Apple, yeni iPhone'ların üretimini ikinci kez azaltıyor

Teknoloji Editörü
Yeni bir yıla girmeden önce Apple'ın üzerine kara bulutlar dolanıyor. Şirket, aleyhine verilen mahkeme kararları ve yeni nesil iPhone modellerinin beklenen seviyede satmaması sebebiyle yeni kararlar aldı. Analistlere göre şirket ikinci bir üretim ayarlaması yaparak iPhone XR, Xs ve Xs Max’in üretimini tekrar azaltacak.
Apple sıkıntılı bir süreçte
Ünlü analistlerden Jun Zhang, genel olarak Apple'ın yeni iPhone modellerinin üretiminin, 4 milyon birim azaltılacağını tahmin ediyor. Bundaki en büyük aslan payının ise 2.5 milyon ile iPhone XR'a düşeceği belirtilmiş. Bunun en büyük nedeni ise ABD ile Çin arasında gittikçe tırmanan ticaret savaşı olarak görülüyor.Apple'ın iPhone modelleri Çin'de çok popüler ve sadece bu ülkede 70 milyon yeni nesil iPhone'a ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor. Bunun da Çin hükümeti tarafından, ABD ve başkan Trump'ın üzerinde baskı kurmak için bir koz olarak kullanılacağı da gelen bilgiler arasında.
https://appleinsider.com/articles/18/10/22/bearish-analyst-fears-weak-iphone-xs-iphone-xr-sales-but-still-expects-asp-to-climb Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Asla sorunsuz bir işletim sistemi değil.
varan:1---13.12.2018 tarihinde bir gaflette bulunarak batarya değişimi için gittim yarım saat sıra bekledim, telefonu 12:47 de teslim ettim. ankamall gürgençler de maximum 15 dakika süren işlem için 14-14:30 gibi gelin denildi. 14.00'de dedikleri gibi gittim işlemleri sürüyor dediler, oturdum beklemeye başladım dükkanda, 14:30 oldu dedim benim cihaz ne oldu, aradılar arkadaşlar test atıyor dediler 10 dk'sı var tamam dedim oturmaya devam. 14.40 oldu dedim telefonu verin artık olmadıysa da olmamış halini verin yapmayın gerek yok. dursun bataryası dedim bu seferde yarım saat şarja takılması gerekiyor batarya güvenliği için dediler, dedim verin istemiyorum batarya güvenliğini falan zar zor telefonu aldım çıktım. ankara' da yaşayan arkadaşlar apple servis konusunda gitmemeleri gereken servislerin başına koymaları gerekir.
varan-2 aynı gün servisi şikayet etmek için apple ı aradım apple müşteri hizmetleri telefonun pil değişimi için telefondan rapor göndermemi istedi raporu gönderdim müşteri hizmetleri telefonumun arka kamerasında hata olduğunu,şebeke sıkıntıları olduğunu ses ile ilgili problemler gördüğünü ve telefonumu acilen yetkili servise vermem gerektiğini söyledi.
varan-3 sözde yetkili servis olan bireyseli aradım dedim telefonda böyle sıkıntılar varmış getirin hemen apple a gönderelim dediler bu sefer ankara kızılay daki servislerine götürdüm baktılar test yaptılar aynı hataları görünce dediler zaten mağdur oldunuz biz hemen bugün apple a gönderiyoruz dediler sağolsunlar aynı gün apple a gönderdiler.
varan-4 ürün apple a ulaştı ben hergün sorguluyorum hem bireyselden hem apple dan bu arada forumları tarıyorum servis tecrübelerini v.s normalde en geç 2-3 günde servis işlem yapıyormuş dedim bende bir sıkıntı var sanırım ürününüzü inceliyoruz.
17 aralık 2018:
teknisyenlerimiz sorunu tanılamak üzere ürününüzü inceliyor
sürekli bu yazı var işin garibi telefonumun şubat 2019 a kadar garantisi var ekranda garanti kapsamında değil yazıyor arıyorum her aradığımda test yapılıyor kameranızda sıkıntı tespit edilmiş ses sıkıntıları şebeke sıkıntıları v.s diyorlar sonra bireysel i arayın diyorlar bireyseli arıyorum bizlik birşey yok biz gönderdik diyorlar.
varan-5 en son dayanamadım artık kıdemli bir danışmana bağlarmısınız dedim her görüşme minimum 15-60dk arası bu arada vildan hanım diye birine bağlandım anlattım durumu 10dk dedi sizin telefon garanti kapsamı dışında kalmış yetkisiz müdahaleden, kafamdan kaynar sular döküldü dedim batarya değişikliği oldu sizin yetkili serviste telefonunun kutusunu ben açtım sıfır aldım onun haricinde hiçbir şekilde müdahale v.s olmadı siz ordan görüntüleyemiyormusunuz batarya değişikliğini evet dedi peki o zaman bu ne demek dedim bekliyorum 2 saattir departmanlardan gelecek cevabı dedim madem böyle birşey var 20 iş günü beni mi bekleteceksiniz haber vermeden cevap vermedi..
