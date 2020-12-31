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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli motosiklet markası Silence Türkiye pazarına giriş yapıyor

    Şehir içi ulaşımda S01 modeliyle öne çıkmayı planlayan Silence'ın S02 modeli de iki farklı versiyonla sunulacak. S02'nin 2 beygir güç üretebilen versiyonu B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli motosiklet markası Silence Türkiye pazarına giriş yapıyor

    Özellikle son dönemde elektrikli otomobil ve motosikletleri odağına alarak yeni markalarla adını daha çok duyurmaya başlayan Doğan Trend Otomotiv, 2020’nin son döneminde Avrupa’da lider, İspanya’da %80 pazar payına sahip ve üretimde yıllık 10.000 adede ulaşan elektrikli motosiklet markası Silence’ın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu.

    “Bireysel kullanımın yanında polis, jandarma gibi zorlu şartlarda dahi kullanıma uygun tasarlanmış ticari modelleri de bulunan Silence’ın Türkiye’de büyük talep göreceğine inanıyoruz.” diyen Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Kağan Dağtekin, ilk etapta doğrudan satış modeli ile ilerlemeyi düşündüklerini ancak oldukça yoğun bayilik talepleri aldıklarını ve işinin ehli ve portföyü premium olan noktalarla özel anlaşmalar yapabileceklerini belirtti.

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    Ayrıca Bkz. "Avrupa'daki elektrikli otomobil satışlarında yeni rekor"

    Yenilikçi bakış açısını sürdürülebilir mobiliteyle destekleyen motosikletlerin üreticisi Silence, günümüz toplumunun değişen yapısı doğrultusunda ulaşım ihtiyaçlarını iyileştirmek adına sürdürülebilir ürünler ortaya koyuyor. Pili çıkartılabilen ve adeta bir bavul gibi taşınabilen bataryası evde şarj edilebilme özelliğine sahip. Buna ek olarak bataryası aynı zamanda uygun aparatlarla kişisel enerji santrali olarak da kullanılabiliyor.

    Elektrikli motosiklet markası Silence Türkiye pazarına giriş yapıyor

    Doğan Trend Otomotiv’in, Silence ürün ailesinden Türkiye pazarına sunduğu elektrikli motosikletler arasında S01 ve S02 modelleri yer alıyor. Bu modellerden S01; 9.5 beygir güç üretebilen motoru ile 100 km/s hıza çıkarken, ekonomik modda 100 km’yi aşan menzili ile şehir içi ulaşım için verimli bir çözüm sunuyor.

    S02 modeli B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek

    S02 modeli 2 ve 9.5 beygir motor güçlerine sahip iki ayrı versiyonda, ister kişisel kullanıma uygun ister dağıtım sektöründe kullanıma uygun olarak satışa sunulacak. S02’nin 2 beygir güç üretebilen versiyonu maksimum 45 km/s hıza çıkabilirken, B sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek ve 5,6 kWh kapasiteli pili le 125 km’lik bir menzile sahip olacak. S02’nin 9.5 beygir gücündeki motora sahip versiyonu ise 90 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve A1 sınıfı motosiklet ehliyeti ile kullanılabiliyor. Bu versiyon 5,6 kWh’lık pili ile yaklaşık 150 km lik menzile sahip.



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    11 saat önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    18 saat önce
    ccc231

    guzel

    21 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    23 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    1 gün önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    2 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
    Bu Editörden
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Volta'dan ne farkı var? hem yerli ucuz marka, düzcede üretiyor,
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ev-iş

    iş-ev


    için uygun gözüküyor










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    kuruwa (hasan uçar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    5 yıl önce 5000 tl 125cc motorların şimdi 26 nin olduğu yanı kazık ve alıcı gücümün düştüpü ülkeye girmesi pek akıllıca değil
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    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Paket servisler icin ideal sorunsuz.
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