Rusya ve Çin güçlerini birleştiriyor: Ay'da uzay üssü kuracaklar

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Uzayın iki devi Rusya ve Çin, ABD'nin Artemis programına rakip olabilecek dev bir Ay projesi için karşılıklı anlaşmaya vardı. İki ülkenin uzay ajansları Roskosmos ve Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından yapılan ortak resmi açıklamaya göre, Ay yüzeyinde Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (UAAİ) isimli bir uzay üssü kurmak için hazırlıklar başlamış durumda.

Ay'ın güney kutbunda kurulacak

UAAİ'nin 2030'lu yıllarda tamamlanması bekleniyor. Bunun öncesinde 2020'li yıllarda hem Rusya hem de Çin, Ay yüzeyinde birden fazla insansız görev düzenleyecek. Her iki uzay ajansı da 2020'li yılların ortası gibi tamamlanmak üzere üçer adet Ay misyonu açıklamış durumda. Bu insansız görevler UAAİ'nin temelini oluşturacak.

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Çin'in açıklanan planları arasında Chang'e 6, Chang'e 7 ve Chang'e 8 görevleri yer alıyor. Chang'e 6 görevinde Ay'ın güney kutbundan örnek maddeler toplayıp Dünya'ya getirme hedefi var. 2023-2024 için planlanan Chang'e 7'de ise birden fazla uzay aracı aynı anda Ay'ın güney kutbuna indirilecek. Son olarak Chang'e 8'de ise Ay yüzeyinde 3 boyutlu yazıcı teknolojilerinin test edilmesi bekleniyor.

Rusya ise Luna 25, Luna 26 ve Luna 27 isimli yeni Ay misyonlarını 2020'li yıllarda tamamlamayı planlıyor. Her üç görevde de Ay yüzeyine uzay araçları indirme hedefi var.

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UAAİ'nin Ay'ın güney kutbunda kurulması bekleniyor. Güney kutbu, yoğun bir şekilde su buzulları içermesi nedeniyle insanlı Ay misyonları için son zamanlarda epey popüler bir konum haline gelmişti. Amerikan uzay ajansı NASA'nın da 2020'li yıllarda güney kutbuna astronot indirme hedefi var.

Çin'in Dünya yörüngesindeki istasyonu yakında tamamlanıyor

UAAİ öncesinde Çin şu anda ayrıca Dünya yörüngesinde bir uzay istasyonu inşaa etmeye hazırlanıyor. Tiangong 3 isimli istasyonunun ilk ve en büyük parçası önümüzdeki Nisan ayında uzaya fırlatılacak. 2022'de ise istasyonun yapımının tamamlanması ve taykonot ağırlamaya başlaması bekleniyor. Çin, Tiangong-3 istasyonunda taykonotlarına UAAİ öncesinde uzay deneyimi kazandırmak istiyor.

Çin ve Rusya UAAİ projesi için ayrıca uluslararası ortaklıklara açık olduklarını belirtti. Türkiye'nin de istemesi durumunda UAAİ'ye katılabilme olasılığı var. Bu tarafta örneğin ABD'nin Artemis projesinde de benzer bir şekilde Kanada, Japonya, Avrupa, İngiltere ve BAE ile ortaklıklar imzalanmıştı. Çin ve Rusya da bu tarafta kendilerine yakın olan partner ülkelerle ortaklık yapacak gibi görünüyor.

https://spacenews.com/china-russia-enter-mou-on-international-lunar-research-station/

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