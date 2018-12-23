Apple, yeni iPhone'ların üretimini ikinci kez azaltıyor

Yeni bir yıla girmeden önce Apple'ın üzerine kara bulutlar dolanıyor. Şirket, aleyhine verilen mahkeme kararları ve yeni nesil iPhone modellerinin beklenen seviyede satmaması sebebiyle yeni kararlar aldı. Analistlere göre şirket ikinci bir üretim ayarlaması yaparak iPhone XR, Xs ve Xs Max’in üretimini tekrar azaltacak.

Apple sıkıntılı bir süreçte

Ünlü analistlerden Jun Zhang, genel olarak Apple'ın yeni iPhone modellerinin üretiminin, 4 milyon birim azaltılacağını tahmin ediyor. Bundaki en büyük aslan payının ise 2.5 milyon ile iPhone XR'a düşeceği belirtilmiş. Bunun en büyük nedeni ise ABD ile Çin arasında gittikçe tırmanan ticaret savaşı olarak görülüyor.

https://appleinsider.com/articles/18/10/22/bearish-analyst-fears-weak-iphone-xs-iphone-xr-sales-but-still-expects-asp-to-climb

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Apple'ın iPhone modelleri Çin'de çokve sadece bu ülkedeyeni nesil'a ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor. Bunun da Çin hükümeti tarafından,üzerinde baskı kurmak için birkullanılacağı da gelen bilgiler arasında.