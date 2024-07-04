Volkswagen ve UBTech insansı robotlarla çalışan otomobil fabrikası kuracak

İnsansı robotların işlettiği fabrikalar geliyor
Çin merkezli insansı robotik araştırma ve üretim şirketi olan UBTech, Çin'in ilk ortak girişim otomobil üreticilerinden FAW-Volkswagen ile insansı robotların çalıştığı, akıllı ve esnek üretim hatlarıyla harmanlanmış yeni nesil bir otomobil fabrikası için birlikte çalışacak. Ortaklık kapsamında FAW-Volkswagen'in fabrikasında insansı robotların endüstriyel operasyonlara entegre edilmesi amaçlanıyor.
Anlaşmaya göre FAW-Volkswagen, UBTech’in endüstriyel insansı robotu Walker S'i cıvata sıkma, bileşen montajı ve otomobil parçalarının taşınması gibi görevleri yerine getirmesi için Qingdao tesisindeki üretim hatlarına yerleştirecek. UBTech ise firmanın fabrikalarının daha akıllı olmasını ve tam otomasyonu geliştirme süreçlerini destekleyerek insansı robotlarını iyileştirmeye ve optimize etmeye çalışacak.
UBTech aslında bu konuya yabancı bir firma değil. Şirketin insansı robotu Walker S, Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO'nun bir fabrikasında ve Dongfeng Liuzhou'nun motor montaj atölyesinde halihazırda kullanılıyor. Walker S, 1,7 metrelik boy ile standart bir insan formunda. Robot, işitsel ve mesafe sensörleri, çok modlu sensör füzyonu ve dinamik ortam keşfi sayesinde insanları ve nesneleri algılayabiliyor. 3 boyutlu semantik haritalar oluşturabilen robot, bu sayede hareket esnasında engellere takılmadan ilerleyebiliyor.
Ortaklık kapsamında ilk olarak insansı robotlar FAW-Volkswagen’in fabrikalarında test edilerek buradaki bazı işler otomasyona tabi tutulacak. Walker S, NIO’nun fabrikalarında amblemleri araçlara uygulayabilmenin yanı sıra kapı kilitleri ve emniyet kemerleri gibi konularda kalite kontrolleri yapabiliyor. Öte yandan insansı robotları fabrikalarında çalıştıran tek şirket Volkswagen değil. BMW, Figure AI ile birlikte çalışırken Apptronik’in robotu Apollo, Mercedes’te çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451
https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.