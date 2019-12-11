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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı

    Yerli otomobilin tasarımını hazırlayan şirket belli oldu. Vietnam'ın yerli otomobilinin tasarımını yapan Pininfarina, Türkiye'nin yerli otomobilinin tasarımını da üstleniyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı
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    Önümüzdeki haftalarda prototipi gösterilecek yerli otomobil hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yerli otomobilin tasarımını yapan şirket, şarj süresi ve multimedya özellikleri belli oldu.

    Vietnam'ın yerli otomobilinin tasarımcısına emanet

    Dünya’da yer alan habere göre yerli otomobilin tasarımını İtalyan Pininfarina şirketi tasarladı. Pininfarina Ferrari ve Lambhorgini için geliştirdiği tasarımlar ile otomobil tasarımı konusunda adını dünyaya duyurdu. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot’ya çok sayıda tasarım yaptı.

    Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı
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    Pininfarina, Vietnam’ın yerli otomobilinin tasarımını da üstlendi. Vietnam’ın yerli otomobil markası Vinfast için bir SUV bir de sedan otomobil tasarladı. Pininfairna son olarak Pininfarina Battista adında elektrikli spor otomobil geliştirdi. Otomobil 6 Mart 2019’da Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Pininfarina, yerli otomobilin SUV ve diğer versiyonlarının tasarımını yapıyor.

    10 saatte normal şarj, yarım saatte hızlı şarj

    Yüzde 100 elektrikli motora sahip aracın şarj dolum süresi belli oldu. Edinilen bilgiye göre normal bir ev prizi ile 10 saatte şarj oluyor. DC şarj ünitesinde ise bu sürenin yarım saate ineceği ifade ediliyor.

    TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, aracın imalatına yetişirse ilk versiyonda yetişmezse 1 sene sonrasında araçta arttırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin bulunacağını duyurdu. Aracın navigasyon görüntüsü ön cam yansıtılacak. Gidilecek rota ve yol hakkındaki bilgiler.

    Yerli otomobilin ön gösteriminin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Aracın ilk testini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirecek, Osmangazi Köprüsü üzerinden geçecek.



    https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv/yerli-otonun-tasarimi-dunyanin-zirvesinden-haberi-458465 Yorum Yaz
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    kucukyenici 1 gün en beğenilen
    Her sene 1 tasarımcı yapar. Ortada olmadıktan sonra neye yarar. Tasarıma binmeyeceğiz!
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    Alkolog 1 gün
    Koca adamlar clickbait pesinde 🤣
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    ukc34 1 gün
    Yaw he he.

    Sene olmuş 2019.

    Daha araç neye benziyor bilmiyoruz !
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    1 Avatar
    faithlesszombie 7 sa.
    Tasarımını yabancı yapmış. Yerli ve milli sayılmaz, 80 milyon nüfusdan bir tane tasarımcı bulamadılar mı?
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    alp0007 8 sa.
    Elin İtalyanına araba tasarlatıp, yerli ve milli demek....
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    Killanici_Adi 10 sa.
    elektriği bol koysunlar devrim gibi köprünün ortasında kalmasın
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    Teknolojikadam07 14 sa.
    Yıllardır geliyor geliyor dediler bi gelemedi gitti şu yerli otomobil.Elektrikler mi kesildi,güneş mi battı ne oldu bu yerli otomobile.?
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    abstergo78 15 sa.
    Kusura bakmayın o sraba 280 binden aşağı olmaz...kime neye yapıyorlar ..amaç nedir...millete zorla satıp benzinli LPG li araçları yasaklamıyacaklarsa kime satacaklar...
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    x2yk 1 sa. abstergo78
    Tesla şuan da abd 'de bak abd diyorum birçok aracın fiyatının iyi olduğu hatta abd menşeeli araçların çok güzel fiyatlara satıldığı bir ülke de bile Tesla 'nın araçlarının pahalı olduğunu herkes söylüyor ve elon musk bile buna çözüm bulabilmek için Almanya 'da ve özellikle Çin 'le papaz oldukları hal de ülke olarak adam inadına gidip Çin 'de fabrika açmak için uğraşıyorsa demek ki pahalı olduğunu oda biliyor ve buna bir çözüm arıyor artı en uygun modelini de daha düşük fiyata alabilsinler diye üretti model 3 idi sanırsam neyse cybertruck 70 bin dolara yakın daha üretilmediği hal de ön sipariş aldı ülke de 250 bin kişiye çıktı alanlar ve pahalı olduğu hal de neden alıyorlar alırlar çünkü belli bir kesime hitap ediyor şuan zengin kesimi diyelim ve gelelim ülkemize 2022 yılında bu araç piyasada olursa ne olacak haliyle pahalı olacak 200 350 k bugünün parası ile tahmin ediyorum ve kim alacak haliyle zengin kesimimiz işte bu nasıl düzelir anca şöyle aynı taktik samsung 'ta da teknoloji de de telefonda da ve birçok şey de var bir şey yeni çıkmışsa misal Tesla araçları dünya 'da daha yeni teknolojiler ve üstün donanım özelliklerine sahip haliyle maliyeti yüksek ar ge yapıldı fabrika kuruldu şarj etme üniteleri kuruluyor ülke de ve Dünya 'da eeee haliyle bunun fiyatı zaman içerisinde düşecek değil mi o yüzden samsung 'tan örnek vereyim bir tanıdığım yeni çıkan galaxy s4 aldı 1700 1800 tl 'lere 1 sene geçti bir tanıdığım daha 1400 tl 'ye aldı en son 2 3 sene sonra bir tanıdığıma ben internetten 900 tl 'ye aldım telefonu ve en son alan kişi bile 3 4 sene en az kullandı hala da kullanıyordur şimdi samsung bu telefonu yaparken ar ge yaptı mı testler yaptı mı lisanslar aldı mı bir sürü yatırım yaptı mı eee haliyle de çıktığında 1800 tl olur sonra yaptığı yatırımı geri alır ve kara başlar o zaman işte bu telefonun fiyatı da 900 tl ye düşer çünkü ona rakip s5 s6 s7 geldiği için bu da yani araba da abd 'de şuan böyle ve kısmetse bizde de benzeri olacak. O yüzden önce zenginlerimiz alsın sıra bizede gelir merak etmeyin. Ha illa alacağım dersek 20 yıl kredi çeker alırız. :)
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    BuRoCkK StyLe 16 sa.
    17 yıldır
    %110 lar %160 lar kadar ötv alıyorsunuz nasılsa keyf keyfiniz
    niye kafanızı çalıştırıp ülkeye birşey kazandırasınız ki
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    Redeemertr 17 sa.
    İtalyan yerli ve milli otomobilimiz hayırlı olsun arkadaşlar
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    AnadoluEfes 17 sa.
    Aracın markasi : Tayyup
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    tubytube 18 sa.
    Şaşırdık mı? Şaşırmadık ve bir kez daha forumun bazı konuları ele alışını hatırlayıp tebrik ettik...



    Zamanında Ferrari'ye tüp takan bir Türk müşterinin elinden aracı geri alınmıştı. Şimdi görmektesiniz, itibardan tasarruf etmezgiller Ferrari tasarımcısına tasarım yaptırmış



    Bu ne "başkan"?
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    Source 18 sa.
    Erdoğan'ın Kocaeli programı iptal edildi
    Kocaeli Valiliği, 14 Aralık Cumartesi günü ilimize geleceği açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programının iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

    HEREKE’YE GELECEKTİ
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Aralık Cumartesi günü ilimize geleceği açıklanmıştı. Açıklanan programa göre önce Hereke’ye gelecek olan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makam odası için dokunan 108 metrelik halıyı dokuyan işçilerle saat 12.00’de bir araya gelecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretin ardından saat 14.00’de ise, 2017 yılında Gebze’de üretilmeye başlanan yerli elektrikli aracın prototipini tanıtacaktı. Ankara’daki yoğun program nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanı’nın Kocaeli ziyareti ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.


    Doğru mu bilemiyorum.

    Kaynak: ozgurkocaeli.com.tr/...
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