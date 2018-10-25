2018'in en güvenilir 15 otomobil markası açıklandı

ABD'de faaliyet gösteren Consumer Reports'u, tüketicilerle ilgili araştırmalar ve raporlar yayınlayan şeffaf bir kuruluş olarak tanımlayabiliriz. Belli süreçler içinde tüketicilerin en güvendiği markaları raporlayan bu kuruluş, 2018 yılının en güvenilir 15 otomobil markasını yayınladı.

Tüketicilerle yapılan yıllık anketler sonucu derlenen bu liste için 500 bin otomobil verisi toplandığı belirtiliyor. Otomobillerin performansından, yol tutuşuna, konforuna ve sağlamlığına kadar tüm detayların ele alındığı bu listeye göre 2018'in en güvenilir 15 otomobil marka ve modeli şu şekilde:

2018'in en güvenilir 15 otomobil modeli

1- Lexus (78 Puan)

En güvenilir modeli: Lexus GX

2- Toyota (76 Puan)

En güvenilir modeli: Toyota Prius C

3- Mazda (69 Puan)

En güvenilir modeli: Mazda MX-5 Miatab

4- Subaru (65 Puan)

En güvenilir modeli: Subaru Crosstek

5- Kia (61 Puan)

En güvenilir modeli: Kia Sedona

6- Infiniti (61 Puan)

En güvenilir modeli: Infiniti Q60

7- Audi (60 Puan)

En güvenilir modeli: Audi Q5

8- BMW (58 Puan)

En güvenilir modeli: BMW i3

9- Mini (57 Puan)

En güvenilir modeli: Mini Countryman

10- Hyundai (57 Puan)

En güvenilir modeli: Hyundai Santa Fe XL

11- Porsche (54 Puan)

En güvenilir modeli: Porsche 911

12- Genesis (52 Puan)

En güvenilir modeli: Genesis G80

13- Acura (51 Puan)

En güvenilir modeli: Acura ILX

14- Nissan (51 Puan)

En güvenilir modeli: Nissan Maxima

15- Honda (50 Puan)

En güvenilir modeli: Honda Fit

http://uk.businessinsider.com/most-reliable-car-brands-2018-consumer-reports-2018-10/#2-toyota-76-14