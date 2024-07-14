Volkswagen'in yeni elektrikli araç platformu 2029'a ertelendi

Alman Manager Magazin dergisinin haberine göre şirketin yeni elektrikli araç platformu SSP (Scalable Systems Platform), 2029'a ertelenmiş durumda. Halihazırda ertelenen platformun 15 ay daha sarkacağı belirtiliyor. Şirketin Cariad yazılım biriminin yazılımı zamanında hazır edemeyeceği söyleniyor.
Gecikme, ID.4'ün halefi ve Porsche'nin yeni elektrikli SUV'si gibi yeni nesil elektrikli modellerin 2029'a kadar piyasaya çıkmayacağı anlamına geliyor. Kod adı "SUV K1" olan yeni Porsche'nin en üst seviyeye konumlanan 7 koltuklu bir model olması bekleniyor.
Bu arada Volkswagen, MEB platformunun güncellenmiş bir versiyonunu (MEB+) 2026 yılında tanıtacak. SSP kullanıma sunulana kadar bu güncellenmiş platform kullanılacak. SSP, şuanda MEB ve PPE gibi iki farklı elektrikli araç platformu olan grubun araçlarını tek platformda buluşturacak.
Geçtiğimiz günlerde ise Volkswagen, ortak bir girişim oluşturmak için Rivian'a 5 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Yeni ortak girişimin, Rivian'ın yazılım uzmanlığını Volkswagen modellerine taşıması hedefleniyor.Kaynakça https://electrek.co/2024/07/12/volkswagen-delays-more-evs-id-4-successor-porsche-suv/ https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/volkswagen-verschiebt-den-start-des-neuen-id-4-auf-2029-a-30e10400-c26f-439c-ae55-e0657bd043e2 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.