Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020'nin en popüler uygulaması TikTok oldu

    App Annie tarafından hazırlanan rapor TikTok'un bu yılın en popüler uygulaması olduğunu ortaya koydu. Pandemi nedeniyle popülaritesi artan Zoom da en çok indirilenler listesinin üst sıralarında.
    1 hf.
    3,9b
    1
    16
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    2020'nin en popüler uygulaması TikTok oldu
    Tam Boyutta Gör

    2020 yılında dünyanın en popüler uygulaması kısa video paylaşım platformu TikTok oldu. App Annie tarafından hazırlanan rapor geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en çok indirilen uygulamalarını gözler önüne seriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar YouTube’dan TikTok’a rakip geliyor

    Ayrıca Bkz. "Nokia markalı ilk dizüstü bilgisayar ortaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    TikTok, hem iOS hem de Android'de akıllı telefon kullanıcıları arasında en popüler uygulama haline gelmiş durumda. App Annie, platformun aktif kullanıcı sayısının 2021'de bir milyarı aşacağını tahmin ediyor.

    2020'nin en popüler uygulaması TikTok oldu

    Zoom sıçrama yaptı

    İkinci sırada ise sosyal ağ Facebook uygulaması var. İlk beşte Facebook'un sahip olduğu iki uygulama daha var: WhatsApp ve Instagram. Facebook Messenger ise en çok indirilen altıncı uygulama konumunda.

    Zoom görüntülü konuşma ve konferans uygulaması dördüncü sırada yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitime geçilmesiyle birlikte popülaritesi hızla arttı. Pandemiden önce Zoom uygulaması sıralamada 219'uncu sıradaydı.



    https://www.appannie.com/en/insights/market-data/2020-mobile-recap-how-to-succeed-in-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    alemburda34 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2020 virüslerin yılı olduğu belli
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cool Storm (Cool Storm) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne telefonuma indirdim ne kullandım ne de bir kere videosunu izledim. Kullanmayı da düşünmüyorum. Buna harcayacağım vakitleri, farklı uğraşlar için ayırıyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mantarın Başı 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Değişik tiplerin ekmek kapısı oldu. Siz bu kişilere iq düşük diyorsunuz ama parayı sayan onlar. Yüksek iq ile eleştirmeye devam....



    İdris usta mode on:



    2 dans etsen sen de parayı kırıcan olum!!
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    koçari (ali burak) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Mantarın Başı
    Canlı yayınlarda para dileniyorlar resmen ama iyi para kaldırıyorlar oturdukları yerden.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sierratr1 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vay tinderime bak. Yılannnn :))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ~Lion King~ (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benden başka hiç tiktok indirmeyen kimse kalmamış sanırım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lexco (E. Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ~Lion King~
    Bende hiç tiktok indirmedim hocam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    John___Doe (John Doe) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir Tinder gördüm sanki 😁
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alemburda34 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2020 virüslerin yılı olduğu belli
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Umutcan 1 hf. ( Mesaj Silindi ) alemburda34
    Hem de ikisi de Çin'den çıkma.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    artı 18 videolarin oldugu tek platform titktok, bu sekilde gittigi surece her zaman satar.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) formgonder2055
    +18 içerik yok Tiktokta. Şidet, cinsellik vb. içerikleri anında banlıyorlar. En fazla açık seçik giyinmiş, dans eden tipleri görürsün.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    koçari (ali burak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tiktokun özeti
    https://www.tiktok.com/@berkeeure/video/6903067885107760386?lang=tr

    Bende baya geç farkettim ama zaman öldürmek için güzel bir şey. Saçma maçma insan izlerken kafa dağıtıyor işte.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DoubleDragon 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu TikTok denen şey benim telefona musallat oluyor. Uygulamayı kaldırıyorum. Ekrana ara sıra bildirim gönderiyor. Bildirimi kapatırken yanlışlıkla bildirime dokunursam TikTok kuruluyor. Bela gibi bir şey.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Paetzold 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu vesileyle kralı analım.

