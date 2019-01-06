2018 yılı filmlerinin gişe hasılatları rekor kırdı

2018 yılı filmlerinin gişe hasılat gelirleri tüm zamanların ek yüksek seviyesine çıkarak ABD’de 11,9 milyar, küresel çapta ise 41,7 milyar dolar oldu. ABD’deki %7’lik hasılat artışının toplam kazancı da körüklediği düşünülüyor.

2018 yılı ABD içi geliri, 2016 yılında elde edilen 11,4 milyar dolarlık hasılatı %4 oranında aşmış ve 11,9 milyar dolar olmuş. Ancak daha çok artış beklenen küresel pazarda ise yükseliş %1'de kalmış. 2017 yılında elde edilen hasılat 29,5 milyar dolar olurken, 2018 yılı hasılatı ise 29,8 milyar dolar olarak kaydedilmiş. Hasılatın beklenenin altında kalmasının sebebi ise döviz kurundaki dalgalanmalar olarak ifade ediliyor. Bu sebeple, uzun bir aradan sonra ilk defa ABD tek başına gişe hasılatını artıran etken unsur olarak gösteriliyor.

20th Century Fox’u satın alma arifesinde olan Disney, iç pazardaki %26’lık ve dış pazardaki %16’lık geliri ise tek başına sırtlamış. Disney yapımları küresel çapta; 2016 yılındaki 7,6 milyar dolarlık rekor gelirin ardından 2018 yılında, 7,3 milyar dolar gelir elde etmiş.

Süper kahramanlar yardımıyla

Büyük bütçeli ve ilgi çeken filmlerin de yardımıyla 2018 yılı film şirketleri için çok kârlı geçmiş gözüküyor. Kazananlar listesinin en tepesindekiler genellikle süper kahraman ve animasyon filmleri. Örneğin; Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2,48 milyar dolar), Kara Panter (1,35 milyar dolar), Jurassic World: Yıkılmış Krallık (1,30 milyar dolar) ve İnanılmaz Aile 2 (1,24 milyar dolar) bu filmlerden bazıları. Bakalım 2019 yılı da yedinci sanat için yeni rekorların geldiği bir yıl olacak mı?

https://www.hollywoodreporter.com/news/2018-box-office-revenue-soars-record-119m-us-hits-42b-globally-1172215