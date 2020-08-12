2020'nin en çok kazanan aktörleri açıklandı: İşte çılgın rakamlar

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Ünlü oyuncu Dwayne Johnson, üst üste ikinci yıl sinemanın en çok kazanan aktörü olmayı başardı. Önemli bir farkla ilk sıraya yerleşen The Rock, Haziran 2019 ve Haziran 2020 tarihleri arasında oynadığı filmlerden tam 87,5 milyon dolarlık ödeme aldı. Bu paranın 23,5 milyon dolarının Netflix'in The Red Notice filminden geldiği belirtildi.

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Netflix aktörlere para dağıtıyor

Listenin ikinci sırasındaki Ryan Reynolds ise Netflix'in yükselişinden en iyi faydalanan aktörlerden olmuş. Red Notice filminde Dwayne Johnson'a eşlik eden Reynolds'ın bu filmden tam 20 milyon dolar ödeme aldığı belirtiliyor. Reynolds'ın ayrıca Six Underground filminden de 20 milyon dolar kazandığı ve şu anda yapımı devam eden üçüncü bir Netflix filmi için de yine benzer bir ödeme alacağı açıklandı.

Listenin üçüncü sırasındaki Mark Wahlberg de yine Netflix favorilerinden. Wahlberg'in 58 milyon dolarlık kazancındaki en büyük pay, geçtiğimiz Mart ayında Netflix'te yayınlanan Spenser Confidential filminden gelmiş. Wahlberg ayrıca HBO için hazırlanan Mcmillions ve Wahl Street belgesellerinden de önemli ödemeler almış.

Bu senenin ilk 10 listesinde herhangi bir kadın aktörün yer almaması dikkat çekiyor. Buna karşın Bollywood'un ünlü ismi Akshay Kumar yine listedeki yerini korumayı başarmış. Efsane isimlerden olan Jackie Chan ise sıralamada biraz gerilemiş olsa da yine düzenli olarak listeye adını yazdırmayı başarıyor.

Marvel Sinematik Evreni son bir yılda küçük bir araya girdiği için listede herhangi bir Marvel aktörü göremiyoruz. Önceki yıllarda Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth ve Scarlett Johansson gibi aktörler listede mutlaka yer alırdı.

Dwayne Johnson – $87.5 milyon Ryan Reynolds – $71.5 milyon Mark Wahlberg – $58 milyon Ben Affleck – $55 milyon Vin Diesel – $54 milyon Akshay Kumar – $48.5 milyon Lin-Manuel Miranda – $45.5 milyon Will Smith – $44.5 milyon Adam Sandler – $41 milyon Jackie Chan – $40 milyon

https://variety.com/2020/film/news/dwayne-johnson-highest-paid-actor-1234732397/

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