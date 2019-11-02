Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    40 inç Redmi TV piyasaya sürüldü

    İlk akıllı TV'sini geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya süren Redmi şimdi ise daha küçük ekranlı bir model çıkardı. 40 inç Full HD panelle gelen yeni Redmi TV oldukça uygun bir fiyat etiketi taşıyor.
    2 hf.
    6b
    1
    3
    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    40 inç Redmi TV piyasaya sürüldü
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin  alt markası Redmi, ilk akıllı televizyonunu geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürmüştü. Çinli şirket 70 inç 4K ekranla donatılan Redmi TV'yi 530 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Şimdi ise ürün yelpazesi, 40 inçlik daha uygun fiyatlı bir modelle yenilendi.

    Ayrıca Bkz. "Tarayıcı savaşlarında Chrome açık ara önde"

    Akıllı televizyonun fiyat etiketi 142 dolar. Bütçe dostu cihazdan büyük mucizeler beklememek gerekir. Full HD çözünürlükte (1920 x 1080 piksel) bir panele sahip. Ayrıca üzerinde iki adet 8W hoparlör mevcut. Yani 16W ses sistemi ile geliyor.

    40 inç Redmi TV piyasaya sürüldü
    Tam Boyutta Gör

    Dört çekirdekli işlemciden güç alıyor

    40 inç Redmi TV'nin diğer önemli özellikleri arasında 1 GB RAM, 8 GB dahili depolama birimi ve 1.4 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Amlogic yonga seti bulunuyor. Son olarak televizyonun Android TV tabanlı PatchWall arayüzü ile çalıştığını belirtelim.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Dolar 1 olsa ne anlamıyorum ki... Dolar 1 olsa aldığınız maaş da geliriniz de o oranda düşük olacaktı. Bunun adı enflasyon, olduğu sürece paranın değeri düşer ama ona göre belli bir zam alırsın.

    Dolar 700.000tl iken neyle alıyordunuz bu kafayla.

    Alım gücümüz düşük dersin tamam da kime göre? Sömürgeci zengin ülkelere göre mi? Haklısın ama ardındaki fakirlere bakmayıp hep zenginlere özenene "görgüsüz" derler. Öyle olmayı sindiriyorsan pekala devam, ne diyorsan de...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Yurtdışındakıler teknolojiyle iç içe yaşıyolar hep geriden takip ediyoz bayabi geriden hemde yüksek vergi olmasa dolar 6 liralarda giriş fiyatları normal ama taksit sınırlaması faiş vergiler alım gücünü düşürüyor daha 4k tvye geçemedim hep büyük ekran hevesim var hep başka bahara
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    atilasat 2 hf.
    dolar 1 lira olsa 142 liraya tv. hadi algısı vergisi 250 olsun.

    dolar 3 lirayken evdeki 40 inch arçelik televizyonu 900 liraya 6 taksite almıştım.şimdi 40 inch tv 1400'den başlıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı 2 hf. Huawei P Smart 2020'nin basın görseli ortaya çıktı 2 hf. Intel Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi 2 hf. Fortnite bu hafta sonu tecrübe puanlarını dörde katladı 2 hf. Rus şirket Promobot, insansı robotların seri üretimine başladı 2 hf. JBL hoparlörlerinin baskıları özelleştirilebiliyor 2 hf. GDDR6 belleklerde 18Gbps devri 2 hf. BKM Express'e tanınan süre doldu 2 hf. Yeni blockchain aracı ile 30 saniyede mali denetimler 2 hf. 2019 model LG OLED TV’ler G-Sync desteğine kavuşuyor 2 hf. Yurt dışındaki şirketlerin Dijital Hizmet Vergisi vatandaştan kesilecek 2 hf. Intel Comet Lake-S işlemcileri sızdı: 10 çekirdekli işlemci 65 watt TDP ile geliyor 2 hf. Hubble Sabiti'nin değeri yeniden değişti 2 hf. Binance CEO'su Changpeng Zhao, Türkiye Zirvesi'nde konuşacak 2 hf. Google Pixel 4’ün sesi yazıya internetsiz dönüştüren uygulaması diğer Pixel modellerine de gelecek 2 hf. XRP, uluslararası ödemeler için itibari paralardan 10 kat daha güvenli 2 hf. Çin; Ay taşları toplamaya hazırlanıyor 2 hf. RX 5500 XT EEC listesinde göründü 2 hf. Çakar lamba kısıtlamasının ilk gününde toplam 126 bin TL ceza kesildi 2 hf. Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint'i tek bir çatıda birleştiren yeni Office uygulamasını yayınladı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN 40 inç Redmi TV piyasaya sürüldü Sonraki Moto Razr 2019 canlı olarak görüntülendi 2 hf. Google Haritalar uygulamasına gizli mod seçeneği geldi 2 hf. Tarayıcı savaşlarında Chrome açık ara önde 2 hf. Adobe, iOS cihazlara 17 bin yazı tipi getiriyor 2 hf. Galaxy S10 Lite'ın pil kapasitesi S10 ve S10 Plus'tan yüksek olacak 2 hf. MIT, belirli yapıları kendiliğinden oluşturabilen küp robotlar üretti 2 hf. Huawei Nova 6 (4G) resmi basın görseliyle karşımızda 2 hf. 2si1: 7. Nesil iPad 10.2 kutusundan çıkıyor. Enis'de bağımlılık yaptı 2 hf. Epic Games mağazasında 2 oyun ücretsiz 2 hf. STM'den siber güvenlik alanında önemli atılımlar 2 hf. Ant-Man 3 resmen duyuruldu! Filmin 2022 yılında gösterime girmesi bekleniyor 2 hf. TikTok'un sahibi Bytedance ilk akıllı telefonunun satışlarına başladı 2 hf. Alcatel 3088 hem tuşlu hem akıllı 2 hf. Samsung taşınabilir kablosuz hızlı şarj cihazı ön inceleme 2 hf. Intel Lakefield tabanlı ilk dizüstü modeli Galaxy Book S olacak 2 hf. Facebook büyümeye devam ediyor 2 hf. Spider-Man: Into the Spider-Verse 2'nin vizyon tarihi açıklandı 3 hf. Overwatch 2, senaryo moduyla geliyor 3 hf. Diablo IV resmi olarak duyuruldu, oynanış videosu geldi! 3 hf. İki yeni Pentium ve Celeron işlemcisi duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim