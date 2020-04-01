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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TOGG, Renault’nun pazarlama yöneticisini transfer etti

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Renault'da yaklaşık 16 yıl boyunca yöneticilik yapan Talin Yıldız'ı transfer etti. Talin Yıldız, pazarlama, ürün planlama gibi alanlardan sorumlu olacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli otomobil üreticisi Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yönetici kadrosuna önemli bir ismi kattı. Renault’da Global Pazarlama Direktörü pozisyonundaki Talin Yıldız, TOGG’a transfer oldu.

    Talin Yıldız, yurt dışında edindiği bilgi birikimini yerli otomobilin Türkiye ve Avrupa’daki faaliyetlerinde kullanacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre ürün yönetimi, ürün planlama, fiyatlama, pazarlama, satış, marka yönetimi ve iletişimi gibi alanlardan sorumlu olacak. Ayrıca müşteri ilişkileri yönetimi, pazar araştırmaları ve analizi ile müşteri bilgi yönetiminin de başında olacak.

    TOGG, Renault’nun pazarlama yöneticisini transfer etti
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    Talin Yıldız, 2002 – 2004 yıllarında Michelin’de iletişim ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yapmıştı. 2004 yılında ilk adımını attığı Renault 2020’ye kadar çeşitli pozisyonlarda çalıştı. TOGG’a geçmeden önce Global Pazarlama Yöneticisi olarak görev yapıyordu.

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    Eğitim Hayatına baktığımızda lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi bölümünde tamamladığını, sonrasında Paris Üniversitesi ve CEDEP kurumunda eğitim aldığını görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi"

    Yerli otomobil fabrikasının tanıtımı ertelendi

    TOGG, yerli otomobil fabrikasının tanıtım toplantısını 12 Mart tarihinde Bursa’da yapacaktı. Koronavirüs salgını nedeniyle söz konusu lansman ileri bir tarihe ertelendi.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf. en beğenilen
    henuz hicbir yorum yokken bilgiyi paylasayim;



    togg'un muhendis tayfasinin %90'i kidemli ford ve tofas muhendislerinden olusuyor.



    olur da tum dunyada uretimin durdugu su gunlerde mok atmak isteyen olur diye...



    "togg site:tr.linkedin.com" aramasiyla fazlasina ulasabilirsiniz.
    henuz hicbir yorum yokken bilgiyi paylasayim; togg'un muhendis tayfasinin %90'i kidemli ford ve tofas muhendislerinden olusuyor.
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    1 Yanıt Yanıtla +31
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    eftaldiner (Eftal Diner) 1 hf.
    bi kere yüzümüz gülsün inanıyorum başacağız..
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    race_2007 (yener my) 1 hf.
    Hayırlı olsun, Gayet yerinde olmuş.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    bence görünüşü olsun bataryası olsun inanılmaz güzel çıtması için sabırsızlanıyorum
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    Bay Robot ( tunc) 4 gün
    Adama sorarlar olmayan şeyi nasıl pazarlayayım diye...
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    formgonder2055 (regaip duman) 5 gün
    Üretilsin ya da üretilmesin de üretilmeyecek diye sevinçten dört köşe olanların tam olarak amacı ne? Tabi ki siyaset. Kendi destekledikleri kesim olsa bırak arabayı poşet bile üretseler öve öve bitiremezlerdi.
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    DH Misafiri 6 gün
    üretebilsek bile 2022 de olmayacak çok daha sonraki yıllarda olucak
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    MrT4ngo (Ali Said Aytek) 6 gün
    MİTCİDEN AZ KULLANILMIŞ SUV
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    OverClocK1ng (Tuluğ ) 1 hf.
    Yerli araba üretilmeeee-yeeee-ceeeek...
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    sis651 1 hf.
    Renault, Zoe'si ile Türkiye yollarında tam elektrikli aracı olan ve resmi yolla gelen nadir oto üreticilerinden biri.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf.
    profesyonel kadrolarla çalışmak oldukça yerinde bir karar. Konsept otomobilin daha da gelişitiilmesi veya değiştirilmesi ile üretilecek olan model piyasaya çıktığında inşallah imkanımız olur da alabiliriz.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf.
    Umarım yapılır. Umarım yerli savaş uçağıda yapılır. En çok istediğim 2 şey diyebilirim.
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    5696 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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