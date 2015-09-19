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2020 yılında sunucuların yüzde 25'inde 64-bitlik ARM işlemciler olacak

3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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2020 yılında sunucuların yüzde 25'inde 64-bitlik ARM işlemciler olacak

Yıllardır ARM mimarisinin sunucu tarafında alternatif bir çözüm oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bugüne kadar pilot uygulama anlamında bazı sunucu işlemcilerinde kendisine yer bulan ARM mimarisi ilerleyen yıllarda vites artıracak. 

ARM başkan yardımcısı Pete Hutton, 2020 yılına kadar 20 milyar dolarlık sunucu pazarında yüzde 25 civarında bir pay elde etmek istediklerini belirtti. Daha önce ARM bu hedefi yüzde 20 olarak açıklamıştı. Yeni üreticilerle yapılan görüşmeler sonrasında beklentiler yükseldi. 

Bu yıl Advanced Micro Devices, Applied Micro, Cavium, Marvell Technology Group, Texas Instruments ve Annapurna Labs şirketleri ile ortaklıklar kuran ARM, ilk ticari ürünlerin piyasaya çıkmasını bekliyor. Gelecek yıl ise 4 yeni şirket daha bu listeye katılacak ve sunucu tarafında ARM geniş bir destek bulmuş olacak. 

ARM'ın üzerinde çalıştığı işlemciler ARMv8 mimarisini temel alıyor ve haliyle 64-bitlik olacak. 8-48 arasında değişen çekirdeklere sahip olan işlemciler depolama sunucuları, web sunucuları, büyük veri sunucuları ve bulut altyapısı sunucularını hedefliyor. 

ARM yıllardır mobil pazarda iyi bir şekilde sürdürdüğü yüksek performans ve düşük enerji tüketimi kombinasyonunu sunucu pazarına da taşımak ve en azından giriş seviyesi ve orta seviye segmentte başarılı olmak istiyor. Üst seviyede Intel Xeon gibi yüksek güç sunan rakiplerine karşı ise gelecek yıllarda bazı hamleler olabilir. 

ARM bu bakımdan sunuculara yönelik olarak Ares ve Prometheus adında iki yeni çekirdeğin duyurusunu yaptı. Yüksek performans odaklı bu çekirdekler gelecek yıllarda kullanıma sunulacak. ARM sadece Xeon E5 değil Xeon E7 platformları ile de rekabet etmek niyetinde. 

ARM sunuculara özel çözümler de hazırlıyor. Özelleştirilmiş fiziksel bloklar, mikroişlemci çekirdekleri ve bağlantılı teknolojiler sunuculara yönelik yongasetlerinde kullanılacak. ARM ilk etapta 16nm/14nm süreci ile üretime başlayacakken sonrasında 10nm ve 7nm FinFET süreçlerine kadar ilerleyecek. 

Piyasada şimdilik Ubuntu Server Linux sunucu platformu ARMv8-A mimarisine destek veriyor. Bu bakımdan yaygın kullanım önünde önemli bir engel mevcut. Gelecekte uyumlu işletim sistemlerinin ve uygulamaların artırılması için çalışmalar yapılıyor.  

http://www.kitguru.net/components/cpu/anton-shilov/arm-ups-server-expectations-armv8-to-be-in-25-of-servers-by-2020/ Yorum Yaz
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umut_baris 2 yıl
Raspberry Pi gibi kartlara da sunucu diyebildikleri için, pazarı ele geçirecek falan filan...


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sis651 2 yıl
Intel Xeon'a rakip olma hevesi şimdilik komik geliyor ama 2020'ye kadar olabilir. Şuanki Xeon'lara rakip olurlar falan. :)

Şaka maka ARM mimarisini sunucu alanına sokuyor yavaş yavaş adamlar. Direk Xeon alternatifi olarak olmasa da benzer bir performans gösterebilecek 48 çekirdekli vs. ARM işlemcileri çıkarılıyor piyasaya. Yalnız bunların da güç tüketim değerleri oldukça yüksek olabiliyor. Daha az çekirdekli yeterli iş yapabilecek 15 vat seviyesi güç tüketen işlemciler vs. de var ki veri merkezlerinde bunları ucuza kiralamak ya da satın almak mümkün olursa sanal sunucu hizmetleri yerine böyle bir sunucu almak düşünülebilir. Tabi günümüz dünyasında her şey fiyat...
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kadirirdem 3 yıl
bekliyoruz güzel gelişme.....
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Mianfei 3 yıl
Yov bu nedir yov millet kandiriysiiz
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Rubisco 3 yıl
2013'de de notebook pazarını ele geçiriyorlardı.
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