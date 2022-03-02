2022 Kia Niro'nun PHEV ve elektrikli versiyonlarının detayları paylaşıldı

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Yeni Kia Niro, hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli versiyonlarla satılacak. Geçtiğimiz aylarda hibrit versiyonun detaylarını öğrenmiştik. Sıra Kia Niro'nun PHEV ve elektrikli versiyonlarına geldi.

Kia Niro PHEV, eskiye göre biraz daha güç kazanmış. Smartstream 1.6 litre GDI dört silindirli üniteye yeni bir elektrik motoru eşlik ediyor. Söz konusu motor 83 beygir güç üretiyor. Önceki versiyonda 60 beygirlik motor bulunuyordu. Bu sayede toplamda 185 beygir güç açığa çıkıyor. Batarya kapasitesi de 8.9 kWsa'ten 11.1 kWsa'e yükselmiş. Bu da açıklanan verilere göre 60 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş sağlıyor.

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Yeni Kia Niro EV ise 201 beygir güç ve 255 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanıyor. Yani selefine göre güç değişmemiş ama tork düşmüş. Eski versiyon 395 Nm tork sunuyordu. Yeni Niro EV'nin batarya kapasitesi 64.8 kWsa ve bu da araca tek şarjla 463 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Uygun koşullarda bataryanın hızlı şarj ile yüzde 10-80 arası dolumu 43 dakikada gerçekleştirilebiliyor.

Yenilenen model, selefinin kullandığı platformun geliştirilmiş versiyonu üzerine yükseliyor. Bu kapsamda optimize edilmiş direksiyon ve süspansiyon sistemi karşımıza çıkıyor. Boyut olarak da selefine göre 65 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 10 mm daha yüksek. Aks mesafesinde de 20 mm artış var. Bu sayede yaşam alanı biraz daha geniş. Yeni Kia Niro'nun bagaj hacmi de versiyona göre 495 litreye kadar ulaşıyor. Elektrikli versiyonun ön bölümünde de 20 litre alan mevcut.

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2022 Kia Niro'nun PHEV ve EV versiyonlarının detayları paylaşıldı