçbir arabası rahat durmaz.
Lüks otomobil olmakla, cazip, cezbedici olmakla, kaliteli hissetirmekle "iyi iş görmek" farklı şeyler. Consumer reports işin iyi iş görme kısmına bakıyor öncelikle. Başlığa yol tutuş, konfor vb sanki öncelikliymiş gibi yazılmış, yok öyle birşey. Adı üzerinde "reliability" yani güvenilirlik raporları bunlar.

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etusch 6 ay alcohol06
Yol tutuşta da bmw mersedes geçilemez gibi görmenin manası yok. Hiçbir geçerliliği de yok.
Ayrıca bunların iç mekanda en kaliteli malzemeleri kullanıyor olmaları daha lüks yapmıyor. Eğer koltuk yeterince rahat ve konforluysa kimsenin kıçı deri kalitesinden rahatsız olup gaz yapmaz.
Mesela bugattiye bakalım herşey abartılı hızlı da ama gerçek bir spor otomobil bile değil. Paran ve zamanın varsa ekstradan harcar sonra da gerektiğinde uğraşırsın.
Abd de yemek kültürü bile çalışma hayatına uygun, sağlam kahvaltı, atıştırma ile geliştirilen öğlen yemeği. Şimdi bu adam zırt bır servise gitmek ister mi?
Bi de burdaki çok bilmişler mazda ile mersoyu kıyaslayacak kıyaslama referansı buradaki 1.5 lt motorlu mazda adam 2.5 lt olanı görmemişki. Ama konuşurken uzun dönem test etmiş bir araba gurusu.
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D.Baran 6 ay
Bu listedeki araçlar güvenilir olabilir sorun yok ama yapanlar pek güvenilir ve objektif gelmedi bana.Böyle bir liste yapılacak ve o listede Volvo olmayacak,Mercedes Benz olmayacak..Komedi.
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jasonn123 6 ay
volvo çinliler tarafından satın alındı. artı araştırmayı yapan şirket abd bazlı ve abd de volvo pek tutan bir marka değil otomatik vitesi çabuk bozuluyor ve karmaşık bi araba özel servise götürmen gerekiyor.
o yüzden bu sıralamayı abd için düşünün tr ile karşılaştırmayın.
@@igetsky celica akar

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jasonn123 6 ay D.Baran
volvo çinliler tarafından satın alındı. artı araştırmayı yapan şirket abd bazlı ve abd de volvo pek tutan bir marka değil otomatik vitesi çabuk bozuluyor ve karmaşık bi araba özel servise götürmen gerekiyor.
o yüzden bu sıralamayı abd için düşünün tr ile karşılaştırmayın.
@@igetsky celica akar

1 Yanıt Yanıtla +2
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ozturk29 6 ay
amerikalilar Türk tuketicisi kadar bilincli oto secimi yapmazlar tamamen insanin burnuna pis kokular gelen bir arastirma
simdi kimse bana mercedes araba degil ama kia daha kaliteli araba demesin ...
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teknokaptan 6 ay
dun arac bakmaya gittim ve test surusu yaptim honda pilot ve lexus suv modeli ile yolda honda motor sesi ile sinekten bile daha sessiz :) lexus bindim hor hor hor :) hem calistiginda hemde giderken cok rahatsiz etti ama honda akiyor :)) neyse fiyatlari 40bin honda 45bin lexus suv alamayacagim ama olsun yineden 5 dakkada olsa surmus oldum araclari.
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