Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı

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Önümüzdeki haftalarda prototipi gösterilecek yerli otomobil hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yerli otomobilin tasarımını yapan şirket, şarj süresi ve multimedya özellikleri belli oldu.

Vietnam'ın yerli otomobilinin tasarımcısına emanet

Dünya’da yer alan habere göre yerli otomobilin tasarımını İtalyan Pininfarina şirketi tasarladı. Pininfarina Ferrari ve Lambhorgini için geliştirdiği tasarımlar ile otomobil tasarımı konusunda adını dünyaya duyurdu. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot’ya çok sayıda tasarım yaptı.

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Pininfarina, Vietnam’ın yerli otomobilinin tasarımını da üstlendi. Vietnam’ın yerli otomobil markası Vinfast için bir SUV bir de sedan otomobil tasarladı. Pininfairna son olarak Pininfarina Battista adında elektrikli spor otomobil geliştirdi. Otomobil 6 Mart 2019’da Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Pininfarina, yerli otomobilin SUV ve diğer versiyonlarının tasarımını yapıyor.

10 saatte normal şarj, yarım saatte hızlı şarj

Yüzde 100 elektrikli motora sahip aracın şarj dolum süresi belli oldu. Edinilen bilgiye göre normal bir ev prizi ile 10 saatte şarj oluyor. DC şarj ünitesinde ise bu sürenin yarım saate ineceği ifade ediliyor.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, aracın imalatına yetişirse ilk versiyonda yetişmezse 1 sene sonrasında araçta arttırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin bulunacağını duyurdu. Aracın navigasyon görüntüsü ön cam yansıtılacak. Gidilecek rota ve yol hakkındaki bilgiler.

Yerli otomobilin ön gösteriminin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Aracın ilk testini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirecek, Osmangazi Köprüsü üzerinden geçecek.

https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv/yerli-otonun-tasarimi-dunyanin-zirvesinden-haberi-458465