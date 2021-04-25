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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford, navigasyona entegre çalışan "akıllı far" sistemini test ediyor

    Otomotiv devlerinden Ford, sürücülerin gece yolculuklarını kolay hale getirmek ve yollardaki tehlikeleri önceden farketmelerini sağlamak için akıllı far sistemi üzerinde çalışıyor.
    25 Nisan 2021, 16:00 (11 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Ford, navigasyona entegre çalışan

    Karanlıkta araç kullanmak, özellikle de alışılmadık ve dolambaçlı yollarda ise stresli olabilir. Bu nedenle Ford, alacakaranlıkta, gece sürüş konforunu ve güvenliğini artırmak için yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

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    Ford'un yeni aydınlatma sistemi, aracın navigasyon sistemine bağlanıyor ve farları ilerideki rotaya göre yönlendiriyor. Akıllı far adı verilen bu teknoloji, sürücü yeterince yaklaşana kadar görünmeyen virajları ve dönüşleri vurgulayarak olası tehlikeleri önlemek için tasarlanmış.

    Gece sürüşünü kolaylaştıracak

    Ford mühendisleri şu anda bir aracın farlarının yönünün nereye dönmesi gerektiğini tahmin etmeye yönelik, son teknoloji haritalama teknolojisini ve gerçek zamanlı GPS verilerini kullanan yeni bir Akıllı Far Sistemini test ediyorlar. Sistem ayrıca karanlıkta farkedilmeyen insanları da algılayabilmekte. Örneğin vrajlı yolda bir bisikletçi yaklaşan araçlara görünmeyebilir. Akıllı far sürücüye yardımcı olarak karanlık köşeleri aydınlatıyor ve olası bir kazanın gerçekleşmesini de önlemiş oluyor.

    Ford Avrupa Aydınlatma Araştırma Mühendisi Michael Kocherr konuyla ilgili olarak: “Şu anda geliştirmekte olduğumuz öngörülü aydınlatma teknolojisi, bir gün karanlıkta sürüşü o kadar kolay hale getirecek ki, sürücü gün ışığında gibi gezinebilecektir.” diyor.

    Eğer ki yolda konum verileri yoksa, sistem, GPS konum sinyallerini tekrar alınana kadar rotayı mümkün olan en iyi şekilde aydınlatmaya devam etmek için kamera ve direksiyon açısına dayalı far çevirme teknolojilerini kullanıyor. Sistemin nasıl çalıştığını görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.



    https://fordeurope.blogspot.com/2021/04/new-night-driving-headlights-are-ahead.html
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    danlabilic (Danla Bilic) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ya yeter artık bu sitenin yönetimi uyuyo mu bilerek mi yapıyor. şu link dağıtan hesabı engelleseniz de adam yeni hesap açıyor sorun engelleyince çözülüyor mu? bu mu bulabildiğiniz tek çözüm. yapcağınız şey yeni kayıt üzerinden 1 hafta geçmeden yorum yapma aktive olmasın. en azından her dakika bu dolandırıcı hesap açıp anında gelemez. bunu akıl edemiyor musunuz??
    ya yeter artık bu sitenin yönetimi uyuyo mu bilerek mi yapıyor. şu link dağıtan hesabı engelleseniz de adam yeni hesap açıyor sorun engelleyince çözülüyor mu? b...
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    TheMuyu (Murat Y.) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Spam mesaj atani banlamissiniz ama mesaj olduğu gibi duruyor ne anlamı kaldı?
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    danlabilic (Danla Bilic) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ya yeter artık bu sitenin yönetimi uyuyo mu bilerek mi yapıyor. şu link dağıtan hesabı engelleseniz de adam yeni hesap açıyor sorun engelleyince çözülüyor mu? bu mu bulabildiğiniz tek çözüm. yapcağınız şey yeni kayıt üzerinden 1 hafta geçmeden yorum yapma aktive olmasın. en azından her dakika bu dolandırıcı hesap açıp anında gelemez. bunu akıl edemiyor musunuz??
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    yamuluyorsam biri düzeltsin de premium markalardan birinin böyle teknolojisi yok muydu aynı şekilde gps ile çalışan? yeni teknoloji denmiş de oradan aklım karıştı.
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