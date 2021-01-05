2020'de Vodafone TV'de çok izlenen içerikler açıklandı

Vodafone’un dijital içerik ve canlı TV platformu Vodafone TV’nin 2020’deki kullanıcı sayısı ve kullanım miktarları açıklandı. Vodafone TV’nin 2020’de Türkiye’deki aktif kullanıcı sayısı 1,2 milyona ulaştı.İlginizi Çekebilir Yerli dijital içerik platformu Gain ücretsiz olarak yayın hayatına başladı
2020’de seç-izle içeriklerinin izlenme süresi geçen seneye göre 3 katına çıktı. Vodafone TV’nin mobil ve akıllı TV uygulamalarının toplam indirilme sayısı 5 milyonu aştı. 2020'de Vodafone TV içeriklerini mobil cihazları üzerinden izlemeyi tercih edenlerin sayısı yaklaşık 7 katına çıktı.
2020'nin en çok izlenenleri
Geçen senenin en çok izlenen ilk 3 TV kanalı ATV, FOX ve TV8 olurken, en çok izlenen diziler “The Walking Dead”, “War of the Worlds”, “Alef”, “Supernatural”; en çok izlenen filmler ise “Hareket Sekiz”, “Dünya Savaşı Z” ve “Transformers: Kayıp Çağ” oldu.
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Yaklaşık 480 bin kullanıcı EBA TV kanallarını seyretti. Vodafone TV’de yayınlanan LOL Freezone Şampiyonluk Ligi e-Spor maçlarını yıl boyunca 130 bin kişi izledi. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Oltuoğlu’nun açıklamalarına göre platformda 90’ı aşkın TV kanalı, 6 binin üzerinde seç-izle içeriği bulunuyor.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.