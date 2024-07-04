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    Anlık Bildirim

    Volkswagen ve UBTech insansı robotlarla çalışan otomobil fabrikası kuracak

    İnsansı robotların otomotiv sektöründeki ayak izleri giderek artıyor. Son olarak Çinli robotik firması UBTech, FAW-Volkswagen ile insansı robotlarla çalışacak fabrika için ele ele verdi.
    Volkswagen ve UBTech insansı robotlarla çalışan fabrika kuracak Tam Boyutta Gör
    FAW Group ve Volkswagen Group arasındaki ortak girişim olan FAW-Volkswagen ve Çinli robotik firması UBTech, son derece akıllı ve esnek üretim hatlarının yanı sıra insansız bir otomobil fabrikası geliştirmek için birlikte çalışacaklarını duyurdu. İnsansı robotların otomotiv sektöründeki ayak izleri artarken bu ortaklık geleceğe ışık tutuyor.

    İnsansı robotların işlettiği fabrikalar geliyor

    Çin merkezli insansı robotik araştırma ve üretim şirketi olan UBTech, Çin'in ilk ortak girişim otomobil üreticilerinden FAW-Volkswagen ile insansı robotların çalıştığı, akıllı ve esnek üretim hatlarıyla harmanlanmış yeni nesil bir otomobil fabrikası için birlikte çalışacak. Ortaklık kapsamında FAW-Volkswagen'in fabrikasında insansı robotların endüstriyel operasyonlara entegre edilmesi amaçlanıyor.

    Anlaşmaya göre FAW-Volkswagen, UBTech’in endüstriyel insansı robotu Walker S'i cıvata sıkma, bileşen montajı ve otomobil parçalarının taşınması gibi görevleri yerine getirmesi için Qingdao tesisindeki üretim hatlarına yerleştirecek. UBTech ise firmanın fabrikalarının daha akıllı olmasını ve tam otomasyonu geliştirme süreçlerini destekleyerek insansı robotlarını iyileştirmeye ve optimize etmeye çalışacak.

    UBTech aslında bu konuya yabancı bir firma değil. Şirketin insansı robotu Walker S, Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO'nun bir fabrikasında ve Dongfeng Liuzhou'nun motor montaj atölyesinde halihazırda kullanılıyor. Walker S, 1,7 metrelik boy ile standart bir insan formunda. Robot, işitsel ve mesafe sensörleri, çok modlu sensör füzyonu ve dinamik ortam keşfi sayesinde insanları ve nesneleri algılayabiliyor. 3 boyutlu semantik haritalar oluşturabilen robot, bu sayede hareket esnasında engellere takılmadan ilerleyebiliyor.

    Ortaklık kapsamında ilk olarak insansı robotlar FAW-Volkswagen’in fabrikalarında test edilerek buradaki bazı işler otomasyona tabi tutulacak. Walker S, NIO’nun fabrikalarında amblemleri araçlara uygulayabilmenin yanı sıra kapı kilitleri ve emniyet kemerleri gibi konularda kalite kontrolleri yapabiliyor. Öte yandan insansı robotları fabrikalarında çalıştıran tek şirket Volkswagen değil. BMW, Figure AI ile birlikte çalışırken Apptronik’in robotu Apollo, Mercedes’te çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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