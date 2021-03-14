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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 yılında rekor miktarda rüzgâr çiftliği kuran Çin, kömür enerjisinden de vazgeçmiyor

    Dünya'nın karbon salınımında bir numarası olan Çin, 2020 yılında rüzgâr enerjisine rekor yatırım yaptı. Ancak ülke, kömüre olan bağından kurtulabilmiş değil.
    14 Mart 2021, 01:30 (2 gün)
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    2020 yılında rekor miktarda rüzgâr çiftliği kuran Çin, kömür enerjisinden de vazgeçmiyor
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    Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Çin, artan enerji ihtiyacını karşılamak ve 2060 yılı itibariyle net-sıfır emisyonlara ulaşmak kapsamında sürdürülebilir enerjiye yaptığı yatırımlara devam ediyor. Ülke, 2020 yılında rüzgâr enerjisine rekor seviyede yatırım yaptı.

    Geçtiğimiz yıl dünyanın geri kalan ülkelerinde 2019 yılında inşa edilen toplam rüzgâr çiftliklerinden daha fazlasını inşa eden Çin, bu sayede 58 gigawatt kapasitesiye ulaşan rüzgâr çiftliğine sahip oldu. 2020 yılında dünya çapında yaklaşık 100 gigawatt toplam kapasiteye sahip rüzgâr çiftliği inşa edildiği düşünüldüğünde Çin’in bunun 58 gigawatt’ından sorumlu olması bir hayli etkileyici.

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    Ayrıca Bkz. "Rusya ve Çin güçlerini birleştiriyor: Ay'da uzay üssü kuracaklar"

    Ülkedeki üreticilerin 2020 yılında rüzgâr enerjisi sektörüne yüklenmesinin bir nedeni de Çin Hükümetinin içinde bulunduğumuz 2021 yılında bu sektöre olan teşviklerde kesintiye gidecek olmasında yatıyor. Ancak ülkenin yeşil enerjiye yaptığı bu yatırım, kötü şöhrete sahip fosil yakıt sektörünü ihmal ettiği anlamına da gelmiyor.

    2020 yılında rekor miktarda rüzgâr çiftliği kuran Çin, kömür enerjisinden de vazgeçmiyor
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    Rüzgâr enerjisine yapılan yatırımın karşısına dikilen kötü adam ise kömür santralleri. Global Energy Monitor adlı kuruluşun sağladığı verilere göre Çin, 2020 yılında dünyadaki tüm ülkelerin toplamda ulaştığı kömür kapasitesinin üç katından daha fazlasına ulaşmış durumda. Bu da neredeyse her hafta bir kömür santralinin inşası anlamına gelmekte. 2020 yılının ilk yarısında dünya çapında inşası devam eden kömür santrallerinin %90’lık diliminin Çin’de olduğu ve ülkenin, kömürden elde edilen toplam küresel elektriğin yarısına ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor.

    2020 yılında rekor miktarda rüzgâr çiftliği kuran Çin, kömür enerjisinden de vazgeçmiyor
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    Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2020 yılındaki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Çin’in 2030 yılından önce karbon salınımında sınır noktasına ulaşıp, sonrasında kademeli bir şekilde salınımı azaltarak, 2060 yılında karbon nötr olmayı planladığını belirtmişti.



    https://electrek.co/2021/03/12/egeb-china-leads-the-world-in-wind-and-coal/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen mokoko_TR
    Sizin tayfa sanırım bu sefer Çin eksenine dönüyor. Rus uçak mesajın ile arasında 2 saat var. be ne hız?
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çare nükleer
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    B berkandinçay 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    rüzgar çiftliği bir hikaye. pervane dönecek ve 58 GW elektrik üretecek? o dev pervaneyi karşısına 1000 jet motoru koyup üflesen döndüremezsin. pervane içindeki motorla dönüyor, motor da elektriği yüksekteki atmosferik elektriği çekerek alıyor. atmosferik elektrik diye birşey var, birçok kişi bilmiyor yeni öğreniyor.
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    E ethan 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Salınım değil SALIM
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    temiz enerji ileriye dönük bir yatırımdır bu gün başlayan 10 sene 20 sene sonra rahat edecek. sonuçta petrolün kömürün ana enerji olma süreci yüzlerce yılda oldu . ne kadar erken bırakırsak kirli enerjiyi hem havamız sağlımız hem cebimiz düzelir. fakat herşeyden önce bu hızlı nüfus artışını durdurmamız yoksa dünya yok olacak
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    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Istanbulu da çöpten enerjiye falan mi gecirseler..
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çare nükleer
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    mokoko_TR 1 gün ( Mesaj Silindi ) akilsizadam
    çare sarıgül :d
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kürüsel ısınmayı filan sırada gelişmekte olan Çin, Hindistan ve en son Afrika filan varken durdurmamız çok zor.



    Doğal olarak siz gelişirken dünyayı kullandınız biz gelişemeyeceğiz mi ucuza diyorlar.
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    mokoko_TR 1 gün ( Mesaj Silindi )
    kömürü ve kurulu düzeni varsa neden vazgeçsin ?
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    Sizin tayfa sanırım bu sefer Çin eksenine dönüyor. Rus uçak mesajın ile arasında 2 saat var. be ne hız?
    1 Yanıt Yanıtla +14
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