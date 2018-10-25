Honda, yapay zekaya sahip araç içi asistan için SoundHound'la iş birliği yapacak

Japonya'nın köklü otomobil üreticilerinden Honda, araç içi asistan desteğini daha da ileri seviyelere taşımak istiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni bir yapay zekalı asistan geliştirmek için ABD merkezli SoundHound şirketi ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

SoundHound bu işe yabancı değil

SoundHound ile yapılacak ortak çalışma sonucu Honda otomobillerde yapay zeka yeteneklerine sahip sesli asistan hizmeti başlatılacak. Doğal ses komutlarıyla sürücü veya yolcuların komutlarını yerine getirecek olan bu asistanın ileri düzey bir yolculuk deneyimi yaşatacağı ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/2018/10/25/honda-soundcloud-ai-assistant/

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SoundHound şirketi bu işe yabancı değil, zira iki Güney Koreli şirketve'nın da araç asistanları SoundHound şirketinin teknolojisiyle oluşturuldu. Sesli asistanların ve özelliklehayatımıza etkisi birçok alanda kendini göstermeye başladı. Eskiden sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojilerin ulaşılabilir olmasının, özellikle kullanıcılar açısındanolduğunu söyleyebiliriz.