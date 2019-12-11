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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Mercedes-Benz GLA tanıtıldı: İşte tüm yenilikler

    Alman otomotiv devi Mercedes'in crossover sınıfındaki temsilcisi GLA yenilendi. Dijital dünya lansmanıyla gösterilen 2020 Mercedes-Benz GLA'nın yeni tasarımı ve tüm özellikleri haberimizde:
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Mercedes-Benz GLA tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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    Alman üreticinin premium crossover sınıfındaki temsilcisi 2020 Mercedes-Benz GLA resmi olarak tanıtıldı. 2020 Mercedes-Benz GLA’nın örtüsü, marka tarihinde ilk kez yapılan dijital dünya lansmanıyla kaldırıldı.

    2020 Mercedes-Benz GLA’nın genel tasarımına baktığımızda, Mercedes-Benz kompakt otomobil ailesinin karakteristik özelliklerini taşıyan bir model olduğunu görüyoruz. Yüksek ön profil, kısalan ön/arka çıkıntılar ve eteklerdeki siyah plastik kaplamalarla aracın off-road karakterine vurgu yapılmış. Sportif detaylara ve özellikle arkaya doğru daha da belirginleşen omuz çizgisine yer verilen 2020 Mercedes-Benz GLA’nın hava sürtünme katsayısı da 0.28’e çekilmiş. 20 inç’e kadar sunulan yeni jantlar da 2020 Mercedes-Benz GLA’nın sportif görünümüne katkı sağlamış.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı"

    2020 Mercedes-Benz GLA, selefine kıyasla 15 mm daha kısa bir araç. Buna rağmen daha ferah bir iç mekana sahip olduğu söylenen araçta, arkadaki yolcular için sunulan diz mesafesi neredeyse 12 cm’ye kadar uzatılmış. Ayrıca, yeni GLA’nın yüksekliğinde de 10 cm’den fazla artış yaşanmış. Bu sayede ön tarafta daha yüksek oturma pozisyonu ve daha fazla baş mesafesi elde edilmiş. Arka taraftaki 40:20:40 oranında katlanan ve öne/arkaya kaydırılabilen koltuklar da 2020 Mercedes-Benz GLA’nın oldukça pratik bir araç olmasını sağlamış. Aracın bagaj hacmi de 14 litre artırılarak 435 litreye yükseltilmiş.

    2020 Mercedes-Benz GLA’nın iç mekanına baktığımızda, markanın diğer yeni modellerinden aşina olduğumuz bir görüntü ile karşılaşıyoruz. Bitişik ekran tasarımının yer aldığı yeni GLA’da 7 inç boyutunda dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranlarına yer verilmiş. Söz konusu ekranlar opsiyon olarak 10.25 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Markanın imzası haline gelen türbin şeklindeki hava menfeslerinin de dikkat çektiği 2020 Mercedes-Benz GLA’da sesli komut, AR navigasyon ve yapay zeka desteğine sahip MBUX bilgi-eğlence sistemi kullanılmış.

    2020 Mercedes-Benz GLA tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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    GLS'den alınan "car wash" özelliği ve diğer teknolojiler

    2020 Mercedes-Benz GLA’nın selefine göre daha güvenli bir otomobil olması sağlanmış. Yeni sürüş asistanlarıyla donatılan araçta Aktif Mesafe Ayar Yardımcısı DISTRONIC, Kavşak Fonksiyonlu Aktif Fren Yardımcısı, Aktif Direksiyon Yardımcısı, Aktif Kör Nokta Uyarısı, olası bir arkadan çarpma durumunda yolcuların korunmasını sağlayan Pre-Safe Plus sistemi ve Trafik İşareti Tanıma gibi sistemler bulunuyor. 2020 Mercedes-Benz GLA’da ayrıca, büyük kardeşi GLS’den alınan “car wash” fonksiyonu da bulunuyor. Bu özellik, araç yıkanacağı zaman tüm camları, yan aynaları ve sensörleri kapatarak güvene alıyor. Araç yıkamadan çıkıp 20 km/s hıza ulaştığında da tekrar eski haline getiriyor.

    Giriş seviyesinde benzinli GLA 200 versiyonu

    2020 Mercedes-Benz GLA’nın kaputu altında, yeni nesil kompakt modeller için modernize edilmiş dört silindirli benzinli ve dizel motorlar bulunuyor. İlk etapta Avrupa pazarı için karşımıza çıkan GLA 200 versiyonunda 1.33 litre dört silindirli motor kullanılmış. 163 beygir güç ve 250 Nm tork ürettiği söylenen ünite 7 ileri DCT ile kombine edilmiş. Söz konusu motorda verimliliği artırmak adına silindir kapatma teknolojisi de kullanılmış. GLA 200’ün 0-100 km/s hızlanma süresi 8.7 saniye, karma yakıt tüketimi ise 5.9 lt/100 km olarak açıklandı.

    2020 Mercedes-Benz GLA tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
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    Güç arayanlara GLA 35 4MATIC AMG versiyonu

    Paylaşılan bilgiler ışığında serinin en tepesinde GLA 35 4MATIC AMG versiyonunu görüyoruz. Kaputun altındaki 2.0 litre dört silindirli ünite 306 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. 8 ileri AMG Speedshift DCT ile kombine edilen motor, söz konusu modelin 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlamasına ve 250 km/s maksimum hıza çıkmasına imkan veriyor. GLA 35 4MATIC AMG ve diğer tüm 4MATIC modellerde Offroad Teknik Paketi standart olarak sunuluyor. Offroad ışık fonksiyonuna sahip pakette dört farklı sürüş modu bulunuyor: offroad, rampa çıkışı, kaygan yol, römork. Bu pakette ayrıca yokuş aşağı hız kontrolü (DSR) özelliği de bulunuyor.

    2020 Mercedes-Benz GLA’nın kaputu altındaki seçenekler ilerleyen zamanlarda artacak. 4 silindirli dizel motora sahip bir versiyonun yanı sıra AMG GLA 45 ve 45 S gibi güçlü versiyonlar da göreceğiz. 2020 Mercedes-Benz GLA’nın Avrupa satışları gelecek yılın bahar aylarında başlayacak.



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    Raphaël 9 sa.
    Önceki nesli suvcuk bile değildi. Yerden 5 cm yükseltilmis a serisiydi sadece. İçi de Mercedes'e göre yavandi.



    Şimdi iç mekan 10 numara olmuş. Dıştan hala biraz çirkin olsa da suv'ye benzemiş. Genel olarak beğendim.
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    SAGLAMMORUQ 1 gün yeni yorumcu
    Güzel olmuş
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    Spider_hip 1 gün
    Herşeyi göstermişler bir arka koltukları gösterememişler.
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    12 Angry Men 1 gün editörün seçimi
    Tasarımı güzel.
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    DH Misafiri 1 gün
    İlk neslinde berbattı ikinci nesli daha da berbat olmuş. İç mekanı dışında aracın tasarımını hiç beğenmedim çok ucube bir tasarımı var BMW X1 bundan daha şık bir otomobil. X1 alırım daha iyi ne GLA'sı
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    haberelectro 1 gün DH Misafiri
    Senin yorumları ibretle okuyorum
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    koyunsayar 1 gün
    Güzel araba beğendim eskine göre çok değişmiş
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    haberelectro 1 gün
    X1 e tokat atmışlar resmen. Kırmızısı ateş ediyor.
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    MrKattchup 1 gün
    Mercedes zibil gibi suv çıkardı hepsi gayet başarılıdır tabii fakat hepsi birbirine benziyor, matruşka bebeği gibiler.
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