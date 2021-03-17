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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    EPDK'dan akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı

    Yüksek fiyatlar nedeniyle 15 gün önce şirketleri uyaran EPDK, herhangi bir değişiklik olmamasının ardından akaryakıtta tavan fiyat uygulamasını devreye aldı. İşte detaylar:
    17 Mart 2021, 12:45 (8 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    EPDK'dan akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıtta tavan fiyat kararı aldı. Türkiye'nin tüm illerinde akaryakıt satışlarında uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek. Tavan fiyat uygulaması 2 ay sürecek.

    3 il için tavan fiyat şöyle belirlendi:

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    İl Benzin Türleri (TL/lt) Motorin Türleri (TL/lt)
    Ankara 7,13 6,49
    İstanbul - Anadolu 7,08 6,44
    İstanbul - Avrupa 7,07 6,43
    İzmir 7,16 6,52

    Alınan karara göre şirketler bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda kesinlikle satış yapamayacak. Yaptığının tespiti halinde EPDK tarafından hakkında soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen, elektrikli otomobiller için pil maliyetini yarıya indirmeyi hedefliyor"

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Bugün Kurulumuz olağanüstü toplanarak hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için tavan fiyat uygulaması kararı aldı. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak” şeklinde konuştu.

    Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar; EPDK’nın resmi internet sitesinden yayınlanacak. EPDK daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Mütercim Bey (F. Öz) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Asıl tavan fiyatı, uygulanabilecek vergi oranlarına getirmek lazım. Maşallah 2023'te %500 üzeri vergi de göreceğiz.
    Yanıtla +20
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    E emookan (Emre OKAN) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Esnafın kar marjını gasp edeceklerine %70 civarlarında olan vergiyi indirsinler. Bu millet ne zaman uyanacak???
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    krkmz1666 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ucuz satan yerler ne kadara satacak fiyat değişecek mi bakalım
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    C Cnrps 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kötünün iyisi..20 kuruş 20 kuruştur..
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    M Mhmmd.239 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Alınan vergi oranlarının fazla olduğu aşikar bunda hem fikiriz lakin şunuda söyleyeyim marka kar marjı da iyi neden? Diyeceksiniz LUKOIL OPET Petrol Ofisi Shell BP gibi firmalar kobilere dernek vakıf sivil toplum kuruluşu odalara %4 den %7 ye kadar inidirmli satabiliyor lar yabi 7.30/40 olan bir benzin 6.98/7.05 arası bir fiyata alınabiliyor ben şahsen alıyorum bize zararına satamayan firma anlaşması olmayan halka çok çok daha yüksek karına satış yapıyordur emin olun 😉 karar için tebrik ederim özellikle uzak yerlerde benzin 7.50 ler kadar cıkmıştı resmi olarak 😎
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her hangi bir şey de tavan fiyat varsa, direk fiyatı o demektir bizim memlekette :(
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    E emookan (Emre OKAN) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Esnafın kar marjını gasp edeceklerine %70 civarlarında olan vergiyi indirsinler. Bu millet ne zaman uyanacak???
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) emookan
    Bu da ayrı dünyaların kafasını yaşıyor.
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    anilk91 (ANIL KARA) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zam yaptık demiyolar da tüketici dostu gibi göründüklerinis anıp tavan fiyat belirliyorlar 🤣🤣 halk da salaktı zaten düşükten satanlara zam imkanı sunduklarını anlamadı.
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    deniz_sea (Deniz ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bundan ucuza satanlar da bu fiyata çıkar artık....
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne muhteşem bir hizmet biz millet olarak böyle hizmetlere alışık değiliz...
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    Mütercim Bey (F. Öz) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Asıl tavan fiyatı, uygulanabilecek vergi oranlarına getirmek lazım. Maşallah 2023'te %500 üzeri vergi de göreceğiz.
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