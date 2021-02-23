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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Mercedes-Benz C-Serisi tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

    Sahip olduğu tasarımı ve özellikleriyle adeta küçük S-Serisi olarak nitelendirebileceğimiz yeni nesil Mercedes-Benz C-Serisi üzerindeki örtü bugün kaldırıldı. İşte detaylar:
    23 Şubat 2021, 17:30 (22 dk.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Mercedes-Benz C-Serisi tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
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    Kısa süre önce ipucu görselini paylaştığımız 2021 Mercedes-Benz C-Serisi bugün resmi olarak tanıtıldı. Alman markanın en değerli modellerinden biri olan C-Serisi yeni nesliyle karşınızda.

    Yapılan açıklamaya göre tüm 2021 Mercedes-Benz C-Serisi modellerde elektrik desteğine sahip dört silindirli üniteler bulunuyor. Yeni C-Serisi bu sayede Mercedes-Benz'in tüm versiyonları elektriklendirilmiş ilk model serisi olma özelliği taşıyor.

    2021 Mercedes-Benz C-Serisi her açıdan selefine kıyasla daha büyük bir araç olmuş. 468 cm uzunluğa ve 186 cm genişliğe sahip olan modelin uzunluğunda 6.35 cm, genişliğinde ise 1 cm artış yaşanmış. Yeni C-Serisi'nde azalan tek değer yükseklik olmuş. Bu noktada 1 cm'lik bir düşüş söz konusu.

    Yeni nesil C-Serisi'nin büyüyen ölçüleri sayesinde aks mesafesinde 2.54 cm'lik artış yaşanırken, arka koltuklarda oturan yolcuların bacak mesafesi de 2 cm kadar iyileştirilmiş. Bunun yanı sıra arkadaki baş mesafesi de 1.5 cm artmış. Yapılan açıklamaya göre bagaj hacmindeyse herhangi bir değişim yaşanmamış.

    2021 Mercedes-Benz C-Serisi tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
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    Yeni C-Serisi motor seçenekleri

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2021 Mercedes-Benz C-Serisi'nin motor gamında tamamı elektrik destekli seçenekler bulunuyor. Bunlardan üç tanesi benzinli, üç tanesi dizel ve bir tanesi de PHEV yani şarj edilebilir hibrit olarak karşımıza çıkıyor. Benzinli tarafın giriş seviyesinde 170 beygir ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre turbo üniteye sahip C 180 bulunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı 231 km/s olarak açıklandı.

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    Devamında C 200 ve C 200 4MATIC versiyonları karşımıza çıkıyor ki burada da 204 beygir ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre turbo ünite söz konusu. 0-100 km/s hızlanmasını sırasıyla 7.5 ve 7.1 saniyede tamamlayan bu versiyonların maksimum hızı da sırasıyla 240 km/s ve 241 km/s olarak açıklandı. C 300 ve C 300 4MATIC'te ise 258 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre turbo ünite mevcut. 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlayan modellerin maksimum hızı 250 km/s.

    2021 Mercedes-Benz C-Serisi'nin dizel tarafındaysa C 220 d ve C 300 d modelleri karşımıza çıkıyor. C 220 d modelinde 200 beygir ve 440 Nm tork üreten 2.0 litre ünite mevcut. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı 245 km/s. 265 beygir ve 550 Nm tork üreten 2.0 litre motora sahip C 300 d modelinde ise bu değerler sırasıyla 5.7 saniye ve 250 km/s. Bu arada tüm motorlarda 9 ileri otomatik şanzıman standart. EQ Boost elektrik desteği de modellere 15 kW güç ve 200 Nm tork desteği sağlıyor.

    2021 Mercedes-Benz C-Serisi tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
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    Yeni nesil C-Serisi'ndeki PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon olan C 300e ise toplamda 313 beygir güç ve 550 Nm tork sunuyor. 25,4 kWh'lık bataryaya sahip model saf elektrik sürüş modunda 100 kilometre gibi etkileyici bir menzile sahip. Otomobil, tek pedal sürüşe de imkan veren saf elektrikli sürüş modunda maksimum 140 km/s sürat yapabiliyor. Öte yandan ilerleyen süreçte dizel motora sahip PHEV modellerin de geleceği açıklandı.

    Hem içeride hem de dışarıda yeni tasarım diliyle karşımıza çıkan 2021 Mercedes-Benz C-Serisi'nde High Performance LED farlar standart olarak geliyor. S-Serisi'nde de karşımıza çıkan Digital Light teknolojisiyse opsiyon listesinde. Yeni C-Serisi'nin jant seçenekleriyse 17 ila 19 inç arasında değişiyor. Yeni C-Serisi'nin arka bölümünde de markanın diğer yeni modellerine benzeyen bir tasarım anlayışı söz konusu.

    Yeni C-Serisi'ni iç mekanından yola çıkarak küçük S-Serisi olarak adlandırabiliriz. Yeni direksiyon simidinin hemen arkasında standart olarak 10,25 inç, opsiyon olarak da 12,3 inç boyutunda tercih edilebilen dijital gösterge ekranı bulunuyor. Yerleşimiyle S-Serisi'ne atıfta bulunan multimedya ekranı ise 9,5 inç veya 11,9 inç boyutunda tercih edilebiliyor. İkinci nesil Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) ile gelen yeni C-Serisi'nde ayrıca yaklaşık 23 x 8 cm boyutlarında renkli head-up display ve OTA güncelleme desteği de bulunuyor.

    Arka tekerlekleri 2,5 dereceye kadar açılandıran 'arka aks yönlendirme sistemi'ne de sahip olan 2021 Mercedes-Benz C-Serisi bu yıl içerisinde satışa sunulacak. 



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 3 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    haberelectro 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok can yakacak. Başka bir çağda rakiplere göre
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Nedense beğenmedim. Daha önceki model daha güzeldi bence
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    yc#1 (Yavuz Can) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sertleşen emisyon normları yüzünden atası 190'da olduğu gibi tüm ürün gamı 4 silindirlilerden oluşuyor. C 63 içinse A45'teki ünitenin elektrik motoruyla takviye edilmesi düşünülüyor.
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