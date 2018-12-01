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BMW M340i xDrive tanıtıldı

BMW, M3 modelinden önce M340i xDrive ile piyasayı biraz kızıştırmak istiyor. Genel olarak elden geçirilip yenilenen araç, 2019'un yaz aylarında satışa sunulacak.
5 ay
7,1b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Yiğit Erdinç
Editör
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Yeni BMW M3’ün çıkışından önce ürün gamını genişletmek isteyen BMW, yeni BMW M340i’yi tanıttı. Araca dışarıdan bakıldığında ana hatların korunduğunu ancak daha agresifleştirildiğini farkediyoruz. Ön tarafta ızgara tasarımı ve tampon değiştirilmiş, arka tarafta tampon ve egzozlar değiştirilmiş ve bir de spoiler eklenmiş. İç tarafta ise Sensatec deri ve Alcantara ile kaplanan döşemeler, spor koltuklar ve M Sport direksiyon aracı normal 3 Serisi’nden ayıran farklardan. Ayrıca standart olarak gelen 18 inç spor jantları opsiyonel olarak 19 inçlik spor jantlarla değiştirmek de mümkün. Ufak dokunuşlarla aracı daha sportif ve agresif hale getiren BMW, asıl değişikleri ise kaputun altında yapmış.

 
3.0 litre altı silindir motorun turboşarjları elden geçirilmiş ve yakıt enjektörleri daha yüksek basınçlılarıyla değiştirilmiş. Bu değişiklikler motorun 369 beygir ve 500 Nm tork üretebilmesine yol açmış. Motorun ürettiği gücü 8 ileri şanzıman ve xDrive çekiş sistemiyle yere aktaran araç ayrıca kilitlenebilir arka diferansiyele de sahip. M Sport yaylarla sertleştirilen süspansiyon, normal 3 Serisi’ne kıyasla yere 10 milimetre daha yakın. Ayrıca frenleme sistemi de elden geçirilmiş ve ön tarafta 348 mm’lik, arka tarafta 345mm’lik disklerle değiştirilmiş.
Ülkemize ne zaman geleceği bilinmeyen M340i’nin İngiltere satış fiyatı  £49,000 civarında.

https://www.autoexpress.co.uk/bmw/3-series/105223/new-369bhp-bmw-m340i-xdrive-unleashed-at-the-la-motor-show Yorum Yaz
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eas722 5 ay en beğenilen
İyi de bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak hocam?
1 Yanıt Yanıtla +28
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Muqarnas 5 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ön tampon yordu beni
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Ekrem71.5 5 ay eas722
şimdi yapacak haber yok. haber yapmasa mesut işten kovacak napsın adam şimdi sen söyle.
Yanıtla +10
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certac 5 ay
Maalesef toplumda bir lümpenleşme var ve ilerliyor.Alkollü-alkolsüz mekanlar birbirine o kadar benzedi ki:)
Sadece birinde duble rakı 30 diğerinde duble çay 30 tl:)
Burada hangi kesim daha çok sömürülüyor derseniz hesabını kendiniz yapabilirsiniz.
Çünkü yeni muhafazakar zengin tabaka(siz bunu maalesef söyleyemediğiniz için ben direkt söylüyorum) alkol kullanan,beyaz yakalı TÜRK tabiri edilen
zümreyi yereceğim derken işin içine s...p ,eş...e su kaçırdığı için Hokka mokka gibi saçma sapan mekanların tuzağına düştü.
Arkadaş çay nasıl 30,kahve 40tl ye içilir gidin görün?
Şahsen ben rakıyı tercih ederim hem milli,hem de vergi olarak üst bareme girdiği için:malum rakı USA 'den ithalat yolu ile ve 2500cc üzerinde oldugundan %145 vergi ödüyorum ya ondan dedim.Dolaylı olarak devlet kasasına ben içince daha faydalı olmuş oluyorum.Çünkü çay Rize'den ama olsun.Orada ne kdv ne de ötv ödemiyorlar.Onun için RAKI için devlet kazansın,millet kazansın,bu oyuna dur diyin...
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lutufi123 5 ay
Kilitlenebilir arka dif
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talharo123 5 ay
Ben en cok suna seviniyorum. Artik bu arabalari sadece dogru tabakadaki insanlar alabilecek. Koyde babasindan kalma tarlayi satip araba alayim kafasindakiler degil. Eskisi gibi,hakedenler binecek. Sonradan gurmeler degil :)
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yasin90 5 ay talharo123
Ne kadar acı yaa zihniyete bakın...
Bir teneke parçasına binmek herkesin hakkıdır, soylu olmasına gerek yok
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Jeanne dArc 5 ay talharo123
Nasıl saçma bir yorum bu ya? Kendini nerede görüyorsun çok merak ettim
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mavizaman 5 ay
bmw bmwdir.
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Mr. Jingles 5 ay
Düşünsenize avro 1.5 lira ve vergi de sadece KDV'den ibaret. Bu arabayı 87.000 liraya alabiliyoruz. İşte ekonomimiz yüksek döviz kuru ve yüksek vergi'ler ile Clio denen modeli bile 100.000'e çıkarttı.
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zotacing 5 ay
Türkiye fiyatı 3 litre hacimden dolayı 800.000TL civarı olacağı için %100 Borusan listesine eklemez, özel sipariş veya grey market gelir en fazla 1-2 tane.
İngiltere'de ki sıfır fiyatına Türkiye'de sıfır km en boş paket Egea bile alınmıyor sözde ÖTV indirimiyle.
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redbul_540 5 ay

Bizle alakası yok.Konu kilit.
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ProfXavier 5 ay
Fiyat çok yüksek gelirse ki gelecek! Golf R, S3, A45 AMG ile yine baş edemeyecek...
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Emre.isikgoz 5 ay
Kara şimşek??
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cabriyo 5 ay
milletvekilleri skoda superb e binsin içi geniş. kriz ortamında bu vergilerle s320den insinler. biz %200 araba vergisini siz s320 ye binesiniz diye ödemiyoruz. s320 ye binin diye oy vermedik. tekrar yazıyorum.
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