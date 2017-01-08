Bentley lüks ve performansı bir üst düzeye taşıyor: Yeni Continental Supersports

Bentley geçtiğimiz gün en güncel ve en güçlü Continental versiyonunun detaylarını yayınladı. Yeni Continental Supersports firmanın belirttiğine göre şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü dört koltuklu lüks otomobil konumunda.

Gücünü 6.0-litre hacmindeki W12 motorundan alan araç 700 beygir güç ve 1000 Nm üzeri tork değeriyle önceki nesile göre 79 beygir daha fazla güce sahip. Bu değerler ile coupe versiyon 0-60 mph (0-96 km/h) hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlarken, üstü açılan versiyon ise 3.7 saniyede tamamlıyor. Coupe versiyon için son sürat 336 km/h, üstü açık versiyon için ise 329 km/h olarak bildirilirken aracın frenlemesi için önde 420 mm, arkada ise 355 mm'lik karbon seramik frenler kullanılmış.

Ekstra gücü daha yüksek kapasiteli turbolar ve gözden geçirilen intercooler sistemi sayesinde kazanan aracın motorunun iç parçaları da bu yüksek güce dayanması için özel olarak ayarlanmış. Araç ile birlikte yalnızca 8-ileri otomatik şanzıman sunulurken, 320 km/h üzeri hızlara çıkabilen aracın süspansiyon sistemi de buna uygun olarak alçaltılıp, sertleştirilmiş.

Güç organlarının yanında dış görünüşünde de değişiklikler yapılan Bentley Continental Supersports'un ön ve arka tamponları ve hava kanallarında karbon fiber parçalar kullanılmış. Lüks ve gücün bir arada buluştuğu Bentley Continental Supersports'un görsellerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

http://www.topspeed.com/cars/bentley/2018-bentley-continental-supersports-ar151608.html