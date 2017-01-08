Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bentley lüks ve performansı bir üst düzeye taşıyor: Yeni Continental Supersports

2011'den beri ikinci jenerasyonu üretilen Bentley Continental Supersports'un güçlenen 3. jenerasyonu resmiyete kavuştu. 700 beygir güce sahip araç 0-60 mph hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,6b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bentley geçtiğimiz gün en güncel ve en güçlü Continental versiyonunun detaylarını yayınladı. Yeni Continental Supersports firmanın belirttiğine göre şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü dört koltuklu lüks otomobil konumunda.
Gücünü 6.0-litre hacmindeki W12 motorundan alan araç 700 beygir güç ve 1000 Nm üzeri tork değeriyle önceki nesile göre 79 beygir daha fazla güce sahip. Bu değerler ile coupe versiyon 0-60 mph (0-96 km/h) hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlarken, üstü açılan versiyon ise 3.7 saniyede tamamlıyor. Coupe versiyon için son sürat 336 km/h, üstü açık versiyon için ise 329 km/h olarak bildirilirken aracın frenlemesi için önde 420 mm, arkada ise 355 mm'lik karbon seramik frenler kullanılmış.
Ekstra gücü daha yüksek kapasiteli turbolar ve gözden geçirilen intercooler sistemi sayesinde kazanan aracın motorunun iç parçaları da bu yüksek güce dayanması için özel olarak ayarlanmış. Araç ile birlikte yalnızca 8-ileri otomatik şanzıman sunulurken, 320 km/h üzeri hızlara çıkabilen aracın süspansiyon sistemi de buna uygun olarak alçaltılıp, sertleştirilmiş.
Güç organlarının yanında dış görünüşünde de değişiklikler yapılan Bentley Continental Supersports'un ön ve arka tamponları ve hava kanallarında karbon fiber parçalar kullanılmış. Lüks ve gücün bir arada buluştuğu Bentley Continental Supersports'un görsellerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

http://www.topspeed.com/cars/bentley/2018-bentley-continental-supersports-ar151608.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Escapetolife 2 yıl en beğenilen
Bu araç Türkiye'de anca "34 AGA" plakasıyla gezer başka türlü zor.
1 Yanıt Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_Knock0uT_ 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bende345 2 yıl
Zenci kovalak rapçi bunu beğendi .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 2 yıl
Şu iç mekandaki multimedya ekrani bildiğin vw seat skoda daki kullanılan ekrandan farkı yok. Verseler her modeline binerim ama Bentley de tek hoşuma giden model Mulsanne Oda yeni Rolls Royce Phantom ile sönük kalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 2 yıl
sosyete forumu olma yolunda emin adımlar.yahu arkadaş bu ülkede 3-5 kişiden başka alabilecek adam var mı bu arabayı?bize ne bentleyden bugattiden mercedesten?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wehrmacht 2 yıl ilkerinanç
ilkerinanç
sosyete forumu olma yolunda emin adımlar.yahu arkadaş bu ülkede 3-5 kişiden başka alabilecek adam var mı bu arabayı?bize ne bentleyden bugattiden mercedesten?

Hayal ederiz. diskoveriden sonra Bigün alıcam bundan bitane vurucam kırbacı vurucam kırbacı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cadillaccts 2 yıl
koltuk renkleri kılıf geçirilmiş şahin koltuğu gibi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkboyy 2 yıl
doğuş satıyor uzak durmak lazım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 2 yıl
Wallpaper için teşekkürler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 2 yıl
Lutfen resim galerilerinde resimler arasinda dolasimi yeni sayfa yukleterek yapmayin.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 2 yıl
Arka kanat sanayi işi gibi olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
safa_oyuncu 2 yıl
Ülkenin %99'unun hayali, %1'inin ise gerçeği olan bir otomobil. Eğer o %1'e trafikte denk gelirsek egzoz sesini dinlemek bile biz otomobil tutkunları için yeterlidir diye düşünüyorum. Zaten milletçe idare etmeyi öğrendik
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl safa_oyuncu
safa_oyuncu

Ülkenin %99'unun hayali, %1'inin ise gerçeği olan bir otomobil. Eğer o %1'e trafikte denk gelirsek egzoz sesini dinlemek bile biz otomobil tutkunları için yeterlidir diye düşünüyorum. Zaten milletçe idare etmeyi öğrendik


1% mi? Çok çok ÇOK iyimser konuştun hocam helal olsun.


Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfusunun 80 milyon olduğunu göz önünde bulundurursak, 80 milyonun 1% i 800.000 eder.

Sence Türkiye'de 800 bin tane bu arabadan var mıdır?

Yahut 800 bin kişi bu arabayı alabilir mi?

Hiç sanmıyorum.

Dolayısıyla yüzdelik rakamı şu şekilde revize edelim : 0.01% Türkiye'de bunu alabilecek 8000 kişi vardır herhalde. O kadar da değil.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +373 simsiyahbembeyaz +254 Spider_hip +218 mustafaaydemirr +140 danger1513 +112 damn2u +100 esmerbuyucu +91 ALPEREN A. +89 torenbolen +84 MRYGZ +78
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9606 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Bentley, Continental ve
8 etiket daha supersports continental supersports bentley continental supersports Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Audi Q8 konsepti Detroit'de görücüye çıktı 2 yıl Google, üçüncü taraf Hangouts uygulamalarının fişini çekiyor 2 yıl Samsung’dan Tesla’ya meydan okuyan hamle 2 yıl Asus ROG Maximus IX Formula incelemesi "Zirve Z270 ile yenilendi" 2 yıl ASUS'tan iki yeni üst seviye monitör 2 yıl Sony'nin yeni e-ink akıllı saati CES 2017′de görücüye çıktı 2 yıl Gelecekten fırlamış elektrikli araç: Volkswagen I.D. BUZZ 2 yıl 74. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl Microsoft bulut tabanlı araç platformunu duyurdu 2 yıl Razer’ın önemli prototipleri fuarda çalındı 2 yıl Telefonunuzla kaydettiğiniz videolara profesyonel ses kaydı desteği 2 yıl Phison’dan giriş seviyesine SSD kontrolcüler 2 yıl Kamu kurumlarının veri merkezleri birleştiriliyor 2 yıl Emisyon skandalı yüzünden Volkswagen'ın üst düzey yetkilisi tutuklandı 2 yıl Intel'den akıllı cihazlar için devrim: Compute Card 2 yıl Tam 10 yıl önce tarihi değiştiren yenilik: iPhone 2 yıl Yapay zeka Japonya'da ofis çalışanlarının yerini almaya başlıyor 2 yıl HTC Vive telefonu ile tanışın 2 yıl Samsung Galaxy A5 2017'yi kullandık: İşte tüm detaylar 2 yıl Uzayın yıldızı SpaceX, 14 Ocak'ta sahalara geri dönüyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bentley lüks ve performansı bir üst düzeye taşıyor: Yeni Continental Supersports Sonraki Audi’lere Samsung Exynos desteği 2 yıl Norveç FM radyoyu terkeden ilk ülke oluyor 2 yıl İsviçreli ünlü saat üreticisi elektrikli araba işine giriyor 2 yıl Xiaomi Mi 6 daha tanıtılmadan AnTuTu performans rekorunu kırdı 2 yıl Logitech G533 7.1 kablosuz kulaklık testte "CES 2017 ilk izlenim" 2 yıl Atak helikopteri, teröristleri ilk kez Cirit'le vurdu 2 yıl LeEco’dan bu kez akıllı bisikletler 2 yıl Bilim-kurgu filmi Mute'den ilk görüntüler yayınlandı 2 yıl Insta360 Pro ile 8K çözünürlükte 360 derece videolar çekin 2 yıl Nvidia ve Mercedes yapay zeka için birlikte çalışacak 2 yıl Samsung’un akıllı saatlerine resmi iOS desteği geldi 2 yıl HP Spectre x360: 4K ekran ve harici grafik kartı 2 yıl Nokia’nın ilk akıllı telefonu ile tanışın: Nokia 6 2 yıl Logitech'ten akıllı kamera "Logi Circle" 2 yıl NASA'nın Mars'taki uzay aracından inanılmaz Dünya ve Ay görüntüsü 2 yıl Hyundai'nin Mobility Vision konsepti kelimenin tam anlamıyla arabayı eve bağlıyor 2 yıl Tesla’nın 2016 yılı raporu: beklenti kıl payıyla karşılanamadı 2 yıl Apple, Tim Cook'un maaşında kesintiye gitti 2 yıl Xiaomi Mi Mix kar beyazı rengiyle mercek altında 2 yıl Sınır bekçisi Cobra 2'ler geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim