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    2020'nin en çok kazanan aktörleri açıklandı: İşte çılgın rakamlar

    Listenin ilk sırasında önemli bir farkla Dwayne 'The Rock' Johnson var. İlk 10 listesinde herhangi bir kadın aktörün yer almıyor olması da dikkat çekiyor.
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2020'nin en çok kazanan aktörleri açıklandı: İşte çılgın rakamlar
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    Ünlü oyuncu Dwayne Johnson, üst üste ikinci yıl sinemanın en çok kazanan aktörü olmayı başardı. Önemli bir farkla ilk sıraya yerleşen The Rock, Haziran 2019 ve Haziran 2020 tarihleri arasında oynadığı filmlerden tam 87,5 milyon dolarlık ödeme aldı. Bu paranın 23,5 milyon dolarının Netflix'in The Red Notice filminden geldiği belirtildi. 

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    Netflix aktörlere para dağıtıyor

    Listenin ikinci sırasındaki Ryan Reynolds ise Netflix'in yükselişinden en iyi faydalanan aktörlerden olmuş. Red Notice filminde Dwayne Johnson'a eşlik eden Reynolds'ın bu filmden tam 20 milyon dolar ödeme aldığı belirtiliyor. Reynolds'ın ayrıca Six Underground filminden de 20 milyon dolar kazandığı ve şu anda yapımı devam eden üçüncü bir Netflix filmi için de yine benzer bir ödeme alacağı açıklandı.

    Listenin üçüncü sırasındaki Mark Wahlberg de yine Netflix favorilerinden. Wahlberg'in 58 milyon dolarlık kazancındaki en büyük pay, geçtiğimiz Mart ayında Netflix'te yayınlanan Spenser Confidential filminden gelmiş. Wahlberg ayrıca HBO için hazırlanan Mcmillions ve Wahl Street belgesellerinden de önemli ödemeler almış.

    Bu senenin ilk 10 listesinde herhangi bir kadın aktörün yer almaması dikkat çekiyor. Buna karşın Bollywood'un ünlü ismi Akshay Kumar yine listedeki yerini korumayı başarmış. Efsane isimlerden olan Jackie Chan ise sıralamada biraz gerilemiş olsa da yine düzenli olarak listeye adını yazdırmayı başarıyor.

    Marvel Sinematik Evreni son bir yılda küçük bir araya girdiği için listede herhangi bir Marvel aktörü göremiyoruz. Önceki yıllarda Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth ve Scarlett Johansson gibi aktörler listede mutlaka yer alırdı.

    1. Dwayne Johnson – $87.5 milyon
    2. Ryan Reynolds – $71.5 milyon
    3. Mark Wahlberg – $58 milyon
    4. Ben Affleck – $55 milyon
    5. Vin Diesel – $54 milyon
    6. Akshay Kumar – $48.5 milyon
    7. Lin-Manuel Miranda – $45.5 milyon
    8. Will Smith – $44.5 milyon
    9. Adam Sandler – $41 milyon
    10. Jackie Chan – $40 milyon


    https://variety.com/2020/film/news/dwayne-johnson-highest-paid-actor-1234732397/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrKattchup 1 hf. en beğenilen
    Aktör demek erkek oyuncu anlamına geldiğinden listede kadın olmaması gayet doğal değil mi sayın editör ?
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    MrKattchup 1 hf. LKLC
    TDK sözlüğüne girip hemen şimdi baktım aynı benim dediğim gibi bir tanımla eşleşiyor doğru söylüyorsunuz bilmeden konuşmamak lazım, benim kaynağım belli.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    uçanbaklava 1 hf. LKLC
    alıntı yaptığınız kaynakta böyle bir ifade bulunuyor
    Though Forbes’ list of highest-paid actresses in 2020 has not been published yet, the earnings of the top ten actresses on last year’s list totaled only $314.6 million.


    yani bu da bu listenin sadece "aktör" lere özel olduğu anlamına gelmiyor mu sayın çok bilmiş editör?
    alıntı yaptığınız kaynakta böyle bir ifade bulunuyor Though Forbes’ list of highest-paid actresses in 2020 has not been published yet, the earnings of th...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    adner (Adner ) 4 gün
    Vay be Jackie Chan hala parayı götürüyor.
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    WarSaw (Savaş T.) 6 gün
    2020 de doğru düzgün bi tane elle tutulur adam gibi ne bilim kurgu geldi ne birşey geldi ne en çok kazanması aralarında tiyatromu kurmuş ne yapmış bunlar nerdeyse 2-3 senedir adam gibi film çıkmıyor boş tırıvırı şeylerle göz boyuyorlar hep
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    ulaşcan1 1 hf.
    bunlar karantinaya girmedi mi nasıl bu kadar para kazandı bunlar ?
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    tobepeople 1 hf. (düzenlendi)
    Eski aktörlere bir bakın bir de bunlara kalitenin yerlerde olmasının sebebi çok az kaliteli aktör yetiştirmeleri: Biraz sayalım eski nesil aktörleri;Tom Hanks, Robert De Nero,Al Pacino,Anthony Hopkins, Kevin Spacey,Jack Nicholson ,Keanu Reeves ,Michael Douglas, Bruce Willis,Bruce Lee,Jet Lee,Van Damme, Arnold, S.Stallone, Billy Blanks, Chuck Norris,Don Wilson,Mel Gibson, Eddie Murphy, Nicole Kidman, Catherine Zeta Jones, Angelina Jolie, Brad pitt,Tom Cruise, Sean Penn, Jim Carrey,Adrien Brody, Leonardo DiCaprio,Jason Statham, Morgan Freeman, Christian Bale, Harrison Ford,..diye uzar gider! Bunların yenilerini yetiştirmelerini istiyorum 15-25 yaş aralığında bunların yerini alabilecek kalitede oyunculara ciddi ihtiyaç var. Yani yazdıklarımın hepsi neredeyse ömrünü tamamladı bir sürü kaliteli oyuncu var bunlar kadar kalitelileri pek yetişmiyor özellikle de aksiyon odaklı oyuncular lazım! Ara ara bazı filmlerde denk geliyorum, çok kaliteli oyunculuklara ama her filminde aynı performansı veremiyorlar bu arada Chackie Chen'in ben eski filmlerini daha çok severdim! Listedekileri yazmadım zaten yazılmış, eksikleri de illaki olacaktır o kadar çok var ki :)
    [Bu arada Türkleri yazmadım ama bana göre Kemal Sunal komedinin kralıdır ve bunu Jim Carrey ve Eddie Murphy de dahil yabancıların onun filmlerinden haberdar olmaması çok yazık!]
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf.
    2020'nin çoğu vakti karantina da geçti. NE yaptılar ki bu para kastılar?
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 hf. sniper23
    sen karantinadayken onlar film çekmiş olabilir yada telif haklarından gelen ücretler... sadece 1 film yada dizi çekmiyorlar arada yapımcılıkta, seslendirmede yapıyorlar...
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    MrKattchup 1 hf. en beğenilen
    Aktör demek erkek oyuncu anlamına geldiğinden listede kadın olmaması gayet doğal değil mi sayın editör ?
    2 Yanıt Yanıtla +28
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 1 hf. MrKattchup
    Ben de bu yorumu bekliyordum :) Bilmeden konuşmak ne kadar güzel. Aktör kelimesinin cinsiyeti yoktur. Çoğu kadın oyuncu kendilerini aktris değil aktör olarak nitelendirir. Sallamadan önce google'a bir bakalım en azından zor değil.
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    WienerWald (Arda ) 1 hf. MrKattchup
    Terminoloji. Oxford İngilizce Sözlüğü, "aktör" kelimesinin İngilizce'de her iki cinsiyet için de kullanılabileceğini ifade eder. Aktris kadına özgü bir kelime olduğundan, bazı feministler tarafından cinsiyetçi bir kelime olduğu iddia edilmiştir.
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