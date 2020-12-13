2020'nin en popüler uygulaması TikTok oldu

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2020 yılında dünyanın en popüler uygulaması kısa video paylaşım platformu TikTok oldu. App Annie tarafından hazırlanan rapor geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en çok indirilen uygulamalarını gözler önüne seriyor.

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TikTok, hem iOS hem de Android'de akıllı telefon kullanıcıları arasında en popüler uygulama haline gelmiş durumda. App Annie, platformun aktif kullanıcı sayısının 2021'de bir milyarı aşacağını tahmin ediyor.

Zoom sıçrama yaptı

İkinci sırada ise sosyal ağ Facebook uygulaması var. İlk beşte Facebook'un sahip olduğu iki uygulama daha var: WhatsApp ve Instagram. Facebook Messenger ise en çok indirilen altıncı uygulama konumunda.

Zoom görüntülü konuşma ve konferans uygulaması dördüncü sırada yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitime geçilmesiyle birlikte popülaritesi hızla arttı. Pandemiden önce Zoom uygulaması sıralamada 219'uncu sıradaydı.

https://www.appannie.com/en/insights/market-data/2020-mobile-recap-how-to-succeed-in-2021/

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