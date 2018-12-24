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2019'da mobil internet paylaşımı ücretli olacak!

Turkcell çok konuşulacak bir karara imza attı. Kullanıcılar mobil internet paylaşımını açtığı an tarifelerine 9 TL ücret yansıtılacak. Yani mobil internet paylaşımı paralı olacak.
4 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell'den edindiğimiz bilgiye göre telefonun internetini paylaşmak ücretli hale geliyor. Mobil erişim noktası veya kişisel erişim noktası olarak adlandırılan Wi-Fi hotspot özelliğini aktif eden kullanıcılardan anında 9 TL ücret alınacak.
Mobil erişim noktasını açan kullanıcılardan alınan 9 TL ücret karşılığında, internet paylaşımında kullanılabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacak. Kullanıcının 2 GB’ı doldurması halinde kendi tarifesindeki internet devreye girecek. Kendi paketi de bittiğinde internet kullanımı otomatik olarak duracak.
Yurt dışında bazı operatörler tarafından da tercih edilen bu uygulama, sınırsız tarifeleri olan kullanıcıların amacı dışında yoğun tüketim yapmaması için uygulanıyor. 3G’nin kullanıma başlandığı dönemlerde bu şekilde önlem alınmış ve uygulanmaya devam edilmişti. Kotaların arttığı ve 5G'ye geçişin konuşulduğu bu günlerde mobil internet paylaşımından ek ücret alınması kabul edilebilir değil.
Turkcell, mobil erişim noktasını ücretlendirmeye 15 Ocak tarihinde başlayacak. Vodafone ve Türk Telekom’un benzer uygulamaya gidip gitmeyeceği bilinmiyor.
2019’a sayılı günler kala internet hizmeti sunan firmalardan çok sayıda kötü haber aldık. AKN kaldırıldı ama fiyatlar yükseldi. Şimdi de mobil erişim noktası, ücretli hale geldi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektrik ve su gibi zorunlu ihtiyaç haline gelen internetin fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor.



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jedi39 4 ay en beğenilen
Kapatın komple interneti çekin ülkenin fişini ne siz uğraşın ne biz.
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rasiTR 4 ay
Tek çözüm:
"İslam'da paylaşmanın önemi" alt metinli bir dilekçe yazıp gerekli yerlere sunulması ve sonuç alınmasının beklenmesidir.
Aksi halde; insan hakları, müşteri talepleri vs. ıvır zıvır olarak görülen yöntemlere başvurulursa, sonuç alınamayacağına eminim.
Tek çözüm:"İslam'da paylaşmanın önemi" alt metinli bir dilekçe yazıp gerekli yerlere sunulması ve sonuç alınmasının beklenmesidir.Aksi halde; i...
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barsahin 4 ay
40 yaşını geçtim, bu ülkedeki kişi ve kurumların edepsizleştiklerine çok şahit oldum da cümbür cemaat bu kadar edepsizleşildiğine ilk defa şahit oluyorum.
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Jazzalyn 3 ay
Gece işteyken paylaşımı açtım, arkadaşın telefondan bağlandım biraz kullanım yaptım "aha gitti paralar galiba" dedim faturaya baktım 9 lira eklenmemişti. Ardından mesaj geldi hızlı giriş yaptım.
Dedikleri doğru çıktı galiba, ileri bir tarihe ertelenmiş.
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smnckgzr 3 ay
Turkcell 15 ocak'ta konuyla ilgili açıklama yapmış. Hızlı Giriş diye birşey çıkarmış ve Hızlı girişle yapılan internet paylaşımları ücretsiz olacakmış. Tamam da bu hızlı girişten ne gibi bilgiler toplanıyor. Veya daha önce ücretiz olan şey için neden şimdi 40 takla atmamız isteniyor anlamadım ?
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ahrimar 4 ay
Dün itibari ile Tcell platinum25 paketten Vodafone red10 tarifesine geçtim. 160tl yerine artık 55 tl vericem. İnternetim 25gbdan 10 gba düştü tabi.Ama olsun, 55 tl bence iyi fiyat. Vodafone ilk izlenmlerim şöyle, internet daha hızlı ve iyi çekiyor. Hotspot ile notbooku internete bağlayıp ESO, WOW gibi online oyunlar oynuyorum. Ping değişmedi ama oyun daha akıcı. Lag, spike azaldı. Turkcele göre internet daha iyi. Ses kalitesi bence daha iyi. Araya parazit falan girmiyor şimdiye kadar. Bölgemde 2 çeken Turkcel, vodafone ile 4 çekiyor. 4.5 G stabil, T.cellde H hatta E bile oluyordu. Yaklaşık 15 yıldır T.cell kullanıcısı olarak şu an için Vodafonluyum. Mobil programı cok daha iyi, kalitesi daha iyi, interneti daha iyi, daha ucuz. Umarim vodofone bozmaz bu kalitesini.
Vodafone tüm Avrupada kullanıldıgı için yurtdişi daha avantajlı, bunu hatırlayın.
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farego 4 ay
Hattımı tepki olsun diye Vodafone taşıdım bakalım.
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axe190780 4 ay
geri adım atmış turkcelll
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erdal85 4 ay
iyi de ben İnternetimi paylaşıp laptopumdan internete giriyorum. Ben ne yapacağım peki böyle saçma sapan bir uygulama mı olur. Avrupadaki operatörler böyle yapıyorsa bir sebebi var. Biz de sınırsız net mi var? Kötüye kullanım mı var? Avrupa'da bir salgın olsa insanlar hayatta kalmak için sol kulaklarını kesseler... vay bizim halimize durduk yere gider sol kulaklar. Azıcık aklı kullanmayı alın avrupadan lan azıcık...
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Radyo Mevlana 4 ay







Ameriga kıskanıyor bizi







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Metz 4 ay
Hattımı başka operatöre geçiriyorum bu ay
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kenbalx 4 ay
Geri adım atmışlar heralde. Paketlere filan zam yapıp açığı kapatırlar
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shadowtr 4 ay
Bu tip haberlerin altına hep kulak arkasını gösteren bir fotoğraf atarlardı.
Artık o kadar fazlalaştı ki bu durum, bırakın kulak arkasını, örs, üzengi, çekiç vs niyetlenmedikleri yerimiz kalmadı.
Tcell e elveda...
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