2020 Toyota GR Yaris tanıtıldı: 261 bg güç ve dört tekerlekten çekiş

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Japon üretici Toyota, kompakt sınıftaki temsilcisi Yaris’i adeta küçük bir canavara dönüştüren “GR” dokunuşuyla 2020 Tokyo Otomobil Fuarı’na damga vurdu. Fuarda tanıtılan 2020 Toyota GR Yaris’in üç silindirli motoru 261 beygir güç üretiyor.

Dünyanın en güçlü üç silindirli motoruna sahip olduğu belirtilen 2020 Toyota GR Yaris’in dikkat çekici bir özelliği daha var. O da rakiplerinde bulunmayan dört tekerlekten çekiş sistemi. Yeni nesil Yaris ile birlikte tanıtılan GA-B platformunu GA-C mimarisiyle kombine eden Japon üretici, bu sayede dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni süspansiyon tasarımı ve çift salıncaklı yapı gibi pek çok mekaniğin 2020 Toyota GR Yaris’te kullanılmasını sağlamış.

2020 Toyota GR Yaris’in kaputu altında 1.6 litre (1.618 cc) turbo üç silindirli motor kullanılmış. Söz konusu motor Avrupa versiyonunda 261 beygir güç ve 360 Nm tork üretirken, Japonya’ya özel versiyonda ise 272 beygir güç ve 370 Nm tork üretiyor. Üretilen güç ve tork, 6 ileri manuel şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle tüm tekerleklere aktarılıyor. Söz konusu sistem, pist paketinde yer alan iki Torsen limitli kaydırmalı diferansiyel ile geliştirilebiliyor.

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2020 Toyota GR Yaris, bu kombinasyon sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 5.5 saniyede tamamlıyor. Bu küçük canavarın maksimum hızı ise 230 km/s ile sınırlandırılmış. Söz konusu güç ve torku dizginlemek için ön tarafta 356 mm soğutmalı fren disklerine ve dört pistonlu kaliperlere, arkada ise 297 mm soğutmalı disklere ve iki pistonlu kaliperlere yer verilmiş. 18 inçlik jantları sarmak için de 225/40 Michelin Pilot Sport 4s lastikler kullanılmış.

2020 Toyota GR Yaris’te üç farklı sürüş modu bulunuyor: Normal, Sport ve Track. Tercihe göre aracın sürüş dinamiklerini değiştiren bu modlar, ön ve arka tork dağılımını 60:40, 30:70 ve 50:50 şeklinde ayarlayabiliyor. Ayrıca, gerekli hallerde torkun tamamının ön veya arka aksa aktarılabildiği de Japon üreticinin verdiği bilgiler arasında.

1.280 kilogram ağırlığındaki 2020 Toyota GR Yaris, Motomachi fabrikasının GR modellerine tahsis edilen üretim bandına çıkacak. Aracın fiyatı ve diğer detayların ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.

https://newsroom.toyota.eu/new-toyota-gr-yaris--forged-in-the-heat-of-world-rally-competition-0/

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