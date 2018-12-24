2019'da mobil internet paylaşımı ücretli olacak!

Turkcell'den edindiğimiz bilgiye göre telefonun internetini paylaşmak ücretli hale geliyor. Mobil erişim noktası veya kişisel erişim noktası olarak adlandırılan Wi-Fi hotspot özelliğini aktif eden kullanıcılardan anında 9 TL ücret alınacak.

Mobil erişim noktasını açan kullanıcılardan alınan 9 TL ücret karşılığında, internet paylaşımında kullanılabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacak. Kullanıcının 2 GB’ı doldurması halinde kendi tarifesindeki internet devreye girecek. Kendi paketi de bittiğinde internet kullanımı otomatik olarak duracak.

Yurt dışında bazı operatörler tarafından da tercih edilen bu uygulama, sınırsız tarifeleri olan kullanıcıların amacı dışında yoğun tüketim yapmaması için uygulanıyor. 3G’nin kullanıma başlandığı dönemlerde bu şekilde önlem alınmış ve uygulanmaya devam edilmişti. Kotaların arttığı ve 5G'ye geçişin konuşulduğu bu günlerde mobil internet paylaşımından ek ücret alınması kabul edilebilir değil.

Turkcell, mobil erişim noktasını ücretlendirmeye 15 Ocak tarihinde başlayacak. Vodafone ve Türk Telekom’un benzer uygulamaya gidip gitmeyeceği bilinmiyor.

2019’a sayılı günler kala internet hizmeti sunan firmalardan çok sayıda kötü haber aldık. AKN kaldırıldı ama fiyatlar yükseldi. Şimdi de mobil erişim noktası, ücretli hale geldi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektrik ve su gibi zorunlu ihtiyaç haline gelen



