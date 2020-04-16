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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni iPhone SE duvar kağıtlarını buradan indirin

    Yeni iPhone SE'nin beğenilen duvar kağıtları, yüksek çözünürlüklü olarak karşınızda. 2020 iPhone SE resmi duvar kağıtlarını galerimizden indirebilirsiniz.
    1 sa.
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni iPhone SE duvar kağıtlarını buradan indirin
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz gün duyurusu gerçekleştirilen yeni iPhone SE'nin beğenilen duvar kağıtlarını sizler için bir araya getirdik. 

    Ayrıca Bkz. "iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!"

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    Duvar kağıtlarına geçmeden önce, küçük ama bir o kadar da kas gücü yüksek olan yeni iPhone SE'ye kısa bir bakış atacak olursak;

    5299 TL başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkan yeni iPhone SE'nin teknik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

    Ekran 4.7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüklü LCD ekran
    Boyut ve ağırlık 138.4 x 67.3 x 7.3 mm - 148 g
    Yonga seti Apple A13 Bionic
    RAM 3 GB
    Depolama kapasitesi 64/128/256 GB
    Arka kamera 12 MP (f/1.8)
    Ön kamera 7 MP (f/2.2)
    Batarya iPhone 8 ile yaklaşık aynı pil ömrü
    İşletim sistemi iOS 13
    Bağlantı seçenekleri Lightning, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, 4G VoLTE, çift SIM (nano SIM ve eSIM)
    Diğer özellikler IP67 suya ve toza dayanıklılık, Qi kablosuz şarj, Touch ID, stereo hoparlör 
    Renk seçenekleri Uzay grisi, gümüş ve kırmızı

    2020 iPhone SE duvar kağıtları [İndir]

    2020 iPhone SE resmi duvar kağıtlarını, hemen aşağıda yer alan galerimizden indirebilirsiniz. Duvar kağıtları koyu mod açık/kapalı olacak şekilde iki farklı modda yüklenmiş olup, galeriden indirmekte sorun yaşan okuyucularımız dilerlerse kaynak bölümündeki linki de kullanabilir.



    https://wallpapers.ispazio.net/?query=iphone%20se%202020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    Batarya kapasitesinin neden üstü örtülü :)



    Gsmarena dahil hiç birine mah değeri yazmayın diye talimat vermiş Apple sanirim :)



    Kullanim iPhone 8 gibi olduguna gore tahmini 1500 mah - 1800 mah batarya var.
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    Bağa mı didin? (Kime didin? bağa mı didin?) 1 sa.
    Indirdim ama pek yuksek cozunurluklu gibi olmadi
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    Mr. Jingles 1 sa.
    Bu cihazın maksimum ederi 4000-4300 aralığı olmalıydı. Ama bu paraya alınmaz.



    ABD’de ve gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde fakirlerin aldığı telefonu bizde ancak zenginler alıyor.
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    drjacob (... ) 1 sa.
    bir güncelleme ile tüm cihazlara getirebilirdi bence Apple
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