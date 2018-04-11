Dubai önümüzdeki ay dijital plaka denemelerine başlıyor

Araç plakalarının kaza durumunda acil servisle iletişime geçmesi mümkün oluyor. Dubai'nin önümüzdeki ay test etmeye başlayacağı dijital plakalar sürücü kaza geçirdiğinde polis ve ambulansa haber verebilecek. Ayrıca birbirleriyle bağlantı kurarak trafik koşulları ve yoldaki kazalara ilişkin gerçek zamanlı bilgi sağlayabileceklerini de belirtelim.

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Plaka veya takılı olduğu araç çalındığında uyarı gösterebilecek yeni nesil akıllı plakaların önümüzdeki ay Dubai tarafından test edileceği açıklandı. Emirlik özellikle de çöl ikliminin teknik sorunlara neden olup olmayacağını görmek istiyor. Bu test ayrıca Dubai'nin dijital araç plakalarını gelecekte tüm vatandaşlara nasıl en iyi şekilde sunabileceğini kavramasına da yardımcı olacak.

Akıllı plakalar hayatı kolaylaştıracak

Dijital plakalar yukarıda belirttiklerimizin de ötesine geçecek. Kullanıcıların park ücretlerinin, para cezalarının ve plaka kayıt masraflarının da hesaplarından otomatik olarak düşmesini sağlayacak. Öte yandan plakaların GPS ve vericilere sahip olması mutlaka ki gizlilik endişelerini de beraberinde getirecek. Bu konuların önümüzdeki ayki denemelerde ele alınıp alınmayacağını göreceğiz. Dubai hükümeti akıllı plakaların ne kadara mal olacağını ise henüz açıklamadı.

https://www.theverge.com/2018/4/10/17220352/digital-license-plates-trial-dubai