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    Volkswagen'in yeni elektrikli araç platformu 2029'a ertelendi

    Son yıllarda elektrikli araçlarındaki yazılım sorunlarıyla boğuşan Volkswagen'in yeni elektrikli araç platformu SSP 2029'a ertelendi. Dolayısıyla yeni modeller gecikecek.
    Volkswagen'in yeni elektrikli araç platformu 2029'a ertelendi Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda birçok elektrikli model piyasaya süren Volkswagen, araçlarındaki yazılım sorunlarıyla boğuşuyor. Şirketin yaşadığı sorunlari Porsche Macan Electric ve Audi Q6 e-tron gibi elektrikli araçlarının gecikmesine yol açmıştı. Her iki model de piyasaya sürüldü ancak Volkswagen'deki gecikmeler devam ediyor.

    Alman Manager Magazin dergisinin haberine göre şirketin yeni elektrikli araç platformu SSP (Scalable Systems Platform), 2029'a ertelenmiş durumda. Halihazırda ertelenen platformun 15 ay daha sarkacağı belirtiliyor. Şirketin Cariad yazılım biriminin yazılımı zamanında hazır edemeyeceği söyleniyor.

    Gecikme, ID.4'ün halefi ve Porsche'nin yeni elektrikli SUV'si gibi yeni nesil elektrikli modellerin 2029'a kadar piyasaya çıkmayacağı anlamına geliyor. Kod adı "SUV K1" olan yeni Porsche'nin en üst seviyeye konumlanan 7 koltuklu bir model olması bekleniyor. 

    Bu arada Volkswagen, MEB platformunun güncellenmiş bir versiyonunu (MEB+) 2026 yılında tanıtacak. SSP kullanıma sunulana kadar bu güncellenmiş platform kullanılacak. SSP, şuanda MEB ve PPE gibi iki farklı elektrikli araç platformu olan grubun araçlarını tek platformda buluşturacak.

    Volkswagen'in yeni elektrikli araç platformu 2029'a ertelendi Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Cariad yazılım birimi yıllardır sorunlarla mücadele ediyor. Birim, eski CEO Herbert Diess'in en büyük baş ağrısıydı. Hatta bazıları Diess'in ayrılışından yazılım biriminin sorumlu tutuyor. Diess, Cariad'ı ilk olarak 2020 yılında Tesla ile aralarındaki teknoloji farkını kapatmak ve yeni nesil elektrikli araçlara güç sağlamak için kurdu. Hatta eski Tesla ve Rivian yöneticileri de dahil olmak üzere birçok sektör liderini işe aldı.

    Geçtiğimiz günlerde ise Volkswagen, ortak bir girişim oluşturmak için Rivian'a 5 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Yeni ortak girişimin, Rivian'ın yazılım uzmanlığını Volkswagen modellerine taşıması hedefleniyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/07/12/volkswagen-delays-more-evs-id-4-successor-porsche-suv/ https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/volkswagen-verschiebt-den-start-des-neuen-id-4-auf-2029-a-30e10400-c26f-439c-ae55-e0657bd043e2
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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