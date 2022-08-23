Yeni Toyota Sienta tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Toyota, kendi evi Japonya'da tamamen yeni Sienta modelinin örtüsünü kaldırdı. Üç sıra koltuk düzeniyle sunulan kompakt minivanın kaputu altında hibrit motor seçeneği de bulunuyor.

Toyota Sienta, özellikleriyle neler sunuyor?

2023 Toyota Sienta, ülkemizde de satılan Yaris ve Yaris Cross modellerinin kullandığı TNGA-B platformunu temel alıyor ancak bu modellerden biraz daha uzun ve yüksek bir gövdeye sahip. Detaya inecek olursak, yeni Sienta'nın 4300 mm uzunluğa, 1695 mm genişliğe ve 1670 mm yüksekliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada uzunluk ve yükseklik olarak selefine biraz daha artış söz konusu olsa da 2750 mm'lik aks mesafesi değişmemiş.

Üçüncü nesil Toyota Sienta, önceki nesile göre daha sade bir görünüm sunuyor. Ön bölümde yeni Honda Jazz'ı anımsatan gündüz LED'leriyle çevrili farlar siyah bir parça ile logoya bağlanıyor. Alt tarafta ise siyah bir panelle bölünen panjurun da yer aldığı sade bir tasarım söz konusu. Profilden bakıldığında kapıların yanı sıra tekerleklerin ön ve arkasında kullanılan siyah plastik detaylar göze çarpıyor.

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Yeni Toyota Sienta'da sürgülü arka kapı özelliğinin devam ettiği görülüyor. Bunun yanı sıra üst versiyonlarda çift renkli tasarıma sahip yeni jantların kullanıldığını görüyoruz. Eskiye göre daha düz ve modern bir şekilde tasarlandığı görülen arka bölümde ise C şekli oluşturan stoplar göze çarpıyor. Fazlasıyla yere yakın olduğu görülen yükleme eşiği de Sienta'yı pratik bir model haline getiriyor.

İç mekan

İç mekanda koltukların yanı sıra konsol ve kapı içlerinde de yer yer kumaş döşemeler bulunuyor. Üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında opsiyonel olarak sunulan dijital gösterge paneli bulunurken merkezde ise 10.2 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Onun hemen altında ise klima kontrollerini ve havalandırma menfezlerini görüyoruz. Bunun dışında araçta USB girişleri, bardaklıklar, kol dayama, çanta asmak için kanca, cep telefonu cebi gibi pek çok pratik çözüm yer alıyor.

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Toyota, kabin yüksekliğinin 20 mm kadar artırıldığını ve ikinci sıradaki koltukların daha fazla bacak ve baş mesafesi sunacak biçimde yeniden tasarlandığını belirtiyor. Bunun dışında tavanda klimanın daha verimli çalışmasını sağlayan hava sirkülasyon sistemi de bulunuyor.

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2023 Toyota Sienta'nın kaputu altında 1.5 litre Dynamic Force benzinli motora yer veriliyor. Ayrıca aynı motorun bir veya iki elektrik motoruyla ve küçük bir lityum iyon batarya ile desteklendiği hibrit seçenekler de söz konusu. Çekiş konusunda versiyona göre önden veya dört tekerlekten (E-Four) çekişli olarak satın alınabilen araçta 10 ileri Direct Shift CVT görev yapıyor.

Yeni platform sayesinde gövde sertliği, yalıtım, yol tutuş gibi özellikleri de geliştirilen modelde MacPherson ön süspansiyon ve arkada torsiyon çubuğu bulunuyor. Bunların yanı sıra pek çok standart sürücü asistan sistemleri de yeni platformun getirileri arasında. Yarı otonom park hizmeti sunan Gelişmiş Park ve dahili hafızaya sahip ön-arka kameralar ile yolu kaydetme özelliği bunlara örnek gösterilebilir.

Yeni Toyota Sienta, Japonya'da siparişe açılmış durumda. Fiyatı 1.950.000 Yen (257.000 TL) ile 3.108.000 Yen (410.000 TL) arasında değişiyor.

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