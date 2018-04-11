2019 Mercedes-Benz C Serisi, Avrupa'da 40 bin euro fiyatla satışa çıkıyor

Alman otomobil devinin Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki standında sergilenen yeni modellerden biri olan makyajlı Mercedes C Serisinin Avrupa’da ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatı netleşti. 2019 model yılı olarak sedan ve station wagon formunda satışa çıkacak olan 2019 Mercedes-Benz C Serisi, Temmuz ayında bayilerdeki yerini alacak.

Avrupa pazarındaki bazı bölgelerde sipariş edilebilen 2019 Mercedes-Benz C Serisi’nin satışları Temmuz ayında başlayacak. EQ Boost adı verilen 48 Volt elektrik desteğinin yer aldığı 1.5 litre benzinli motor bulunan C200 modeli, 184 beygir güç ve 280Nm tork değerine sahip. Üretilen gücün 9 ileri DCT şanzıman ile arka tekerleklere aktarıldığı modelin fiyatı 30 bin 948 eurodan başlıyor.

Yukarıda saydığımız özelliklere dört tekerden çekiş sistemini ekleyen C200 4Matic modeli için ise fazladan 2 bin 380 euro ödemek gerekiyor. C220d 2.0 litre dizel seçeneğinde ise 194 beygir güç ve 400Nm tork üretiliyor. Bu modele sahip olmak için de yine 42 bin 328 euronun gözden çıkarılması gerekiyor. Yeni C Serisinin station wagon versiyonları için ise sırasıyla 41 bin 614 euro, 43 bin 994 euro ve dizel için de yine 43 bin 994 euro ödemek gerekiyor.

Yeni Mercedes-Benz C Serisi opsiyon fiyatları

Tabii ki fiyatlandırma bunlarla sınırlı değil. Fazladan tercih edilebilecek opsiyon listesi arasından S Serisi benzeri bir sürücü asistan paketi satın almak isteyen Avrupalı müşterilerin ödemesi gereken ücret 2 bin 500 euro. MultiBeam LED farların özellik listesine eklenmesi için de bin 963 euro gerekiyor.

Tamamen dijital 12.3 inç boyutundaki gösterge panelini özellikler arasına katmak için 892 euro, masaj fonksiyonu, bel desteği, ve kişiselleştirilebilir özellikleri olan koltuk paketini satın almak için ise 702 euro ödemek gerekiyor. Opsiyon listesinde yer alan en pahalı özellik olan Comand Online, gerçek zamanlı trafik yoğunluğu, yakıt fiyatları, benzin istasyonları, mevcut park yerleri gibi bilgileri 3D navigasyon sistemi üzerinden sürücünün bilgisine sunuyor. Bu paket için ise 2 bin 915 euro ödemek gerekiyor.





http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258