arkadaş afedersiniz donuma kadar apple kullanan bir insanım apple fanatiğiyim her yerde arkadaş ortamlarında forumlarda apple ,servisi müşteri memnuniyetini savunuyordum meğersem olmayan şeyi savunmuşuz,
dün ankara kızılay da huwawei servisine arkadaşın telefonu götürdük adamlar yarım saatte ekranı değiştirip telefonu teslim etti
hayatımda ilk defa bir apple servisine ürün götürdüm kullandığım cihazlar mac,apple tv,apple watch, iphone bunda da karşılaştığımız manzaraya bak..
son olarak yaklaşık yarım saat derdimi dinleyen kıdemli danışman vildan hanıma teşekkür ediyorum..
aklım almıyor adamın yetki verdiği servis telefonun bataryasını değiştiriyor, ürünü yine aynı yetkili servis apple onarım merkezine gönderiyor, apple onarım merkezindeki ultra dehaya sahip mühendis arkadaşlar cihazda yetkisiz erişim var diye garantisi devam eden ürünümü garanti dışı bırakıyorlar, bunu sözde yetkili bireysel bilişimi bildiriyorlar, sözde yetkili servis duruma itiraz ediyor, sonuç yok bu şekilde donduk bekliyoruz,apple ın 8 kıdemli danışman 24 müşteri temsilcisi, bireysel denilen servisin temizlik görevlisi ile bile irtibat kurdum sonuç yok 1 ay bekletip verecekler telefonumu ne haliniz varsa görün deyip sanırım...
[https://i.hizliresim.com/nQ2A8V.jpg servis formu görüntüsü...]
[https://i.hizliresim.com/16rYQj.jpg servis formu görüntüsü-2]
[https://ibb.co/0yT9c95 ]
[https://ibb.co/HYtnP8J ]
21.12.2018 son olarak süreci merak eden varsa detaylı araştırma ve görüşmeler sonucu;
(kıdemli danışman eylem isimli yetkili ile)
telefonum 17.12.2018 tarihinde apple onarım merkezi tarafından incelenmiş ve telefon üzerinde yetkisiz erişim kararı verilmiş.aynı gün depoya iade olarak kaldırılmış, yani 4 gündür depoda kargo yapılması bekleniyormuş,
apple onarım merkezindeki mühendislerin verdiği kararlar kesinmiş, peygamber soyundan seçiliyormuş apple mühendisleri onların kararları kesin ve tartışılamazmış.
21.12.2018 itibari ile şunu öğrendim apple müşteri hizmetlerinin hiçbir yaptırımı yada konuya müdahil olma gibi bir yetkileri yok evde nasıl sehpanızın üzerinde bir vazo yada evinizin bir kenarında süs eşyasının size yada evinize karşı yaptırımı varsa onlarında aynı şekilde konuyla alakaları var..
peygamber soyundan gelen mühendislerin varmış olduğu sonuca yapmış olduğunuz itiraz yurtdışına gönderiliyormuş usulen o arada telefonunuz için bir gelişme yok tabiki bu adam birşeye itiraz ediyor bir daha incelesek baksakmı v.s bir durum söz konusu değil yani..
velhasıl kelam garantili telefonum 21.12.2018 itibari yetkili servisin yetkisiz müdahalesi ile hem bozulup hemde garanti dışı kalarak apple onarım merkezi deposunda kargo yapılacağı günü beklemektedir..
bu apple zaten dünyanın en büyük şirketlerinden birisi daha allah mı olmak istiyor, allah olmak istiyosa toplanak allah diyek!
23.12.2018
benim cihazda nasıl işler dönüyor anlamadım apple ne yapmaya çalışıyor nereye varmak istiyor anlamadım.
ibb.co/...
ibb.co/...
anladığım kadarıyla apple ve bireysel bilişim tarafından 4750tl ye aldığım telefonum iç edildi emeğe geçenlere haram zıkkım olsun bireysel bilişimi anlarım merdiven altı servis, apple senin müşteri anlayışına memnuniyetine tüküreyim yazıklar olsun.
telefonumu geri iade ediyorlar servise anlamak mümkün değil apple neden böyle birşiy yapıyor acaba? şu saaten sonra herhangi bir apple ürünü alırsam beni öpsünler kafamdan dumanlar çıkıyor sinirden yazıklar olsun adamlar ülkenin açığını bulmuşlar garantiye telefon ver apple yetkisiz erişim tespit ettik diye telefonunu garanti dışı bıraksın eee elin kolun bağlı kal hakkını arayama thh ye versen 3-4 ay orda uğraş, bunlara kim dur diyecek yokmu adamlar sistemin açığını bulmuş geleni gideni öpüyor bunu avrupa da abd de yapsana apple.
