2020'de Vodafone TV'de çok izlenen içerikler açıklandı

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Vodafone’un dijital içerik ve canlı TV platformu Vodafone TV’nin 2020’deki kullanıcı sayısı ve kullanım miktarları açıklandı. Vodafone TV’nin 2020’de Türkiye’deki aktif kullanıcı sayısı 1,2 milyona ulaştı.

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2020’de seç-izle içeriklerinin izlenme süresi geçen seneye göre 3 katına çıktı. Vodafone TV’nin mobil ve akıllı TV uygulamalarının toplam indirilme sayısı 5 milyonu aştı. 2020'de Vodafone TV içeriklerini mobil cihazları üzerinden izlemeyi tercih edenlerin sayısı yaklaşık 7 katına çıktı.

2020'nin en çok izlenenleri

Geçen senenin en çok izlenen ilk 3 TV kanalı ATV, FOX ve TV8 olurken, en çok izlenen diziler “The Walking Dead”, “War of the Worlds”, “Alef”, “Supernatural”; en çok izlenen filmler ise “Hareket Sekiz”, “Dünya Savaşı Z” ve “Transformers: Kayıp Çağ” oldu.

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Yaklaşık 480 bin kullanıcı EBA TV kanallarını seyretti. Vodafone TV’de yayınlanan LOL Freezone Şampiyonluk Ligi e-Spor maçlarını yıl boyunca 130 bin kişi izledi. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Oltuoğlu’nun açıklamalarına göre platformda 90’ı aşkın TV kanalı, 6 binin üzerinde seç-izle içeriği bulunuyor.

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