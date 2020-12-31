Elektrikli motosiklet markası Silence Türkiye pazarına giriş yapıyor

Özellikle son dönemde elektrikli otomobil ve motosikletleri odağına alarak yeni markalarla adını daha çok duyurmaya başlayan Doğan Trend Otomotiv, 2020’nin son döneminde Avrupa’da lider, İspanya’da %80 pazar payına sahip ve üretimde yıllık 10.000 adede ulaşan elektrikli motosiklet markası Silence’ın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu.

“Bireysel kullanımın yanında polis, jandarma gibi zorlu şartlarda dahi kullanıma uygun tasarlanmış ticari modelleri de bulunan Silence’ın Türkiye’de büyük talep göreceğine inanıyoruz.” diyen Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Kağan Dağtekin, ilk etapta doğrudan satış modeli ile ilerlemeyi düşündüklerini ancak oldukça yoğun bayilik talepleri aldıklarını ve işinin ehli ve portföyü premium olan noktalarla özel anlaşmalar yapabileceklerini belirtti.

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Yenilikçi bakış açısını sürdürülebilir mobiliteyle destekleyen motosikletlerin üreticisi Silence, günümüz toplumunun değişen yapısı doğrultusunda ulaşım ihtiyaçlarını iyileştirmek adına sürdürülebilir ürünler ortaya koyuyor. Pili çıkartılabilen ve adeta bir bavul gibi taşınabilen bataryası evde şarj edilebilme özelliğine sahip. Buna ek olarak bataryası aynı zamanda uygun aparatlarla kişisel enerji santrali olarak da kullanılabiliyor.

Doğan Trend Otomotiv’in, Silence ürün ailesinden Türkiye pazarına sunduğu elektrikli motosikletler arasında S01 ve S02 modelleri yer alıyor. Bu modellerden S01; 9.5 beygir güç üretebilen motoru ile 100 km/s hıza çıkarken, ekonomik modda 100 km’yi aşan menzili ile şehir içi ulaşım için verimli bir çözüm sunuyor.

S02 modeli B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek

S02 modeli 2 ve 9.5 beygir motor güçlerine sahip iki ayrı versiyonda, ister kişisel kullanıma uygun ister dağıtım sektöründe kullanıma uygun olarak satışa sunulacak. S02’nin 2 beygir güç üretebilen versiyonu maksimum 45 km/s hıza çıkabilirken, B sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek ve 5,6 kWh kapasiteli pili le 125 km’lik bir menzile sahip olacak. S02’nin 9.5 beygir gücündeki motora sahip versiyonu ise 90 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve A1 sınıfı motosiklet ehliyeti ile kullanılabiliyor. Bu versiyon 5,6 kWh’lık pili ile yaklaşık 150 km lik menzile sahip.

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