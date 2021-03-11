Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya ve Çin güçlerini birleştiriyor: Ay'da uzay üssü kuracaklar

    ABD'nin Artemis programına Çin ve Rusya'dan rakip geldi. İki ülkenin uzay ajanları, Ay'da dev bir uzay üssü kurmak için resmi anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
    11 Mart 2021, 00:08 (Güncellendi, 3 sa.)
    303
    2
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Rusya ve Çin güçlerini birleştiriyor: Ay'da uzay üssü kuracaklar
    Tam Boyutta Gör

    Uzayın iki devi Rusya ve Çin, ABD'nin Artemis programına rakip olabilecek dev bir Ay projesi için karşılıklı anlaşmaya vardı. İki ülkenin uzay ajansları Roskosmos ve Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından yapılan ortak resmi açıklamaya göre, Ay yüzeyinde Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (UAAİ) isimli bir uzay üssü kurmak için hazırlıklar başlamış durumda.

    Ay'ın güney kutbunda kurulacak

    UAAİ'nin 2030'lu yıllarda tamamlanması bekleniyor. Bunun öncesinde 2020'li yıllarda hem Rusya hem de Çin, Ay yüzeyinde birden fazla insansız görev düzenleyecek. Her iki uzay ajansı da 2020'li yılların ortası gibi tamamlanmak üzere üçer adet Ay misyonu açıklamış durumda. Bu insansız görevler UAAİ'nin temelini oluşturacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Çin, Ay'dan getirdiği toprağı ilk kez sergiledi

    Çin'in açıklanan planları arasında Chang'e 6, Chang'e 7 ve Chang'e 8 görevleri yer alıyor. Chang'e 6 görevinde Ay'ın güney kutbundan örnek maddeler toplayıp Dünya'ya getirme hedefi var. 2023-2024 için planlanan Chang'e 7'de ise birden fazla uzay aracı aynı anda Ay'ın güney kutbuna indirilecek. Son olarak Chang'e 8'de ise Ay yüzeyinde 3 boyutlu yazıcı teknolojilerinin test edilmesi bekleniyor.

    Rusya ise Luna 25, Luna 26 ve Luna 27 isimli yeni Ay misyonlarını 2020'li yıllarda tamamlamayı planlıyor. Her üç görevde de Ay yüzeyine uzay araçları indirme hedefi var.

    Rusya ve Çin güçlerini birleştiriyor: Ay'da uzay üssü kuracaklar
    Tam Boyutta Gör

    UAAİ'nin Ay'ın güney kutbunda kurulması bekleniyor. Güney kutbu, yoğun bir şekilde su buzulları içermesi nedeniyle insanlı Ay misyonları için son zamanlarda epey popüler bir konum haline gelmişti. Amerikan uzay ajansı NASA'nın da 2020'li yıllarda güney kutbuna astronot indirme hedefi var.

    Çin'in Dünya yörüngesindeki istasyonu yakında tamamlanıyor

    UAAİ öncesinde Çin şu anda ayrıca Dünya yörüngesinde bir uzay istasyonu inşaa etmeye hazırlanıyor. Tiangong 3 isimli istasyonunun ilk ve en büyük parçası önümüzdeki Nisan ayında uzaya fırlatılacak. 2022'de ise istasyonun yapımının tamamlanması ve taykonot ağırlamaya başlaması bekleniyor. Çin, Tiangong-3 istasyonunda taykonotlarına UAAİ öncesinde uzay deneyimi kazandırmak istiyor.

    Çin ve Rusya UAAİ projesi için ayrıca uluslararası ortaklıklara açık olduklarını belirtti. Türkiye'nin de istemesi durumunda UAAİ'ye katılabilme olasılığı var. Bu tarafta örneğin ABD'nin Artemis projesinde de benzer bir şekilde Kanada, Japonya, Avrupa, İngiltere ve BAE ile ortaklıklar imzalanmıştı. Çin ve Rusya da bu tarafta kendilerine yakın olan partner ülkelerle ortaklık yapacak gibi görünüyor.



    https://spacenews.com/china-russia-enter-mou-on-international-lunar-research-station/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi

    TheJudgé 2 saat önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Naughty Dog 'multiplayer odaklı' yeni bir PS5 oyunu hazırlıyor olabilir
    6 sa.
    PS Store'da yeni kampanya başladı: İşte dikkat çeken indirimler
    9 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. "Akkuyu tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak" 3 sa. Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Rusya ve Çin güçlerini birleştiriyor: Ay'da uzay üssü kuracaklar Sonraki Görmeden araba sürdüğünüz oyun Blind Drive, mobil cihazlar için yayınlandı 4 sa. Twitch'e reklam satışları için yayıncı puanlama sistemi gelebilir 4 sa. Oyun şirketi Atari'den kripto para kumarhanesi geliyor 5 sa. Google, Chrome OS'un 10. yılını birçok yeni özellik ve iyileştirmelerle kutluyor! 5 sa. Netflix'in Idris Elba başrollü Western temalı filmi Concrete Cowboy'ın yayın tarihi açıklandı 6 sa. Şık tasarım ve performans bir arada - Casper Nirvana X500! 6 sa. Naughty Dog 'multiplayer odaklı' yeni bir PS5 oyunu hazırlıyor olabilir 6 sa. Arcade spor oyunu Ultimate Rivals: The Court, Apple Arcade için duyuruldu 7 sa. Önümüzdeki hafta tanıtılacak Toyota X Prologue'dan ilk teaser geldi 7 sa. Koronavirüs aşısı üreten firmalar ne kadar kazanacak? 8 sa. Disney+'ta yayınlanacak olan Percy Jackson dizisinden ilk detaylar paylaşıldı 8 sa. AirPods 3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı 9 sa. Nvidia zorda: RTX 3060 kazım sınırlamasını Çinli madenciler aştı 9 sa. PS Store'da yeni kampanya başladı: İşte dikkat çeken indirimler 9 sa. Apple’dan Almanya’ya 1 milyar dolarlık yatırım 10 sa. BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk görseller paylaşıldı 10 sa. Netspeed ile Netflix Anlaştı Sunucular Türkiye’ye Geldi 10 sa. 150 bin güvenlik kamerası hacklendi: Tesla ve Cloudflare'ın görüntüleri açığa çıktı 10 sa. Mac Pro 2022 modeli 64 çekirdekli ARM işlemcisi ile gelebilir 11 sa. Yeni Hyundai Kona N'in gövde tasarımı ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız