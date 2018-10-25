2018'in en güvenilir 15 otomobil markası açıklandı

Teknoloji Editörü
ABD'de faaliyet gösteren Consumer Reports'u, tüketicilerle ilgili araştırmalar ve raporlar yayınlayan şeffaf bir kuruluş olarak tanımlayabiliriz. Belli süreçler içinde tüketicilerin en güvendiği markaları raporlayan bu kuruluş, 2018 yılının en güvenilir 15 otomobil markasını yayınladı.
Tüketicilerle yapılan yıllık anketler sonucu derlenen bu liste için 500 bin otomobil verisi toplandığı belirtiliyor. Otomobillerin performansından, yol tutuşuna, konforuna ve sağlamlığına kadar tüm detayların ele alındığı bu listeye göre 2018'in en güvenilir 15 otomobil marka ve modeli şu şekilde:
2018'in en güvenilir 15 otomobil modeli
1- Lexus (78 Puan)
En güvenilir modeli: Lexus GX
2- Toyota (76 Puan)
En güvenilir modeli: Toyota Prius C
3- Mazda (69 Puan)
En güvenilir modeli: Mazda MX-5 Miatab
4- Subaru (65 Puan)
En güvenilir modeli: Subaru Crosstek
5- Kia (61 Puan)
En güvenilir modeli: Kia Sedona
6- Infiniti (61 Puan)
En güvenilir modeli: Infiniti Q60
7- Audi (60 Puan)
En güvenilir modeli: Audi Q5
8- BMW (58 Puan)
En güvenilir modeli: BMW i3
9- Mini (57 Puan)
En güvenilir modeli: Mini Countryman
10- Hyundai (57 Puan)
En güvenilir modeli: Hyundai Santa Fe XL
11- Porsche (54 Puan)
En güvenilir modeli: Porsche 911
12- Genesis (52 Puan)
En güvenilir modeli: Genesis G80
13- Acura (51 Puan)
En güvenilir modeli: Acura ILX
14- Nissan (51 Puan)
En güvenilir modeli: Nissan Maxima
15- Honda (50 Puan)
En güvenilir modeli: Honda Fit
http://uk.businessinsider.com/most-reliable-car-brands-2018-consumer-reports-2018-10/#2-toyota-76-14 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ha şimdi birileri gelir ve "Audi q5 ve Porsche 911 vw gruba ait" der bindiği polo ve golf'ü bu sınıfa dahil edip mutlu olur.
Not: Haberde hata var Mazda Mx5 Miata 69 puan olacak.
Yıllaaardır böyle
Üniversitelerde ders olarak okutuluyor toyota üretim sistemi. Şu an diğer markaların da kullandığı birçok üretim, tedarik yönetimi sistemi toyota tarafından bulundu. Fordun da katkısı çok büyüktür bunun yanında.
Sen olayı mersedes karşılaştırmaya dahil edilmedi şeklinde anlamaya çalışıyorsun. Ayrıca bunun japonculuk ile alakası yok. Nasıl işçilik konfor gibi şeylerde almanlar bi seviyeye yakaladıyda japonlar da sağlamlık uzun ömür sorunsuzluk konularında yakaladılar. Bunu kabul etmek lazım. Etmemek de gerçekleri değiştirmez.
Ayrıca en üstte lexus var merso ile karşılaştıracaksan bunu karşılaştıracaksın. Tabi şöyle bişey de var adam burda güvenilirlik demiş sen çıkmış konfor yol tutuş diyorsun. Artık böyle şeyleri bırakın