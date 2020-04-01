TOGG, Renault’nun pazarlama yöneticisini transfer etti

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Yerli otomobil üreticisi Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yönetici kadrosuna önemli bir ismi kattı. Renault’da Global Pazarlama Direktörü pozisyonundaki Talin Yıldız, TOGG’a transfer oldu.

Talin Yıldız, yurt dışında edindiği bilgi birikimini yerli otomobilin Türkiye ve Avrupa’daki faaliyetlerinde kullanacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre ürün yönetimi, ürün planlama, fiyatlama, pazarlama, satış, marka yönetimi ve iletişimi gibi alanlardan sorumlu olacak. Ayrıca müşteri ilişkileri yönetimi, pazar araştırmaları ve analizi ile müşteri bilgi yönetiminin de başında olacak. Tam Boyutta Gör

Talin Yıldız, 2002 – 2004 yıllarında Michelin’de iletişim ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yapmıştı. 2004 yılında ilk adımını attığı Renault 2020’ye kadar çeşitli pozisyonlarda çalıştı. TOGG’a geçmeden önce Global Pazarlama Yöneticisi olarak görev yapıyordu.

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Eğitim Hayatına baktığımızda lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi bölümünde tamamladığını, sonrasında Paris Üniversitesi ve CEDEP kurumunda eğitim aldığını görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi"

Yerli otomobil fabrikasının tanıtımı ertelendi

TOGG, yerli otomobil fabrikasının tanıtım toplantısını 12 Mart tarihinde Bursa’da yapacaktı. Koronavirüs salgını nedeniyle söz konusu lansman ileri bir tarihe ertelendi.

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