2020 Mini John Cooper Works GP tanıtıldı: En hızlı ve en güçlü Mini

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Şimdiye dek pek çok kez casus kameralara yakalanan 2020 Mini John Cooper Works (JCW) GP’nin örtüsü Los Angeles’ta kaldırıldı. 2020 Mini JCW GP, en hızlı ve en güçlü Mini olarak karşımıza çıktı.

2020 Mini JCW GP’nin kalbinde yeni nesil TwinPower Turbo teknolojisini kullanan 2.0 litre dört silindirli ünite yatıyor. 306 beygir güç ve 450 Nm tork üreten motor, güçlendirilmiş krank mili ve özel pistonlar ve soğutma sistemi gibi modele özel modifikasyonlar içeriyor. Üretilen güç ön tekerleklere entegre diferansiyel kilidine sahip 8 ileri Steptronic şanzımanla aktarılıyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayan araç maksimum 265 km/s sürat yapabiliyor.

2020 Mini JCW GP’nin tasarımı sıradan Cooper S JCW’ye büyük oranda benzemesine rağmen kendine has detaylara da sahip. Karbon fiberden üretilmiş çamurluk panelleri, GP imzalı büyük arka spoyler, merkezdeki iki egzoz çıkışına ev sahipliği yapan yeni difüzör, 225/35 Hankook lastiklerle çevrili 18 inç alaşım jantlar ile ön ve arkadaki GP rozetleri bu detaylar arasında. Ayrıca ön çamurluktaki “2020” sayısı da her araçta farklı olacak ve otomobilin üretim numarasını temsil edecek.

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2020 Mini JCW GP’nin kabini iki kişilik. Ağırlığın azaltılması nedeniyle çıkarılan arka koltukların yerine ani frenleme esnasında bagajdaki malzemelerin öne kaymasını engellemek amacıyla alüminyum çubuk yerleştirilmiş. Kırmızı detayların ve GP logosunun bolca bulunduğu kabinde modele özel 5 inç dijital gösterge paneline ve 6.5 inç bilgi-eğlence ekranına yer verilmiş. Dreksiyonun hemen arkasındaki vites kulakçıkları da 3D yazıcı ile üretilmiş.

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2020 Mini JCW GP’de daha sert süspansiyon sistemine yer verilmiş. İz genişliği arttırılan aracın yerden yüksekliği Mini JCW’ye göre 10 mm düşürülmüş. Aracın ön tarafında 4 pistonlu sabit kaliperli disk frenlere, arkada ise tek pistonlu yüzer kaliperli frenlere yer verilmiş. Ön taraftaki kaliperler alüminyumdan yapılmış ve 360 x 30 soğutmalı disklerle kombine edilmiş. Kırmızıya boyanarak tasarımın geneliyle uyumlu hale getirilen kaliperler John Cooper Works logosuyla süslenmiş.

Şirketin Oxford’daki fabrikasında üretim bandına çıkacak 2020 Mini JCW GP’nin üretimi 3 bin adetle sınırlı olacak. 2020’nin Mart ayında müşteri teslimatlarına başlanacağı söylenen aracın başlangıç fiyatı 45 bin 750 dolar.