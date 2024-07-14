Volkswagen'in yeni elektrikli araç platformu 2029'a ertelendi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda birçok elektrikli model piyasaya süren Volkswagen, araçlarındaki yazılım sorunlarıyla boğuşuyor. Şirketin yaşadığı sorunlari Porsche Macan Electric ve Audi Q6 e-tron gibi elektrikli araçlarının gecikmesine yol açmıştı. Her iki model de piyasaya sürüldü ancak Volkswagen'deki gecikmeler devam ediyor.

Alman Manager Magazin dergisinin haberine göre şirketin yeni elektrikli araç platformu SSP (Scalable Systems Platform), 2029'a ertelenmiş durumda. Halihazırda ertelenen platformun 15 ay daha sarkacağı belirtiliyor. Şirketin Cariad yazılım biriminin yazılımı zamanında hazır edemeyeceği söyleniyor.

Gecikme, ID.4'ün halefi ve Porsche'nin yeni elektrikli SUV'si gibi yeni nesil elektrikli modellerin 2029'a kadar piyasaya çıkmayacağı anlamına geliyor. Kod adı "SUV K1" olan yeni Porsche'nin en üst seviyeye konumlanan 7 koltuklu bir model olması bekleniyor.

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Bu arada Volkswagen, MEB platformunun güncellenmiş bir versiyonunu (MEB+) 2026 yılında tanıtacak. SSP kullanıma sunulana kadar bu güncellenmiş platform kullanılacak. SSP, şuanda MEB ve PPE gibi iki farklı elektrikli araç platformu olan grubun araçlarını tek platformda buluşturacak.

Tam Boyutta Gör Volkswagen Cariad yazılım birimi yıllardır sorunlarla mücadele ediyor. Birim, eski CEO Herbert Diess'in en büyük baş ağrısıydı. Hatta bazıları Diess'in ayrılışından yazılım biriminin sorumlu tutuyor. Diess, Cariad'ı ilk olarak 2020 yılında Tesla ile aralarındaki teknoloji farkını kapatmak ve yeni nesil elektrikli araçlara güç sağlamak için kurdu. Hatta eski Tesla ve Rivian yöneticileri de dahil olmak üzere birçok sektör liderini işe aldı.

Geçtiğimiz günlerde ise Volkswagen, ortak bir girişim oluşturmak için Rivian'a 5 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Yeni ortak girişimin, Rivian'ın yazılım uzmanlığını Volkswagen modellerine taşıması hedefleniyor.

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Volkswagen'in yeni elektrikli araç platformu 2029'a ertelendi