24.12.2018 thh başvurusu yapıldı.
13.12.2018 tarihinde batarya değişimi için bireysel bilişime gittim yarım saat sıra bekledim, telefonu 12:47 de teslim ettim. ankamall gürgençler de maximum 15 dakika süren işlem için 14-14:30 gibi gelin denildi. 14.00'de dedikleri gibi gittim işlemleri sürüyor dediler, oturdum beklemeye başladım dükkanda, 14:30 oldu dedim benim cihaz ne oldu, aradılar arkadaşlar test atıyor dediler 10 dk'sı var tamam dedim oturmaya devam. 14.40 oldu dedim telefonu verin artık olmadıysa da olmamış halini verin yapmayın gerek yok. dursun bataryası dedim bu seferde yarım saat şarja takılması gerekiyor batarya güvenliği için dediler, dedim verin istemiyorum batarya güvenliğini falan zar zor telefonu aldım çıktım. aynı gün servisi şikayet etmek için apple ı aradım apple müşteri hizmetleri telefonun pil değişimi için telefondan rapor göndermemi istedi raporu gönderdim müşteri hizmetleri telefonumun arka kamerasında hata olduğunu,şebeke sıkıntıları olduğunu ses ile ilgili problemler gördüğünü ve telefonumu acilen yetkili servise vermem gerektiğini söyledi. sözde yetkili servis olan bireyseli aradım dedim telefonda böyle sıkıntılar varmış getirin hemen apple a gönderelim dediler bu sefer ankara kızılay daki servislerine götürdüm baktılar test yaptılar aynı hataları görünce dediler zaten mağdur oldunuz biz hemen bugün apple a gönderiyoruz dediler sağolsunlar aynı
gün apple a gönderdiler.
ürün apple a ulaştı ben hergün sorguluyorum hem bireyselden hem apple dan bu arada forumları tarıyorum servis tecrübelerini v.s normalde en geç 2-3 günde servis işlem yapıyormuş dedim bende bir sıkıntı var sanırım ürününüzü inceliyoruz.
17 aralık 2018:
teknisyenlerimiz sorunu tanılamak üzere ürününüzü inceliyor sürekli bu yazı var işin garibi telefonumun şubat 2019 a kadar garantisi var ekranda garanti kapsamında değil yazıyor arıyorum her aradığımda test yapılıyor kameranızda sıkıntı tespit edilmiş ses sıkıntıları şebeke sıkıntıları v.s diyorlar sonra bireysel i arayın diyorlar bireyseli arıyorum bizlik birşey yok biz gönderdik diyorlar. en son dayanamadım artık kıdemli bir danışmana bağlarmısınız dedim her görüşme minimum 15-60dk arası bu arada vildan hanım diye birine bağlandım anlattım durumu 10dk dedi sizin telefon garanti kapsamı dışında kalmış yetkisiz müdahaleden, kafamdan kaynar sular döküldü dedim batarya değişikliği oldu sizin yetkili serviste telefonunun kutusunu ben açtım sıfır aldım onun haricinde hiçbir şekilde müdahale v.s olmadı siz ordan görüntüleyemiyormusunuz batarya değişikliğini evet dedi peki o zaman bu ne demek dedim bekliyorum 2 saattir departmanlardan gelecek cevabı dedim madem böyle birşey var 20 iş günü beni mi bekleteceksiniz haber vermeden cevap vermedi.. son olarak telefonumu apple yetkili servis olan bireysel bilişim e batarya değişikliği için ekteki formda göründüğü üzere teslim ettim, telefonumda nasıl bir işlem yapıldıysa apple tarafından yetkisiz erişim nedeni ile telefonum garanti dışı bırakılmıştır. apple firması garantisi devam eden ürünümü yetkisiz işlem yapıldığı gerekçesi ile keyfi olarak garanti dışı bırakmıştır kendi yetki vermiş oldukları ankara bireysel bilişim yetkili servisinde telefonumun bataryası değişmiş ve aynı gün telefonda çıkan sorunlar apple müşteri hizmetleri ile yapılan telefon görüşmesinde tespit edilmiş ertesi sabah telefonum yine apple yetkili servisi olan bireysel bilişim teslim edilmiş, bireysel bilişim aynı gün telefonumu apple onarım merkezine göndermiş telefonum apple a ulaşır ulaşmaz yetkisiz müdahale gerekçesi ile garanti dışı bırakılmıştır. apple in keyfi uygulamasından şikayetçiyim, telefonumun bilirkişi tarafından incelenmesini ve türkiye cumhuriyeti vatandaşlarını keyfi uygulama ile zor durumda bırakan apple firmasına gerekli yaptırımların yapılmasını talep ediyorum...
cikar,oraya savururuz paramizi.bu devir iphone alma devri degil,o eskidendi,bu devirde gozunu kapa hangi telefon u alirsaniz alin is goruyor,oyleki tam goruyor.
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