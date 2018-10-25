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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda, yapay zekaya sahip araç içi asistan için SoundHound'la iş birliği yapacak

Japon otomotiv devlerinden Honda araç içi yapay zekaya sahip asistan geliştirmek için SoundHound ile işbirliği yapacak. Önemli konunun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Japonya'nın köklü otomobil üreticilerinden Honda, araç içi asistan desteğini daha da ileri seviyelere taşımak istiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni bir yapay zekalı asistan geliştirmek için ABD merkezli SoundHound şirketi ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

SoundHound bu işe yabancı değil

SoundHound ile yapılacak ortak çalışma sonucu Honda otomobillerde yapay zeka yeteneklerine sahip sesli asistan hizmeti başlatılacak. Doğal ses komutlarıyla sürücü veya yolcuların komutlarını yerine getirecek olan bu asistanın ileri düzey bir yolculuk deneyimi yaşatacağı ifade ediliyor.
SoundHound şirketi bu işe yabancı değil, zira iki Güney Koreli şirket Hyundai ve Kia'nın da araç asistanları SoundHound şirketinin teknolojisiyle oluşturuldu. Sesli asistanların ve özellikle yapay zekanın hayatımıza etkisi birçok alanda kendini göstermeye başladı. Eskiden sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojilerin ulaşılabilir olmasının, özellikle kullanıcılar açısından oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.engadget.com/2018/10/25/honda-soundcloud-ai-assistant/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dere.beyi 6 ay
şunun kadar salak program olabilirmi ?
shazam 10 tane buluyorsa bu 1 tane anca buluyor çok gereksiz iş birliği
bu arada bu şirketlerin yapay zekalı araba üretmemeyi ne zaman öğrenecekler
upgrade filmini izleyen herkes asla akıllı bir araba almaz :D
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