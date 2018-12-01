BMW M340i xDrive tanıtıldı

Yeni BMW M3’ün çıkışından önce ürün gamını genişletmek isteyen BMW, yeni BMW M340i’yi tanıttı. Araca dışarıdan bakıldığında ana hatların korunduğunu ancak daha agresifleştirildiğini farkediyoruz. Ön tarafta ızgara tasarımı ve tampon değiştirilmiş, arka tarafta tampon ve egzozlar değiştirilmiş ve bir de spoiler eklenmiş. İç tarafta ise Sensatec deri ve Alcantara ile kaplanan döşemeler, spor koltuklar ve M Sport direksiyon aracı normal 3 Serisi’nden ayıran farklardan. Ayrıca standart olarak gelen 18 inç spor jantları opsiyonel olarak 19 inçlik spor jantlarla değiştirmek de mümkün. Ufak dokunuşlarla aracı daha sportif ve agresif hale getiren BMW, asıl değişikleri ise kaputun altında yapmış.

3.0 litre altı silindir motorun turboşarjları elden geçirilmiş ve yakıt enjektörleri daha yüksek basınçlılarıyla değiştirilmiş. Bu değişiklikler motorun 369 beygir ve 500 Nm tork üretebilmesine yol açmış. Motorun ürettiği gücü 8 ileri şanzıman ve xDrive çekiş sistemiyle yere aktaran araç ayrıca kilitlenebilir arka diferansiyele de sahip. M Sport yaylarla sertleştirilen süspansiyon, normal 3 Serisi’ne kıyasla yere 10 milimetre daha yakın. Ayrıca frenleme sistemi de elden geçirilmiş ve ön tarafta 348 mm’lik, arka tarafta 345mm’lik disklerle değiştirilmiş.

Ülkemize ne zaman geleceği bilinmeyen M340i’nin İngiltere satış fiyatı £49,000 civarında.

https://www.autoexpress.co.uk/bmw/3-series/105223/new-369bhp-bmw-m340i-xdrive-unleashed-at-the-la-motor-show