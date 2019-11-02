40 inç Redmi TV piyasaya sürüldü

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Xiaomi'nin alt markası Redmi, ilk akıllı televizyonunu geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürmüştü. Çinli şirket 70 inç 4K ekranla donatılan Redmi TV'yi 530 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Şimdi ise ürün yelpazesi, 40 inçlik daha uygun fiyatlı bir modelle yenilendi.

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Akıllı televizyonun fiyat etiketi 142 dolar. Bütçe dostu cihazdan büyük mucizeler beklememek gerekir. Full HD çözünürlükte (1920 x 1080 piksel) bir panele sahip. Ayrıca üzerinde iki adet 8W hoparlör mevcut. Yani 16W ses sistemi ile geliyor.

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Dört çekirdekli işlemciden güç alıyor

40 inç Redmi TV'nin diğer önemli özellikleri arasında 1 GB RAM, 8 GB dahili depolama birimi ve 1.4 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Amlogic yonga seti bulunuyor. Son olarak televizyonun Android TV tabanlı PatchWall arayüzü ile çalıştığını belirtelim.