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    Futboldaki VAR kaosunun çözümü için pilotlara başvuruldu

    Futbolda birkaç yıldır kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasındaki iletişim kaosu sürüyor. Şimdi ise Premier Lig ile British Airways arasındaki işbirliğiyle bu sorunun çözülmesi planlanıyor.
    Futboldaki VAR kaosunun çözümü için pilotlara başvuruldu Tam Boyutta Gör
    Yapılan araştırmaya göre futbol taraftarlarının dörtte üçü VAR uygulamasının devam etmesini istiyor, ancak sistemde değişiklikler yapılması şartıyla. Türkiye Süper Lig’i de dahil olmak üzere çoğu ülkedeki futbol liglerinde uygulanan VAR, zaman zaman eleştirilerin merkezinde yer alıyor. Şimdi ise Premier Lig'in, bu sezon yaşanan bir dizi önemli olayın ardından VAR görevlilerinin iletişimlerini geliştirerek hataları önlemelerine yardımcı olmaları için British Airways pilotlarından yardım aldığı bildirildi.

    VAR uygulamasındaki eksikleri pilotlar giderecek

    Futboldaki VAR kaosunun çözümü için pilotlara başvuruldu Tam Boyutta Gör
    Premier Lig’in bu eşi benzeri görülmemiş kararı, 30 Eylül'de Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan Liverpool - Tottenham müsabakasında yaşanan kaotik VAR iletişimi ve hatalı ofsayt kararı sonrasında alındı. VAR kayıtlarının yayınlanmasının ardından hakemlerin, "çocuklar" ve "dostum" gibi hitaplarda bulunmasının yanında verimsiz iletişim sergiledikleri de açığa çıktı. Premier Lig elbette sadece bu olaydan sonra harekete geçmedi, bu noktaya gelinceye kadar çeşitli hatalı VAR kararları da alınmıştı. Bu bağlamda Premier Lig, gelen eleştiriler üzerine British Airways pilotlarının hakemlere eğitim vermesi için bir girişim başlattı.

    British Airways pilotları, iletişimin önemini vurgulayarak hakemleri birbirleriyle konuşurken gayrı resmi diyaloglar yerine 'kısa ve doğrudan' bir dil kullanmaları konusunda uyardı. Pilotlar, hakemlere yaptıkları sunumda iletişimin açık ve etkili olması gerektiğini ve hakemlerin baskı altında sakin kalmaları gerektiğini vurguladılar. Ayrıca pilot olarak yaptıkları iş ile hakemlerin sahadaki rolleri arasındaki benzerliklerin altını çizdiler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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