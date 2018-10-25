Honda, yapay zekaya sahip araç içi asistan için SoundHound'la iş birliği yapacak

Teknoloji Editörü
Japonya'nın köklü otomobil üreticilerinden Honda, araç içi asistan desteğini daha da ileri seviyelere taşımak istiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni bir yapay zekalı asistan geliştirmek için ABD merkezli SoundHound şirketi ile anlaşma sağlandığı açıklandı.
SoundHound bu işe yabancı değil
SoundHound ile yapılacak ortak çalışma sonucu Honda otomobillerde yapay zeka yeteneklerine sahip sesli asistan hizmeti başlatılacak. Doğal ses komutlarıyla sürücü veya yolcuların komutlarını yerine getirecek olan bu asistanın ileri düzey bir yolculuk deneyimi yaşatacağı ifade ediliyor.SoundHound şirketi bu işe yabancı değil, zira iki Güney Koreli şirket Hyundai ve Kia'nın da araç asistanları SoundHound şirketinin teknolojisiyle oluşturuldu. Sesli asistanların ve özellikle yapay zekanın hayatımıza etkisi birçok alanda kendini göstermeye başladı. Eskiden sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojilerin ulaşılabilir olmasının, özellikle kullanıcılar açısından oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz.
https://www.engadget.com/2018/10/25/honda-soundcloud-ai-assistant/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
shazam 10 tane buluyorsa bu 1 tane anca buluyor çok gereksiz iş birliği
bu arada bu şirketlerin yapay zekalı araba üretmemeyi ne zaman öğrenecekler
upgrade filmini izleyen herkes asla akıllı bir araba almaz :D