    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ssbrutality +71 vedkum +61 ProfXavier +60 investing +43 khytr89 +41 palamutix +38 galaxyg +38 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +27
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3929 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, mobil uygulama ve
    3 etiket daha tiktok app annie Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. ABD Hazine Bakanlığına siber saldırı 1 hf. Bob Odenkirk'in John Wick benzeri yeni filmi Nobody'den ilk fragman 1 hf. ABD’li United Havayolları, karbon emisyonlarını direkt hava yakalama yöntemiyle azaltacak 1 hf. Virgin Galactic’in SpaceShipTwo testi, roket motoru arızası nedeniyle başarısız oldu 1 hf. 126 TL değerinde iki oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Cyberpunk 2077'nin PS4'teki 'berbat' performansı nedeniyle para iadeleri yapılıyor 1 hf. Point and click macera oyunu There Is No Game: Wrong Dimension, 17 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor 1 hf. Microsoft Edge’e renk şeması seçeneği geliyor 1 hf. 8/16 Core i9-11900K 5.3 GHz’e ulaşabiliyor 1 hf. Sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Türkiye'nin toplum hareketliliği değişimi 1 hf. Cyberpunk 2077, AMD’nin SMT teknolojisinden faydalanamıyor: Geçici çözüm 1 hf. Galaxy S21+ ve iPhone 12 Pro Max bir arada görüntülendi [Video] 1 hf. Haftalık Oyun Önerisi 05: Mr. Shifty 1 hf. Logitech MK540 Advanced Klavye Fare Seti | İnceleme 1 hf. iPhone 13 zamanında piyasaya sürülecek 1 hf. Güneş pillerinin verimliliğini %30 oranında artıracak perovskite yapıları geliştirildi 1 hf. Yuvarlak ekranlı akıllı telefonla tanışın 1 hf. Düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen Windows 10X hazır 1 hf. Genetiği değiştirilmiş domatesler Parkinson tedavisi için umut olabilir 1 hf. İsviçre'de dünyanın ilk artırılmış gerçeklik omurga ameliyatı yapıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN 2020'nin en popüler uygulaması TikTok oldu Sonraki Nokia markalı ilk dizüstü bilgisayar ortaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Oppo A15s'nin sızdırılan tanıtım görseli bazı teknik detayları da ortaya koyuyor 1 hf. Honor V40 serisi dört farklı işlemciyle gelebilir 1 hf. 1.39 inç AMOLED ekranıyla Realme Watch S Pro geliyor 1 hf. Steam'den yeni bir rekor: Eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısı 24.7 milyon 1 hf. Açık adres tarihe karışıyor: Adres Kodu geliyor 1 hf. Indiana Jones 5'in çalışmalarına başlandı; Harrison Ford kadroda 1 hf. Asus yeni Intel Xe grafikli ExpertBook B9 modelini tanıttı 1 hf. CD Projekt'in yönetim ekibi, Cyberpunk 2077'nin hatalı çıkmasının sorumluluğunu üstlendi 1 hf. Leica SL2-S içerik üreticilerine ağırlık veriyor 1 hf. Fargo ve Legion'ın yaratıcısından Alien dizisi geliyor 1 hf. Twitter ekran paylaşım uygulaması Squad’ı satın aldı 1 hf. DARPA, Gremlin sürü İHA projesinde dronları havada yakalama testlerine devam ediyor 1 hf. 2020 yılı emisyonlarının azaldığını gösteren bir çevre raporu daha yayınlandı 1 hf. Nintendo Switch'i ABD'de PS5 bile geçemedi 1 hf. Stratejik bulmaca oyunu Not Chess, iOS cihazlar için yayınlandı 1 hf. Addlink 7 GB/s’ye ulaşabilen S95 SSD’sini duyurdu 1 hf. Zotac RTX 3080 Trinity ve RTX 3070 Twin Edge Limited White Edition’ı duyurdu 1 hf. Instagram ve Snapchat'te tweet paylaşma dönemi başlıyor 1 hf. RTX 3070 Mobile’ın Ray Tracing performansı sızdı: RTX 2080 Ti’ın ensesinde Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız