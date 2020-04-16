Yeni iPhone SE duvar kağıtlarını buradan indirin

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Geçtiğimiz gün duyurusu gerçekleştirilen yeni iPhone SE'nin beğenilen duvar kağıtlarını sizler için bir araya getirdik.

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iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Duvar kağıtlarına geçmeden önce, küçük ama bir o kadar da kas gücü yüksek olan yeni iPhone SE'ye kısa bir bakış atacak olursak;

5299 TL başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkan yeni iPhone SE'nin teknik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Ekran 4.7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüklü LCD ekran Boyut ve ağırlık 138.4 x 67.3 x 7.3 mm - 148 g Yonga seti Apple A13 Bionic RAM 3 GB Depolama kapasitesi 64/128/256 GB Arka kamera 12 MP (f/1.8) Ön kamera 7 MP (f/2.2) Batarya iPhone 8 ile yaklaşık aynı pil ömrü İşletim sistemi iOS 13 Bağlantı seçenekleri Lightning, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, 4G VoLTE, çift SIM (nano SIM ve eSIM) Diğer özellikler IP67 suya ve toza dayanıklılık, Qi kablosuz şarj, Touch ID, stereo hoparlör Renk seçenekleri Uzay grisi, gümüş ve kırmızı

2020 iPhone SE duvar kağıtları [İndir]

2020 iPhone SE resmi duvar kağıtlarını, hemen aşağıda yer alan galerimizden indirebilirsiniz. Duvar kağıtları koyu mod açık/kapalı olacak şekilde iki farklı modda yüklenmiş olup, galeriden indirmekte sorun yaşan okuyucularımız dilerlerse kaynak bölümündeki linki de kullanabilir.

https://wallpapers.ispazio.net/?query=iphone%20se%202020

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