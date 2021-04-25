Ford, navigasyona entegre çalışan "akıllı far" sistemini test ediyor

Karanlıkta araç kullanmak, özellikle de alışılmadık ve dolambaçlı yollarda ise stresli olabilir. Bu nedenle Ford, alacakaranlıkta, gece sürüş konforunu ve güvenliğini artırmak için yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Farming Simulator 22 duyuruldu"

İlginizi Çekebilir

Volkswagen ve Ford, otonom araç teknolojisi konusunda anlaşma yapmak üzere

Ford'un yeni aydınlatma sistemi, aracın navigasyon sistemine bağlanıyor ve farları ilerideki rotaya göre yönlendiriyor. Akıllı far adı verilen bu teknoloji, sürücü yeterince yaklaşana kadar görünmeyen virajları ve dönüşleri vurgulayarak olası tehlikeleri önlemek için tasarlanmış.

Gece sürüşünü kolaylaştıracak

Ford mühendisleri şu anda bir aracın farlarının yönünün nereye dönmesi gerektiğini tahmin etmeye yönelik, son teknoloji haritalama teknolojisini ve gerçek zamanlı GPS verilerini kullanan yeni bir Akıllı Far Sistemini test ediyorlar. Sistem ayrıca karanlıkta farkedilmeyen insanları da algılayabilmekte. Örneğin vrajlı yolda bir bisikletçi yaklaşan araçlara görünmeyebilir. Akıllı far sürücüye yardımcı olarak karanlık köşeleri aydınlatıyor ve olası bir kazanın gerçekleşmesini de önlemiş oluyor.

Ford Avrupa Aydınlatma Araştırma Mühendisi Michael Kocherr konuyla ilgili olarak: “Şu anda geliştirmekte olduğumuz öngörülü aydınlatma teknolojisi, bir gün karanlıkta sürüşü o kadar kolay hale getirecek ki, sürücü gün ışığında gibi gezinebilecektir.” diyor.

Eğer ki yolda konum verileri yoksa, sistem, GPS konum sinyallerini tekrar alınana kadar rotayı mümkün olan en iyi şekilde aydınlatmaya devam etmek için kamera ve direksiyon açısına dayalı far çevirme teknolojilerini kullanıyor. Sistemin nasıl çalıştığını görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

https://fordeurope.blogspot.com/2021/04/new-night-driving-headlights-are-ahead.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.