2019 Mercedes-Benz C Serisi, Avrupa'da 40 bin euro fiyatla satışa çıkıyor

Avrupa pazarındaki bazı bölgelerde sipariş edilebilen 2019 Mercedes-Benz C Serisi’nin satışları Temmuz ayında başlayacak. EQ Boost adı verilen 48 Volt elektrik desteğinin yer aldığı 1.5 litre benzinli motor bulunan C200 modeli, 184 beygir güç ve 280Nm tork değerine sahip. Üretilen gücün 9 ileri DCT şanzıman ile arka tekerleklere aktarıldığı modelin fiyatı 30 bin 948 eurodan başlıyor.
Yukarıda saydığımız özelliklere dört tekerden çekiş sistemini ekleyen C200 4Matic modeli için ise fazladan 2 bin 380 euro ödemek gerekiyor. C220d 2.0 litre dizel seçeneğinde ise 194 beygir güç ve 400Nm tork üretiliyor. Bu modele sahip olmak için de yine 42 bin 328 euronun gözden çıkarılması gerekiyor. Yeni C Serisinin station wagon versiyonları için ise sırasıyla 41 bin 614 euro, 43 bin 994 euro ve dizel için de yine 43 bin 994 euro ödemek gerekiyor.
Yeni Mercedes-Benz C Serisi opsiyon fiyatları
Tabii ki fiyatlandırma bunlarla sınırlı değil. Fazladan tercih edilebilecek opsiyon listesi arasından S Serisi benzeri bir sürücü asistan paketi satın almak isteyen Avrupalı müşterilerin ödemesi gereken ücret 2 bin 500 euro. MultiBeam LED farların özellik listesine eklenmesi için de bin 963 euro gerekiyor.
Tamamen dijital 12.3 inç boyutundaki gösterge panelini özellikler arasına katmak için 892 euro, masaj fonksiyonu, bel desteği, ve kişiselleştirilebilir özellikleri olan koltuk paketini satın almak için ise 702 euro ödemek gerekiyor. Opsiyon listesinde yer alan en pahalı özellik olan Comand Online, gerçek zamanlı trafik yoğunluğu, yakıt fiyatları, benzin istasyonları, mevcut park yerleri gibi bilgileri 3D navigasyon sistemi üzerinden sürücünün bilgisine sunuyor. Bu paket için ise 2 bin 915 euro ödemek gerekiyor.
http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir de dolara euro'ya karşı bizim para değer kaybettikçe araba,ev,gıda,tatil hepsi pahalılaşıyor anasını satayım.adamlar buraya tatile geliyor.bunun için tatil bütçesine ihtiyaç bile duymuyor.
40 bin euro * 5,10 = 204 bin, bayi karı, 2.0 fahiş vergileri, araç nakliyatı, ıvır zıvır en az olur sana 500 bin.
almanya asgari ücreti 1500 eur, 27 asgari ücret
bizim ülkemizde ise 313 asgari ücret
Üzüyor böylesi rakamlar :(
58,000 x %18 = 10,440 (kdv ötv'li fiyattan hesaplanır vergiden vergi alınıyor:)
68,440 euro x €5,12 = 350,000 TL
daha kar marjı falan yok ortada bu direk dışarıdan gelip satıcıya ulaşmamış hali :D
hans için 40 ay maaşının 500 euro'sunu yiyor bide biriktirmiyor(asgari ücret 1500 euro)
benim mehmetim 220(18 yıl) ay hiç yemeden biriktirirse anca alabiliyor :D
bunu biz istedik annemiz babamız kardeşimiz komşumuz istedi
HER MİLLET HAKETTİĞİ GİBİ YÖNETİLİR...
not: 1,6 motor altındaki araçlar için geçerlidir yoksa ötv 2 silindir üstü için %160 :D
Küsüratını da hesaba katmadım en son 5.15 civarındaydı euro. Artık bu arabaları almak hayal gibi birşey. Keşke yerli oto olsa en azından ona binerdik. Kur vs. gibi şeyleri de düşünmezdik..
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2019 mercedes-benz c serisi, c200 fiyatı ve