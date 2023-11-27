Tam Boyutta Gör Yapılan araştırmaya göre futbol taraftarlarının dörtte üçü VAR uygulamasının devam etmesini istiyor, ancak sistemde değişiklikler yapılması şartıyla. Türkiye Süper Lig’i de dahil olmak üzere çoğu ülkedeki futbol liglerinde uygulanan VAR, zaman zaman eleştirilerin merkezinde yer alıyor. Şimdi ise Premier Lig'in, bu sezon yaşanan bir dizi önemli olayın ardından VAR görevlilerinin iletişimlerini geliştirerek hataları önlemelerine yardımcı olmaları için British Airways pilotlarından yardım aldığı bildirildi.

VAR uygulamasındaki eksikleri pilotlar giderecek

Tam Boyutta Gör Premier Lig’in bu eşi benzeri görülmemiş kararı, 30 Eylül'de Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan Liverpool - Tottenham müsabakasında yaşanan kaotik VAR iletişimi ve hatalı ofsayt kararı sonrasında alındı. VAR kayıtlarının yayınlanmasının ardından hakemlerin, "çocuklar" ve "dostum" gibi hitaplarda bulunmasının yanında verimsiz iletişim sergiledikleri de açığa çıktı. Premier Lig elbette sadece bu olaydan sonra harekete geçmedi, bu noktaya gelinceye kadar çeşitli hatalı VAR kararları da alınmıştı. Bu bağlamda Premier Lig, gelen eleştiriler üzerine British Airways pilotlarının hakemlere eğitim vermesi için bir girişim başlattı.

Formula 1, pist ihlallerini yapay zeka ile tespit edecek 3 gün önce eklendi

British Airways pilotları, iletişimin önemini vurgulayarak hakemleri birbirleriyle konuşurken gayrı resmi diyaloglar yerine 'kısa ve doğrudan' bir dil kullanmaları konusunda uyardı. Pilotlar, hakemlere yaptıkları sunumda iletişimin açık ve etkili olması gerektiğini ve hakemlerin baskı altında sakin kalmaları gerektiğini vurguladılar. Ayrıca pilot olarak yaptıkları iş ile hakemlerin sahadaki rolleri arasındaki benzerliklerin altını çizdiler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Futboldaki VAR kaosunun çözümü için pilotlara başvuruldu