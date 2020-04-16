Yeni iPhone SE duvar kağıtlarını buradan indirin

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz gün duyurusu gerçekleştirilen yeni iPhone SE'nin beğenilen duvar kağıtlarını sizler için bir araya getirdik.
Ayrıca Bkz. "iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!"İlginizi Çekebilir iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!
Duvar kağıtlarına geçmeden önce, küçük ama bir o kadar da kas gücü yüksek olan yeni iPhone SE'ye kısa bir bakış atacak olursak;
5299 TL başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkan yeni iPhone SE'nin teknik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
|Ekran
|4.7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüklü LCD ekran
|Boyut ve ağırlık
|138.4 x 67.3 x 7.3 mm - 148 g
|Yonga seti
|Apple A13 Bionic
|RAM
|3 GB
|Depolama kapasitesi
|64/128/256 GB
|Arka kamera
|12 MP (f/1.8)
|Ön kamera
|7 MP (f/2.2)
|Batarya
|iPhone 8 ile yaklaşık aynı pil ömrü
|İşletim sistemi
|iOS 13
|Bağlantı seçenekleri
|Lightning, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, 4G VoLTE, çift SIM (nano SIM ve eSIM)
|Diğer özellikler
|IP67 suya ve toza dayanıklılık, Qi kablosuz şarj, Touch ID, stereo hoparlör
|Renk seçenekleri
|Uzay grisi, gümüş ve kırmızı
2020 iPhone SE duvar kağıtları [İndir]
2020 iPhone SE resmi duvar kağıtlarını, hemen aşağıda yer alan galerimizden indirebilirsiniz. Duvar kağıtları koyu mod açık/kapalı olacak şekilde iki farklı modda yüklenmiş olup, galeriden indirmekte sorun yaşan okuyucularımız dilerlerse kaynak bölümündeki linki de kullanabilir.
https://wallpapers.ispazio.net/?query=iphone%20se%202020 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gsmarena dahil hiç birine mah değeri yazmayın diye talimat vermiş Apple sanirim :)
Kullanim iPhone 8 gibi olduguna gore tahmini 1500 mah - 1800 mah batarya var.
ABD’de ve gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde fakirlerin aldığı telefonu bizde ancak zenginler alıyor.