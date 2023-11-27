Futboldaki VAR kaosunun çözümü için pilotlara başvuruldu

Teknoloji Editörü
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Yapılan araştırmaya göre futbol taraftarlarının dörtte üçü
VAR uygulamasının devam etmesini istiyor, ancak sistemde değişiklikler yapılması şartıyla. Türkiye Süper Lig’i de dahil olmak üzere çoğu ülkedeki futbol liglerinde uygulanan VAR, zaman zaman eleştirilerin merkezinde yer alıyor. Şimdi ise Premier Lig'in, bu sezon yaşanan bir dizi önemli olayın ardından VAR görevlilerinin iletişimlerini geliştirerek hataları önlemelerine yardımcı olmaları için British Airways pilotlarından yardım aldığı bildirildi. VAR uygulamasındaki eksikleri pilotlar giderecek
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Premier Lig’in bu eşi benzeri görülmemiş kararı, 30 Eylül'de Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan
Liverpool - Tottenham müsabakasında yaşanan kaotik VAR iletişimi ve hatalı ofsayt kararı sonrasında alındı. VAR kayıtlarının yayınlanmasının ardından hakemlerin, "çocuklar" ve "dostum" gibi hitaplarda bulunmasının yanında verimsiz iletişim sergiledikleri de açığa çıktı. Premier Lig elbette sadece bu olaydan sonra harekete geçmedi, bu noktaya gelinceye kadar çeşitli hatalı VAR kararları da alınmıştı. Bu bağlamda Premier Lig, gelen eleştiriler üzerine British Airways pilotlarının hakemlere eğitim vermesi için bir girişim başlattı.
British Airways pilotları, iletişimin önemini vurgulayarak hakemleri birbirleriyle
konuşurken gayrı resmi diyaloglar yerine 'kısa ve doğrudan' bir dil kullanmaları konusunda uyardı. Pilotlar, hakemlere yaptıkları sunumda iletişimin açık ve etkili olması gerektiğini ve hakemlerin baskı altında sakin kalmaları gerektiğini vurguladılar. Ayrıca pilot olarak yaptıkları iş ile hakemlerin sahadaki rolleri arasındaki benzerliklerin altını çizdiler.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.