iPhone SE stokları tükenmek üzere: Yeni model için ger isayım başladı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Apple, iPhone markasını daha büyük bir kitleye uygun hale getirmek için çalışmalara devam ediyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda uygun fiyatlı modelinin yeni sürümünü tanıtan firma, önümüzdeki aylarda bu modele daha büyük yenilikler getirecek. Merakla beklenen akıllı telefonun tanıtılmasına haftalar kala, üçüncü nesil iPhone SE’nin stoklarının tükenmekte olduğu iddia edildi.

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4. Nesil iPhone SE için geri sayım başladı

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Bloomberg yazarı Mark Gurman, Power On köşesinde firmanın iPhone SE modeli hakkında konuştu. Gurman’a göre 2022 yılında tanıtılan iPhone SE’nin stokları dünya genelinde tükenmek üzere. Gurman, stoklar hakkında detaylı sayılar paylaşmadı ancak görünüşe göre Apple, yeni nesil iPhone SE modelini birkaç ay içerisinde tanıtacağı için 2022 modelin üretimini durdurmuş.

Tam Boyutta Gör 2020 ve 2022 yılında yenilenen iPhone SE, dikkat çekici donanımı ve uygun fiyatı ile birçok kullanıcın iPhone ekosistemine girmesini mümkün kılmıştı. Bir süredir yenilenmeyen model, iddialara göre önümüzdeki haftalarda yeni modeline kavuşacak. Bazı kaynaklara göre iPhone 16E olarak adlandırılacak yeni model; iPhone 14 veya iPhone 15’e benzer bir tasarım, 6.1 inçlik OLED ekran, Face ID, USB-C, yeni işlemci ve Apple Intelligence gibi özelliklere sahip olacak. Yeni iPhone’un fiyatı henüz belli değil ancak 499$ bandında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Cihazın 2025’in bahar aylarında satışa sunulması bekleniyor. Firmanın bu tarihlerde 2022 model iPhone SE’yi satıştan kaldırması bekleniyor.

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Üçüncü nesil iPhone SE stokları tükenmek üzere