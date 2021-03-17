EPDK'dan akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıtta tavan fiyat kararı aldı. Türkiye'nin tüm illerinde akaryakıt satışlarında uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek. Tavan fiyat uygulaması 2 ay sürecek.

3 il için tavan fiyat şöyle belirlendi:

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İl Benzin Türleri (TL/lt) Motorin Türleri (TL/lt) Ankara 7,13 6,49 İstanbul - Anadolu 7,08 6,44 İstanbul - Avrupa 7,07 6,43 İzmir 7,16 6,52

Alınan karara göre şirketler bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda kesinlikle satış yapamayacak. Yaptığının tespiti halinde EPDK tarafından hakkında soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Bugün Kurulumuz olağanüstü toplanarak hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için tavan fiyat uygulaması kararı aldı. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak” şeklinde konuştu.

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar; EPDK’nın resmi internet sitesinden yayınlanacak. EPDK daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.

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