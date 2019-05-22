2019 Land Rover Discovery Sport tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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2019 Land Rover Discovery Sport tanıtıldı. Makyaj operasyonundan geçirilen lüks SUV’un tasarımında hafif güncellemeler yapıldı. Bunun yanı sıra teknolojileri de yenilenen makyajlı Discovery Sport’un motor gamına hafif hibrit sistemle birlikte daha çevreci üniteler eklendi.

2019 Land Rover Discovery Sport’a baktığımızda, kozmetik yeniliklerin küçük ama fark edilebilir olduğunu görüyoruz. Şirketin yeni tasarım dili doğrultusunda elden geçirilen ön tampon ve köşeli yapısıyla daha dinamik görünen LED farlar söz konusu değişimler arasında. Makyajlı Discovery Sport ayrıca yeni bir radyatör ızgarasında ve boyutu 18 – 21 inç arasında değişen alaşım jantlara sahip. Arka tarafta da tasarımı yenilenen bir tampon ve yeni grafiklere sahip LED stoplar mevcut.

Makyajlı Discovery Sport özellikleri

2019 Land Rover Discovery Sport’taki değişim iç yaşam alanında da devam ediyor. Makyajla birlikte yeni üç kollu direksiyona kavuşan aracın orta konsolu daha kaliteli malzemeler kullanılarak revize edilmiş. Yeni dijital gösterge paneli ve 10 inç Touch Pro bilgi-eğlence sistemi de makyajlı Discovery Sport’a bakanların göreceği farklar arasında. Sürücü ve ön yolcuyu ayıran kısım da yeni vites topuzu ve kablosuz şarj bölmesi ile güncellenmiş. Konfor ve çok yönlülüğüyle öne çıkan yeni koltuklar da makyajlı Discovery Sport’un özellikleri arasında.

2019 Land Rover Discovery Sport’un içerisinde ‘ClearSight Rear View’ adı verilen akıllı ayna mevcut. Söz konusu ayna üzerindeki düğmeye dokunulduğunda, arka camın üzerindeki kameradan gelen görüntüyü canlı olarak gösteren bir HD ekrana dönüşüyor. Geleneksel aynalardan daha geniş bir görüş açısı sağladığı söylenen akıllı ayna, düşük ışıklı koşullarda da daha iyi görüş imkanı sunuyor. Ayrıca araçta ClearSight Ground View adı verilen bir teknoloji daha mevcut. Bu sistem, kameraları kullanarak aracın altından 180 derece sanal bir görüş sağlıyor. Land Rover, bu özelliğin zorlu arazi şartlarında son derece faydalı olacağını söylüyor.

Tıpkı yeni Evoque’da olduğu gibi 2019 Land Rover Discovery Sport da şirketin Premium Transverse Architecture adı verilen platformu üzerinde yükseliyor. D8 adı verilen eski platformdan %13 daha sert olduğu söylenen bu mimari, yaşam alanına yansıyan gürültü ve titreşimi de büyük oranda engelliyor.

2019 Discovery Sport'un motor gamı hibritle daha verimli

2019 Land Rover Discovery Sport’un giriş seviyesinde 48V hafif hibrit teknolojisine sahip 2.0 litre turbo dizel ünite bulunuyor. 150 beygir güç ve 280 Nm tork üreten bu motorun 140 g/km CO2 emisyonu ve 5.9 lt/100 km yakıt tüketimine sahip olduğu söyleniyor. Benzinli tarafında ise yine hafif hibrit teknolojisine sahip 2.0 litre dört silindirli ünite kullanılıyor. 197 beygir güç ve 236 Nm tork üreten bu motorun 246 bg güç ve 365 Nm tork üreten versiyonu da mevcut.

2019 Land Rover Discovery Sport şuandan itibaren İngiltere’de siparişe açılmış durumda. Lüks SUV’un başlangıç fiyatı 31 bin 575 pound olarak belirlenmiş.

https://media.landrover.com/news/2019/05/new-discovery-sport-enhanced-every-family-adventure?q=&start=0&brand=landrover