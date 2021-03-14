2020 yılında rekor miktarda rüzgâr çiftliği kuran Çin, kömür enerjisinden de vazgeçmiyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Çin, artan enerji ihtiyacını karşılamak ve 2060 yılı itibariyle net-sıfır emisyonlara ulaşmak kapsamında sürdürülebilir enerjiye yaptığı yatırımlara devam ediyor. Ülke, 2020 yılında rüzgâr enerjisine rekor seviyede yatırım yaptı.

Geçtiğimiz yıl dünyanın geri kalan ülkelerinde 2019 yılında inşa edilen toplam rüzgâr çiftliklerinden daha fazlasını inşa eden Çin, bu sayede 58 gigawatt kapasitesiye ulaşan rüzgâr çiftliğine sahip oldu. 2020 yılında dünya çapında yaklaşık 100 gigawatt toplam kapasiteye sahip rüzgâr çiftliği inşa edildiği düşünüldüğünde Çin’in bunun 58 gigawatt’ından sorumlu olması bir hayli etkileyici.

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Ülkedeki üreticilerin 2020 yılında rüzgâr enerjisi sektörüne yüklenmesinin bir nedeni de Çin Hükümetinin içinde bulunduğumuz 2021 yılında bu sektöre olan teşviklerde kesintiye gidecek olmasında yatıyor. Ancak ülkenin yeşil enerjiye yaptığı bu yatırım, kötü şöhrete sahip fosil yakıt sektörünü ihmal ettiği anlamına da gelmiyor.

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Rüzgâr enerjisine yapılan yatırımın karşısına dikilen kötü adam ise kömür santralleri. Global Energy Monitor adlı kuruluşun sağladığı verilere göre Çin, 2020 yılında dünyadaki tüm ülkelerin toplamda ulaştığı kömür kapasitesinin üç katından daha fazlasına ulaşmış durumda. Bu da neredeyse her hafta bir kömür santralinin inşası anlamına gelmekte. 2020 yılının ilk yarısında dünya çapında inşası devam eden kömür santrallerinin %90’lık diliminin Çin’de olduğu ve ülkenin, kömürden elde edilen toplam küresel elektriğin yarısına ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor.

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2020 yılındaki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Çin’in 2030 yılından önce karbon salınımında sınır noktasına ulaşıp, sonrasında kademeli bir şekilde salınımı azaltarak, 2060 yılında karbon nötr olmayı planladığını belirtmişti.

https://electrek.co/2021/03/12/egeb-china-leads-the-world-in-wind-and-coal/

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