Volkswagen ve UBTech insansı robotlarla çalışan otomobil fabrikası kuracak

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Tam Boyutta Gör FAW Group ve Volkswagen Group arasındaki ortak girişim olan FAW-Volkswagen ve Çinli robotik firması UBTech, son derece akıllı ve esnek üretim hatlarının yanı sıra insansız bir otomobil fabrikası geliştirmek için birlikte çalışacaklarını duyurdu. İnsansı robotların otomotiv sektöründeki ayak izleri artarken bu ortaklık geleceğe ışık tutuyor.

İnsansı robotların işlettiği fabrikalar geliyor

Çin merkezli insansı robotik araştırma ve üretim şirketi olan UBTech, Çin'in ilk ortak girişim otomobil üreticilerinden FAW-Volkswagen ile insansı robotların çalıştığı, akıllı ve esnek üretim hatlarıyla harmanlanmış yeni nesil bir otomobil fabrikası için birlikte çalışacak. Ortaklık kapsamında FAW-Volkswagen'in fabrikasında insansı robotların endüstriyel operasyonlara entegre edilmesi amaçlanıyor.

Anlaşmaya göre FAW-Volkswagen, UBTech’in endüstriyel insansı robotu Walker S'i cıvata sıkma, bileşen montajı ve otomobil parçalarının taşınması gibi görevleri yerine getirmesi için Qingdao tesisindeki üretim hatlarına yerleştirecek. UBTech ise firmanın fabrikalarının daha akıllı olmasını ve tam otomasyonu geliştirme süreçlerini destekleyerek insansı robotlarını iyileştirmeye ve optimize etmeye çalışacak.

UBTech aslında bu konuya yabancı bir firma değil. Şirketin insansı robotu Walker S, Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO'nun bir fabrikasında ve Dongfeng Liuzhou'nun motor montaj atölyesinde halihazırda kullanılıyor. Walker S, 1,7 metrelik boy ile standart bir insan formunda. Robot, işitsel ve mesafe sensörleri, çok modlu sensör füzyonu ve dinamik ortam keşfi sayesinde insanları ve nesneleri algılayabiliyor. 3 boyutlu semantik haritalar oluşturabilen robot, bu sayede hareket esnasında engellere takılmadan ilerleyebiliyor.

BMW’de iş başı yapan insansı robot Figure için video yayınlandı 1 gün önce eklendi

Ortaklık kapsamında ilk olarak insansı robotlar FAW-Volkswagen’in fabrikalarında test edilerek buradaki bazı işler otomasyona tabi tutulacak. Walker S, NIO’nun fabrikalarında amblemleri araçlara uygulayabilmenin yanı sıra kapı kilitleri ve emniyet kemerleri gibi konularda kalite kontrolleri yapabiliyor. Öte yandan insansı robotları fabrikalarında çalıştıran tek şirket Volkswagen değil. BMW, Figure AI ile birlikte çalışırken Apptronik’in robotu Apollo, Mercedes’te çalışıyor.

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Volkswagen ve UBTech insansı robotlarla çalışan fabrika kuracak